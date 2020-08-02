İstanbul'daki tema parklarda bayram yoğunluğu - Son Dakika

İstanbul'daki tema parklarda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı'nın 3. gününde eğlence ve macera dolu anlar yaşamak isteyen vatandaşların tercihi tema parklar oldu.

İstanbul'daki tema parklarda bayram yoğunluğu, System.String[]

Kurban Bayramı'nın 3. gününde eğlence ve macera dolu anlar yaşamak isteyen vatandaşların tercihi tema parklar oldu.

Kentin iki büyük tema parkı olan İsfanbul Tema Park ile Viaport Marina, Kurban Bayramı'nda eğlenceli vakit geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

Birbirinden farklı türde eğlence imkanı sunan tema parklar, Kurban Bayramı'nda da büyük ilgi görüyor. Eğlence ve macerayı bir arada yaşamak isteyen vatandaşlar, bayramın 3. gününde tema parklara akın etti.

7'den 70'e herkesin, ailece sınırsız eğlenme imkanı bulduğu İsfanbul Tema Park'ta, 3 saniyede 110 kilometre hıza ulaşan dünyanın en iyi 4. roller coasterı Nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan "Adalet Kulesi", maceraseverlerin ilgi odağı Viking, efsanevi King Kong ve 20 milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana kurulan, İstanbul'un fethini insansı robotlarla anlatan " Fatih'in Rüyası", en sevilen üniteler arasında yer alıyor.

Ailece eğlence tutkunlarına unutamayacakları deneyimler yaşatan İsfanbul Tema Park, eğlence olanakları, sıra dışı konsept mimarisiyle misafirlerine tek biletle tüm ünitelerden gün boyu sınırsız faydalanma imkanı sunuyor.

Birbirinden eğlenceli bölümleriyle Viaport Marina ziyaretçilerini ağırlıyor

İstanbul en yeni eğlence merkezlerinden Viaport Marina, ziyaretçilerine sunduğu farklı alternatiflerle bu bayramda da 7'den 70'e tüm eğlenceseverlerin vazgeçilmez adresi oldu.

Viaport Marina, bünyesinde bulunan Korsan Adası Tema Park, Viasea Akvaryum, Aslan Park, Marina Aquapark, Game Center ve Bowling salonuyla tam anlamıyla bayram eğlencesinin nabzını tutuyor.

Koronavirüse karşı tüm tedbirlerin titizlikle uygulandığı Viaport Marina bayrama özel hazırladığı 13 kişilik korsan dans gösterisi ve maskot showlarla muhteşem bir bayram eğlencesi sunuyor.

İçerisinde yer alan Türkiye'nin en hızlı roller coasterı dahil 3 farkılı roller coasterıyla adrenalin sevenlerin, çarpışan araba, atlı karınca, dönme dolap gibi ünitelerle klasik lunapark sevenlerin ilk tercihi olarak öne çıkıyor.

Aslan, kaplan, leopar, beyaz aslan, kara panter gibi 12 farklı büyük kedi türünden 30'u aşkın kedinin yer aldığı Aslan Park safari keyfini yaşama imkanı olmayanlara İstanbul içinde bu muhteşem canlıları görme fırsatı sunuyor. Ayrı parkta bulunan 2,5 aylık yavru Bengal kaplanları geçen hafta ziyaretçilerle buluştu, bayramda parkı ziyaret edecek olanlar bu yavru kaplanlarla fotoğraf çektirme şansı elde edebiliyor.

"Suyun en eğlenceli hali" sloganıyla geçen sene faliyete giren Marina Aquapark, Viaport Marina'nın en dikkat çeken unsurlarından biri. İçerisinde yer alan 25 farklı su kaydırağı, dalga havuzu ve eğlenceli aktiviteleriyle tatile gitme fırsatı bulamayan İstanbulluların serinleyip suyun tadını çıkartabilecekleri mükemmel bir seçenek olarak ziyaretçilerini bekliyor.

İçerisinde yer alan dev köpek balıkları, sevimli vatozlar, mutlu su samurları ve onbinlerce farklı sualtı canlısıyla keşfedilmemiş dünyaları merak edenlere bambaşka kapılar aralayan Viasea Akvaryum, bayram harçlığını alan çocukların en çok sevdiği yerlerden biri.

Parkta yer alan 8 kişilik timsah ailesine geçen haftalarda katılan 9 yeni timsah yavrusu da bayramda ziyaretçilerini bekliyor.

Bayrama özel olarak, yaklaşık 2 aylık bir prova sürecinin ardından gösterime giren korsan dans show Viaport Marina'da tam bir festival havası esmesine neden oluyor.

Birebir ölçülerde eski Venedik gemilerine benzer olarak inşaa edilen 45 metrelik korsan gemisinin üstünde gerçekleştirilen korsan dans gösterisi, 13 kişilik profesyonel dansçılar tarafından icra ediliyor.

Gösteri, kostümleri, makyajları ve dekorlarıyla ziyaretçileri eski Venedik kasabasına alıp götürüyor.

Bayram boyu 19.00 ve 20.45'te Viaport Marina eğlence meydanında ücretsiz sergilenen gösteri, seyircisini bekliyor.

Kurban Bayramı, Tema Vakfı, İstanbul, Marina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 04:35

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki tema parklarda bayram yoğunluğu - Son Dakika
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