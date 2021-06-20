Haftanın tarihine bakış - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk seçimi olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye, 24 Haziran 2018'de sandık başına gitti.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kesin sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,59 oy oranıyla cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan, böylece cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı oldu.

Milletvekili Genel Seçimi için yurt içi ve yurt dışında 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 189 bin 698'i oy kullandı. Yurt içi ve yurt dışı toplamına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,59'luk oy oranına ulaştı.

Diğer adaylar Muharrem İnce yüzde 30,64, Meral Akşener yüzde 7,29, Selahattin Demirtaş yüzde 8,40, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,89, Doğu Perinçek ise yüzde 0,20 oy aldı.

Toplam oylara göre AK Parti yüzde 41,85, CHP yüzde 22,48, HDP yüzde 11,70, MHP yüzde 10,90, İYİ Parti yüzde 9,89, Saadet Partisi yüzde 1,33, HÜDAPAR yüzde 0,31, Vatan Partisi yüzde 0,23 oy elde etti.

Belli başlı öteki olaylar

21 Haziran

1037 - İslam dünyasının önemli bilim adamlarından İbn-i Sina, İran'da hayatını kaybetti.

1633 - Galileo Galilei, engizisyon mahkemesinde dünyanın döndüğüne ilişkin tezini inkara zorlandı.

1908 - Londra'da 200 bin kadın, seçme ve seçilme hakkı için yürüdü.

1934 - Soyadı Kanunu, TBMM'de kabul edildi.

1940 - Mozart'ın "Bastien ile Bastienne" operası, Devlet Operasının yaptığı ilk temsil oldu.

1946 - Rize Çay Fabrikası'nın temeli atıldı.

1980 - "Fahriye Abla" şiiriyle tanınan şair Ahmet Muhip Dranas, 71 yaşında Ankara'da vefat etti.

1985 - Amerikalı, Brezilyalı ve Batı Alman adli tıp bilim adamları, Brezilya'da bulunan iskeletin Nazi doktor Josef Mengele'ye ait olduğunu belirledi.

1987 - Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde teröristler, 14'ü çocuk 23 kişiyi katletti.

1990 - İran'da meydana gelen depremde 25 bin kişi öldü.

2007 - Türkiye'nin ilk "ot borsası" Sivas'ta açıldı.

2007 - En iyi Amerikan filmi sıralamasında "Yurttaş Kane" birinci oldu.

2010 - Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi ve başyazarı İlhan Selçuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

2011 - Birleşmiş Milletler, Ban Ki-mun'u 5 yıllığına ikinci kez Genel Sekreter seçti.

2011 - Rusya'nın kuzeyindeki Petrozavodsk kentinde, yolcu uçağının düşmesi sonucu 44 kişi hayatını kaybetti.

2017 - Türkiye'den Gazze'ye 10 bin ton yardım malzemesi taşıyan "Şefkat" gemisi İsrail'in Aşdod Limanı'na ulaştı.

2018 - Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi "İstanbul Yeni Havalimanı"na ilk inişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" uçağı yaptı.

22 Haziran

1565 - Denizci Turgut Reis, Malta Adası kuşatması sırasında şehit düştü.

1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da yaktığı Milli Mücadele meşalesi, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve yeni bir devletin doğuşunun ilk belgelerinden sayılan Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasıyla daha gür ışık vermeye başladı: "Vatanın tamamiyeti, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır."

1920 - Kurtuluş Savaşı'nda, toplu Yunan saldırısı başladı.

1926 - Kazım Karabekir Paşa, İzmir Suikastı sanığı olarak tutuklandı.

1936 - "Boğazlar Konferansı" Montreux'de açıldı. Konferansta, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın sunduğu karar tasarısı temel alındı. Bu tez, Lozan Sözleşmesi'ndeki askerden arınma hükmünün kaldırılması ve Boğazlar Komisyonu'nun lağvedilmesi esasına dayanıyordu.

1937 - Boksör Joe Luis'in şampiyonluğuyla bir siyahi ilk kez ağır sıklet boks şampiyonluğunu kazandı.

1941 - Dünya radyoları, Alman birliklerinin Sovyet sınırını geçtiğini duyurdu.

1941 - Türkiye'nin, Alman-Sovyet savaşı karşısında "tarafsızlık" ilkesini benimsediği açıklandı.

1964 - Başbakan İsmet İnönü, ABD Başkanı Lyndon Johnson ile Kıbrıs sorununu görüştü. İnönü, "Türkiye barışçıdır ancak adalete dayanmayan barış uzun ömürlü olamaz." dedi.

1973 - "Toprak ve Tarım Reformu Kanunu" kabul edildi. Uygulamada yetersiz kalınınca, yasa 1978'de iptal edildi.

1988 - Tanju Çolak, Avrupa gol kralı oldu.

2001- Anayasa Mahkemesi, Fazilet Partisini "Laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemlerin odağı" olduğu gerekçesiyle üç ret oyuna karşılık sekiz kabul oyuyla kapattı.

2005 - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Nikolaos Dukas'ın davetlisi olarak Atina'ya gitti. Orgeneral Büyükanıt, Yunanistan'ı resmen ziyaret eden ilk Türk Kara Kuvvetleri Komutanı oldu.

2010 - İstanbul Halkalı'da servis aracına yönelik bombalı saldırıda 5 askeri personel ile asker kızı 17 yaşındaki Buse Sarıyağ hayatını kaybetti.

2012 - Genelkurmay Başkanlığınca Malatya/Erhaç Meydanı'ndan kalkan bir askeri uçakla Hatay'ın güneybatısında deniz üzerinde radar ve telsiz temasının kesildiği bildirildi. Başbakan Erdoğan'ın başkanlığındaki güvenlik zirvesinin ardından yapılan yazılı açıklamada, "Uçağımızın Suriye tarafından düşürüldüğü anlaşılmıştır." ifadeleri yer aldı. Uçağın pilotları Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Hava Pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy şehit oldu.

2016 - Hindistan'ın doğusundaki Bihar, Jharkand ve Madhya Pradeş eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları ve fırtına nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetti.

2016 - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) mücadele eden Türkiye, turnuvaya grup aşamasında veda etti. Gruplarını 3. sırada tamamlayan en iyi 4 takım arasına giremeyen Türkiye, tarihinde 4. kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda, ikinci kez grup aşamasında elendi.

2016 - Eski CHP Milletvekili Yaşar Nuri Öztürk 65 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2017 - ABD Savunma Bakanı James Mattis, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a gönderdiği mektupta, terör örgütü YPG'ye verilen malzeme ve teçhizata ilişkin bilgi verdi. Mattis, terör örgütü DEAŞ'ın mağdur edilmesinden sonra silahların geri alınacağını belirtti.

2020 - Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, video konferans yöntemiyle düzenlenen törenle göreve başladı.

23 Haziran

1691 - II. Sultan Süleyman öldü, yerine II. Ahmet padişah oldu.

1868 - ABD'li mucit Latham C. Sholes, daktilonun patentini aldı.

1939 - Hatay Meclisi, 1939'da yaptığı son toplantıda oy birliğiyle ana vatana katılma kararı aldı.

1941 - İngiltere'ye sipariş edilen denizaltı ve uçak filosunu teslim alacak personeli taşıyan Refah şilebi, Mersin'den İskenderiye'ye giderken bir denizaltı tarafından Mersin açıklarında batırıldı. 168 kişinin öldüğü, 32 kişinin kurtulabildiği olayın ardından TBMM'de soruşturma başlatıldı.

1954 - Kurtuluş Savaşı komutanlarından, eski Genelkurmay başkanlarından Orgeneral Salih Omurtak vefat etti.

1954 - Türkiye ilk kez katıldığı Dünya Futbol Kupası finallerinde Federal Almanya'ya yenilerek elendi.

1954 - İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına seçilen Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan ilk kadın dekan oldu.

1960 - Köy Enstitülerinin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç, 63 yaşında öldü.

1983 - Doğru Yol Partisi (DYP) kuruldu.

1996 - Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu öldü.

1996 - HADEP Kongresi'nde Türk bayrağının indirilerek yerine terör örgütü PKK'yı temsil eden bezin asılması, büyük tepkiyle karşılandı. 25 Haziran'da tüm yurtta "bayrak asma kampanyası" başlatıldı.

1999 - Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın yargılanmasına 15 gün aradan sonra yeniden başlandı. Öcalan, savunmasında "Bugüne kadar yapılanların sorumluluğunu taşıyorum." dedi.

2005 - Meksika'da Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu (EZLN) silahlı mücadeleye son verdi.

2015 - Gazeteci-yazar Cüneyt Arcayürek, 87 yaşında Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2016 - Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde hortum ve fırtına nedeniyle 98 kişi öldü, 200'ü ağır olmak üzere toplam yaralı sayısının 800'e ulaştığı açıklandı.

2019- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, oyların yüzde 54,21'ini alan CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı.

2020- İstinaf, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu.

24 Haziran

1645- İstanbul'dan 348 harp ve nakliye gemisiyle hareket eden Osmanlı ordusu, Girit Adası'na çıktı.

1854- Çarlık Rusyası ordularının, savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre Zaferi kazanıldı.

1859- İsviçreli iş adamı Henri Dunant, İtalya'da Solferino Savaşı sonrası uluslararası Kızılhaçı kurmaya karar verdi.

1936- Türk Basketbol Milli Takımı ilk maçını Yunanistan Milli Takımı ile yaptı ve 49-12 galip geldi.

1947- Bir Amerikalı, gökyüzünde uçan nesneler gördüğünü ve nesnelerin fincan tabağına benzediğini iddia etti. Basın, ilk kez "uçan daire" terimini kullanmaya başladı.

1961- Almanya'ya gidecek ilk işçi kafilesi yola çıktı. İş gücü göndermeye ilişkin protokol, Türkiye ile Batı Almanya arasında 13 Haziran'da imzalanmış özel kuruluşların kontratsız işçi göndermelerinin önüne geçilmeye çalışılmıştı.

1967- İstanbul'da üniversite öğrencileri, ABD'nin 6. Filosu'nun ziyaretini protesto etti.

1983- ABD uzay mekiği Challenger, uzaydaki görevini tamamlayarak ABD'nin uzaya gönderdiği ilk kadın astronot olan Sally Ride ile dünyaya döndü.

1989- Bulgaristan'ın Türk azınlığa uyguladığı baskılar ve zorunlu göç uygulaması, Taksim Meydanı'nda düzenlenen "Bulgaristan'ı Telin Mitingi"nde protesto edildi.

1992- Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) kuruldu.

2000- Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Güven Erkaya, kanser tedavisi gördüğü Kasımpaşa Deniz Hastanesi'nde vefat etti.

2001- Polonya'daki Özel Olimpiyatlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Zihinsel Engelliler Milli Takımı şampiyon oldu.

2008- Tekel'in sigara bölümü, imzalanan sözleşmeyle British American Tobacco'ya devredildi. Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci, bu özelleştirmeyle Telekom'dan sonra tek seferde en büyük yabancı sermayenin Türkiye'ye geldiğini söyledi.

2011- "Komiser Kolombo" dizisindeki rolüyle ünlenen Amerikalı aktör Peter Falk, Beverly Hills'teki evinde 83 yaşında hayata veda etti.

2016- ABD'nin Virginia eyaletinde meydana gelen sel nedeniyle 26 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Acil Durum Yönetimi yetkilileri, 7 saat devam eden şiddetli yağışları, ABD'de 2010 yılından bu yana en ölümcül sel felaketi olarak tanımladı.

2016- Birleşik Krallık'ın AB'den çıkıp çıkmamasını belirlemek için referandum yapıldı. Yüzde 72 katılımlı referandumda, halkın yüzde 52'si AB'den çıkılması, yüzde 48'i AB'de kalınması yönünde oy verdi.

2016- Kocaeli'de görev yaptığı dönemde "zimmet suçunu işlediği iddiasıyla" hapis cezasına çarptırılan eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen, cezasının onanmasının ardından cezaevine konuldu.

2017- CIA'in, eski Başkan George W. Bush döneminde işkence yöntemleri hazırlamak için doktor ve psikanalistlere ajansın sorgulama programı kapsamında 81 milyon dolar ödediği ortaya çıktı.

2018- Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk seçimi olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye sandık başına gitti.

2019- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesine imza attı.

25 Haziran

1801- Kahire'deki Fransız işgal orduları, Türk ordusuna teslim oldu.

1861- Sultan Abdülmecid öldü, yerine Abdülaziz padişah oldu.

1903- Marie Curie, Paris Üniversitesine sunduğu tezde radyumun keşfini açıkladı.

1917- Türkiye'de ilk Matbuat Cemiyeti kuruldu. Cemiyetin ilk başkanı Mahmut Sadık'tı.

1925- Yunanistan'da, General Thedoros Pangalos bir darbeyle iktidarı ele geçirdi.

1950- Sovyetler Birliğince desteklenen Kuzey Kore orduları Güney Kore'ye saldırdı, Kore Savaşı başladı.

1963- Anayasa Mahkemesi, ilk duruşma ile görevine başladı.

1971- Türkiye'de yapılan ilk firkateyn "Berk", Gölcük'te denize indirildi.

1975- İmam Hatiplilerin harp okullarına alınması teklifini TBMM Milli Savunma Komisyonu reddetti.

1993- Tansu Çiller, Türkiye'nin ilk kadın başbakanı oldu.

1997- Deniz araştırmacısı kaptan Jacques Cousteau öldü.

2005- Şarkıcı Kazım Koyuncu, kanser tedavisi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde 33 yaşında hayatını kaybetti.

2008- 13. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finalde Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, şampiyonayı 3'üncü tamamladı.

2012- İspanyol Hükümeti, bankaları kurtarmak için kredi yardımı istediği Avro Grubu'na resmi başvuruyu yaptı.

2014- Anayasa Mahkemesi, başörtüsüyle duruşmaya alınmadığı için bireysel başvuruda bulunan avukatın haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

2016- Rus savaş uçaklarının Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentine bağlı El-Kuriye ilçesinde bir cami ile yerleşim yerine vakum bombasıyla düzenlediği hava saldırısında 35 sivil yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı.

2017- Pakistan'da petrol taşıyan bir tankerin devrildikten sonra alev alması sonucu 212 kişi hayatını kaybetti.

2018- Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların salt çoğunluğunu aldığını açıkladı.

2020- Hindistan'da şiddetli yağışlar sırasında yıldırımların isabet etmesi sonucu 116 kişi hayatını kaybetti.

26 Haziran

1530 - İlk Protestan Meclisi kuruldu.

1541 - Peru'daki İnka topraklarını ele geçiren İspanyol Francisco Pizarro, kurduğu Lima kentinde öldürüldü.

1867 - Mısır valilerine "Hidiv" unvanı verildi.

1928 - Yeni Türk alfabesini hazırlamak amacıyla kurulan Dil Encümeni, ilk toplantısını Ankara'da yaptı.

1945 - Birleşmiş Milletler kuruldu.

1951 - Mithat Paşa'nın 24 Haziran'da Aksu vapuruyla Taif'ten getirilen kemikleri, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da katıldığı törenle İstanbul'da Hürriyeti Ebediye Tepesi'ne defnedildi. 1876 Anayasası'nın mimarı Mithat Paşa, Sultan Abdülaziz'i öldürttüğü iddiasıyla yargılanmış ve Taif'e sürülmüştü. 1884 yılında burada öldürülen Mithat Paşa, Taif'te gömülmüştü.

1970 - Çekoslovakya'da Aleksander Dubçek, Komünist Parti'den ihraç edildi.

1977 - Ankara Ulus'taki Merkez Çarşısı tamamen yandı.

2012 - Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Projesi Hükümetlerarası Anlaşması, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın şahitliğinde Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde imzalandı.

2015 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisine dinleme cihazı konulmasına ilişkin davada, Sedat Zavar ve İlker Usta 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

2015 - Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletini etkisi altına alan muson yağmurlarında 81 kişi hayatını kaybetti.

2015 - Tunus'un Susa kentinde turistik bir otele düzenlenen saldırıda 39 kişi öldü.

2015- Kuveyt'te Şiilere ait bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 27 kişi hayatını kaybetti.

2020- Antalya'da kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğe, rahim naklini gerçekleştiren doktor Ömer Özkan'ın adı verildi.

27 Haziran

1363 - Türk devletinde ilk düzenli ordu kuruldu.

1587 - Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa öldü.

1693 - İlk kadın dergisi "The Ladies' Mercury" Londra'da yayımlandı.

1878 - Gazeteci Yazar Ahmet Mithat Efendi, "Tercümanı Hakikat" adlı günlük gazeteyi çıkarmaya başladı.

1905 - Çarlık Rusyası'nın Karadeniz'deki en büyük savaş gemisi Potemkin'de bozuk kumanyaya karşı isyan başladı. Deniz eri Matyuşenko'nun önderliğini yaptığı ayaklanma, Çar'ın ordu üzerindeki otoritesini sarstı.

1924 - Verem aşısı, Valmette tarafından keşfedildi.

1938 - Rus asıllı Amerikalı pilot İgor Sikorsky, 1909'dan beri üzerinde çalıştığı helikopterin patentini aldı. Sikorsky, geliştirdiği ilk donanımlı helikoptere "VS-300" adını verdi.

1946 - Müttefikler, 12 Ada'nın Yunanistan'a verilmesini kararlaştırdı.

1949 - Dünyanın ilk jet uçağı "De Havilland Comet", yıllardır süren gizli ve yoğun çalışmalardan sonra ilk uçuşunda, Hatfield'daki denemelerin ardından pilot yüzbaşı John Cunnigham'ın yönetiminde havalandı.

1950 - İlk nükleer santral, Rusya'da Moskova'nın 55 mil uzağında Obninsk'te açıldı.

1951 - Atatürk heykellerine saldıran Ticani tarikatının 100'den fazla üyesi ve liderleri Ankara'da tutuklandı.

1998 - Adana'da 6,3 büyüklüğündeki depremde 210 kişi öldü, binden fazla kişi yaralandı.

2007 - Anayasa Mahkemesinin cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci ve ikinci turlarında toplantı yeter sayısının 367 olduğu yönündeki kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Gerekçede, 367 oy koşulunun "Anayasa'nın, cumhurbaşkanı seçiminin uzlaşmaya dayanması amacına yönelik olduğu" belirtildi.

2007 - Bosna'da 1992-1995 savaşında öldürülenlerin gömüldüğü bir toplu mezar daha ortaya çıkarıldı.

2011 - UNESCO, Selimiye Camisi ve külliyesini, "Dünya Mirası Listesi"ne dahil etti.

2012 - Londra Olimpiyat Oyunları, görkemli bir seremoniyle açıldı.

2012 - Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) tarafından tasarlanan Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı (HÜRKUŞ) görkemli bir törenle hangardan çıkarıldı.

2015 - İsrail'in 2007'den beri Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmayı hedefleyen 3. Özgürlük Filosu, Yunanistan'ın Girit Adası'ndan demir aldı.

2016 - Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-İsrail ikili ilişkilerinin normale dönmesi hakkındaki mutabakatın, taraflar arasında Roma'da sonuçlandırıldığını duyurdu.

2017- Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 67 kiloda milli sporcu Nur Tatar Askari, finalde ABD'li rakibi Paige McPherson'u 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

2017- AB, Google'a internet aramalarındaki hakim konumunu kötüye kullanmaktan dolayı 2,42 milyar avroluk rekor para cezası verdi.

2018- Yüksek Seçim Kurulunca, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin olmayan sonuçları açıklandı. Milletvekili Genel Seçimi için yurt içi ve yurt dışında 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 189 bin 698'i oy kullandı. Yurt içi ve yurt dışı toplamına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,59 oy oranıyla cumhurbaşkanı seçildi.