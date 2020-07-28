İşçiler bayram öncesi ikramiye sevinci yaşadı - Son Dakika

Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerin yatmasıyla üyelerin sevinçlerinin ikiye katlandığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, yazılı açıklamasında, sendika olarak yer aldıkları belediyelerde çalışan sendika üyesi şirket ve kadrolu işçilerin tamamına ikramiyelerinin bayram öncesi yatırıldığını belirtti.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 02:35

Kaynak: AA

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