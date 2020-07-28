İşçiler bayram öncesi ikramiye sevinci yaşadı - Son Dakika

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı'nın yetkili olduğu Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Pınarbaşı, Hacılar, Develi, Yeşilhisar, Tomarza, Bünyan ve Akkışla belediyesinde çalışan sendika üyesi işçilerin ikramiyelerinin bayram öncesi ödendiği bildirildi.
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, yazılı açıklamasında, sendika olarak yer aldıkları belediyelerde çalışan sendika üyesi şirket ve kadrolu işçilerin tamamına ikramiyelerinin bayram öncesi yatırıldığını belirtti.
Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerin yatmasıyla üyelerin sevinçlerinin ikiye katlandığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:
"Her alanda referans olan Kayseri yine çalışanlarına vermiş olduğu değerden dolayı örnek olmuştur. Bizlere bu çifte bayram sevincini yaşatan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a, Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na, Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a, Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'a, Pınarbaşı Belediye Başkanımız Memduh Uzunluoğlu'na, Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan'a, Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar'a, Yeşilhisar Belediye Başkanımız Halit Taşyapan'a, Bünyan Belediye Başkanımız Özkan Altun'a, Tomarza Belediye Başkanımız Davut Şahin'e, Akkışla Belediye Başkanımız Ayhan Arslan'a ve belediye şirketlerinde çalışan üyelerimiz ve kadrolu üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Ayrıca Yahyalı, Sarıoğlan, Sarız ve Felahiye belediyelerimizde çalışan kadrolu üyelerimiz de ikramiyelerini alacaklarından dolayı belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yatan bu ikramiye sayesinde üyelerimiz aileleriyle birlikte huzur içerisinde çifte bayram yapacaklarından dolayı Hizmet-İş ailesi olarak sevinçliyiz."