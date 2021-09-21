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Başkan Yıldırım'dan yatırım atağı - Son Dakika

Başkan Yıldırım'dan yatırım atağı

21.09.2021 13:49
Başkan Yıldırım'dan yatırım atağı, System.String[]

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın Daveti Üzerine Adıyaman'a Giden MESİAD Yönetim Kurulu, Kentin İŞ Dünyası ve Yerel Yönetimleri ile Bir Araya Gelerek Yatırım Sahalarını İnceledi.

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu geçtiğimiz hafta sonu Adıyaman'a 2 günlük inceleme gezisinde bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin başkanlığında Adıyaman'a hareket eden MESİAD heyeti ilk olarak Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile bir araya gelerek Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

"GÖLBAŞI GELECEK YILLARIN PARLAYAN YILDIZ İLÇESİ OLACAKTIR"

Gölbaşı'nın Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batıya açılan kapısı olduğunu söyleyen MESİAD Başkanı Hasan Engin, "Gölbaşı demiryolu, karayolları ve limanlara yakınlığı ile önemli bir merkezdir. Organize Sanayi Bölgesi tekstil ve mutfak gereçleri üretimi ile öne çıkan, yatırımcıların ilgisini çeken Gölbaşı, turizm potansiyeli ile gelecek yılların parlayan yıldız ilçesi olacaktır" dedi.

Bölgenin tarım, sanayi ve turizm potansiyeli hakkında Başkan Yıldırım'dan bilgi alan MESİAD heyeti, daha sonra Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı ve Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet ile bir araya geldi.

MESİAD'ın Gölbaşı'nı ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren İskender Yıldırım, "İş dünyasının kentimize yatırım yapması için daha önce çeşitli temaslar kurmuştuk, geçtiğimiz yıl ziyaret ettiğimiz MESİAD Başkanı Hasan Engin ve yönetim kurulu ilçemizi ziyaret ederek, çeşitli bilgiler aldılar. İlçemizi tanıtarak görünürlüğünü ve potansiyelini öne çıkarmaya devam edeceğiz. Belediye olarak kentimize yatırım yapmaya gelecek vatandaşlarımıza elimizden gelen her kolaylığı sağlamaya çalışacağız." dedi.

YEREL YÖNETİMLER İLE GENİŞ KAPSAMLI TOPLANTI

Daha sonra Adıyaman'a geçen MESİAD heyeti Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın organize ettiği toplantıda Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı ile bir araya geldi. İpek Yolu Kalkınma Ajansı Uzmanı Yavuz Turan yaptığı sunumla bölgenin ekonomisi ve yatırımları hakkında bilgi verdi.

MESİAD heyeti ile bir araya gelmenin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "Hepimizin derdi ve çabası aynıdır. Hepimiz ülkemizi kalkındırmak için çaba ortaya koymaktayız. Enerjimizi ülkemize değer sağlamak, ülkemizin ilerlemesine katkı sunmak için kullanmalıyız. Sevgi, saygı ve barışın kenti Adıyaman'da iş insanlarının yatırım yapacakları birçok sektör ve alan vardır. Kentimize yatırım için gelen vatandaşlarımıza her türlü destekleri sağlamaktayız. Kentimizi ziyaret eden MESİAD Başkanı ve beraberindeki heyete teşekkür ederim" dedi.

"İŞ BİRLİKLERİ ÜLKE EKONOMİSİNİN YARARINA OLACAKTIR"

MESİAD ve Mersin hakkında detaylı bilgiler veren MESİAD Başkanı Hasan Engin, Adıyaman'ın tarihi, kültürü ve kardeşlik kenti olmasından dolayı Mersin'le aynı özellikleri gösterdiğini kaydetti. Engin, "Ülkemizin her köşesinde yatırımların artması, ekonomimizin güçlenmesi temennimizdir. Üreten her iş insanı, çalışan her tesis ülkemize ve vatandaşlara katkı sunmaktadır. Kentlerimizin yakınlaşması ve işbirlikleri yapması ülkemiz ekonomisinin yararına olacaktır. Adıyaman'da yatırım alanları ve bölge ekonomisi hakkında bizleri bilgilendiren bütün katılımcılara ve toplantıları organize eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a teşekkür ederim" dedi.

Adıyaman Üniversitesi ve kentin yatırım sahaları hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut ise, "Ar-Ge çalışmaları için Teknopark'ın kapıları yatırımcılara her zaman açıktır. Üniversite olarak iş dünyası ile işbirliği içerisinde kentimize katkı sunuyoruz. Kentimize yatırımların gelmesi, gelen yatırımların arttırılması için üniversite olarak her zaman rol üstleneceğiz" ifadelerini kullandı.

MERMER REZERVLERİNİN YÜZDE 13'Ü ADIYAMAN'DA YER ALIYOR

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu da yatırımcıları bölgeye davet ederek şu ifadeleri kullandı: "Adıyaman Güneydoğu'nun parlayan yıldızı olamaya adaydır. Türkiye'deki mermer rezervlerinin yüzde 13'ü kentimizde yer alıyor. Güneş alan kentler sıralamasında Türkiye 5'incisiyiz. Tarım ve turizmin önemli merkezlerinden Adıyaman her türlü yatırım ve üretime açık bir kenttir."

Gezinin ikinci gününde Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ile bir araya gelen MESİAD heyeti, ilçede incelemelerde bulundu. İlçe hakkında bilgiler veren Fırat, "İlçemize ve bölgemize gelecek her türlü yatırım için yardımcı olmaya hazırız. İlçemizin turizm ve tarım potansiyelinin katma değere dönüştürülmesi için çabalamaktan yorulmayacağız. Bölge insanımıza istihdam, ekonomimize katkı sunan her yatırım bizler için değerlidir.İlçemizi ziyaret ederek bizleri şereflendiren MESİAD'a teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından bölgeyi tekne ile gezen MESİAD heyeti ilçe hakkında Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat bilgi aldı. Daha sonra Adıyaman'ın turistik ve tarihi yerlerini ziyaret eden MESİAD heyeti gösterdikleri ilgiden dolayı Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım başta olmak üzere programa katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ederek ilçeden ayrıldılar.

İskender Yıldırım, Adıyaman, Gölbaşı, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Yıldırım'dan yatırım atağı - Son Dakika


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