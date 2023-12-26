Türkiye\'de 2023 böyle geçti: Temmuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan NATO Liderler Zirvesi'ndeki rolü, temmuz ayına damgasını vurdu. NATO Liderler Zirvesi'nde, Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbesti dahil AB'ye üyelik sürecinin yeniden canlandırılması konusundaki çabalara aktif destek vereceği belirtildi.

Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) grubunun üyesi sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Temmuz ayının önemli olayları şöyle:

1 TEMMUZ

Rize-Artvin Havalimanı'na, yurt dışından turizm amaçlı ilk tarifeli uçuş gerçekleştirildi. Umman'a ait SalamAir firması tarafından Maskat Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan ve saat 17.35'te Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yapan tarifeli uçak, su takıyla karşılandı.

3 TEMMUZ

CHP'den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti genel merkezine 10 gün sürecek "Adalet ve Değişim Yürüyüşü"nü başlattı.

5 TEMMUZ

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan tartışmada müzisyen Onur Şener'in kırık cam bardakla boynundan yaralanması sonucu ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz, "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanıklar beraat etti.

6 TEMMUZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenledikleri basın toplantısında, TBMM'de Saadet Partisi çatısı altında grup kurma kararı aldıklarını açıkladı.

Eskişehir'de, Tuğçe Can'ın 12 Ocak'ta öldürülmesine ilişkin davada, üniversite öğrencisi erkek arkadaşı Onur Kaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

7 TEMMUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Erdoğan, Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. İki liderin ortak basın toplantısı sonrası Zelenskiy, "Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan değişmez desteğine minnettarım. Barış planını hayata geçirmek istiyoruz. Bu konuda Türkiye, liderliği üstlenmeye hazır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında Türkiye'nin her türlü desteği vereceğini belirterek, "Şüphesiz Ukrayna, NATO'ya üyeliği hak ediyor." dedi.

8 TEMMUZ

Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) grubunun üyesi Özkan Uğur, 69 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Enerjisi, neşesi ve güler yüzüyle tanınan müzisyen ve oyuncu Uğur, uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu. Uğur için 11 Temmuz'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Sanatçının ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve çok sayıda sanatçı dostunun da katıldığı törenin ardından Uğur'un cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

9 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik süreci ele alındı.

Türk Kızılayın olağanüstü genel kurulunda yapılan seçimde, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Genel Başkan seçildi. Yılmaz, 155 yıllık Kızılay tarihinin ilk kadın Genel Başkanı oldu.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, İsmail Balaban'ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek kazandı.

Bartın, Zonguldak, Karabük, Düzce ve Bolu'da sağanağın ardından taşkınlar yaşandı, evler, tarım arazileri su altında kaldı. Sanayi ve yerleşim birimlerinde mahsur kalanlara yönelik tahliye operasyonları gerçekleştirildi. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti, 3 gün süren çalışmaların ardından açıldı.

10 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gitti. Erdoğan, Zirve öncesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü.

Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Avrupa-Atlantik bölgesinin caydırıcılık ve savunma gereklilikleri bağlamında, Türkiye, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edecek ve onaylanmasını sağlamak için Meclis'le yakın işbirliği içinde olacaktır." denildi.

İsveç'in, Türkiye'nin, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbesti dahil AB'ye üyelik sürecinin yeniden canlandırılması konusundaki çabalara aktif destek vereceği belirtilen açıklamada, "İsveç, YPG/PYD ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek vermeyeceğini yineler. Müttefikler arasında savunma ticareti ve yatırımları konusunda herhangi bir kısıtlama, engel veya yaptırım olmaması gerektiği yönündeki ilkeye bağlıyız. Bu tür engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışacağız." ifadeleri kullanıldı.

Sağanak, Ordu'nun Altınordu, Ünye, Çaybaşı, İkizce ve Güzelyalı ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Heyelan dolayısıyla Karadeniz Sahil Yolu'nun bir bölümü ulaşıma kapandı. İl genelinde risk altındaki 13 evde mahsur kalan 47 kişi, AFAD ekiplerince güvenli yerlere tahliye edildi. Taşkın sırasında kaybolan 55 yaşındaki Naciye Yılmaz'ın cesedi 14 gün sonra denizde bulundu.

Giresun'un Piraziz ve Yağlıdere ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış, dere taşkınına ve su baskınlarına neden oldu. Zemini çöken su fabrikasında göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı. Şinasi Özdemir'in cansız bedeni ise aramalar sonucu derede bulundu.

11 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

12 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü, NATO-Ukrayna Komisyonu'nun Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı.

13 TEMMUZ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliyesi ve hakkındaki yargılamanın durması istemini reddetti.

14 TEMMUZ

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda, Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen, eşi, kayınpederi ve kayınvalidesiyle Sancaktepe'de yakalandı.

15 TEMMUZ

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 7'nci yılında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, o gece hedef alınan mekanlarda ve yurt dışında etkinlikler düzenlendi, şehitler dualarla anıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te düzenlediği operasyonda 2020'de 40 sivilin hayatını kaybettiği Afrin saldırısının sorumlusu PKK/KCK-PYD/YPG'li terörist Heysem Cuma'yı etkisiz hale getirdi.

16 TEMMUZ

Hakkari'de Cilo Dağı eteklerindeki buzulların bulunduğu bölgeye giden 18 doğaseverden 4'ü buzulda oluşan kırılma nedeniyle kayboldu. Doğaseverlerden 2'si kurtarıldı, 2'si hayatını kaybetti.

17 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan üç günlük Körfez ülkeleri turuna başladı. Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketinden önce, "Bizim, Suriye'yle kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil. Kapı açık, bu dörtlü zirvelerle ilgili de biz yine hem bu dörtlü zirveler yapılsın ama biz Beşşar Esed ile de görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. Bütün mesele, onların bize yaklaşım tarzı." dedi.

18 TEMMUZ

Erdoğan, Körfez turunun ikinci durağında Katar'a gitti. Türk heyetinin temaslarının ardından, Türkiye ve Katar arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü dolayısıyla ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, iki kardeş ülke ve halklarının çıkarlarına hizmet edecek ekonomik ve ticari ilişkilerin ilerletileceği vurgusu yapıldı. Erdoğan, Körfez turunun son durağında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.

20 TEMMUZ

KKTC Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pisti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinde konuşan Erdoğan, dünyaya "Gelin, adadaki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın." çağrısında bulundu.

21 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ziyareti sırasında Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesine imza atıldığını bildirdi. Sözleşme, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ve Baykar arasında Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ihracatına ilişkin işbirliğini içeriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede liderler, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı.

23 TEMMUZ

Roma'nın ilk imparatoru Augustus tarafından kurulan Uşak'taki Sebaste Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, dönemin piskoposluk merkezine ait tahıl ambarı ortaya çıkarıldı.

24 TEMMUZ

Kavurucu sıcakların etkisi altındaki yurdun bazı bölgelerinde orman yangınları çıktı. Muğla'nın Milas, Manisa'nın Saruhanlı, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçelerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Antalya'nın Kemer ilçesinde başlayan orman yangını ise 90'ıncı saatte 28 Temmuz'da kontrol altına alınabildi. Yangının yaklaşık 400 hektarlık alanda zarara neden olduğu açıklandı.

25 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Erdoğan, ortak basın toplantısında, Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasının, tüm bölgenin barış ve istikrarı için şart olduğunu vurguladı. Abbas da Erdoğan'a, Ramallah'taki bir meydana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin verilmesine ilişkin belgeyi takdim etti.

26 TEMMUZ

Eyyam-ı Bahur olarak anılan sıcakların etkili olduğu yurt genelinde termometreler rekor dereceleri gördü. İzmir'de son 85 yıldaki en yüksek sıcaklık, 43,2 derece olarak kayıtlara geçti.

28 TEMMUZ

İstanbul Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'ndeki tekel bayisinde iki gencin öldürülmesinin ardından Esenyurt'ta, 102 ayrı noktada 2 bin 112 personelin katıldığı genel asayiş uygulaması başlatıldı. Olay yerinden kaçan saldırganlar yakalandı. Tekel bayisinin güvenlik kamerasınca kaydedilen saldırı anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bireysel silahlanmaya ilişkin tepkiler dile getirildi.

30 TEMMUZ

Kars'ta yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.