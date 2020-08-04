Kuşadası'na bayram süresince 206 bin araç giriş yaptı - Son Dakika

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'na, İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, arife gününden itibaren Kurban Bayramı tatili boyunca 206 bin araç giriş yaptı. İlçeye gelen araç sayısında koronavirüs salgını nedeniyle geçen seneye oranla düşüş yaşandı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, Kurban Bayramı yoğunluğunun karnesi belli oldu. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre ilçede arife günüyle birlikte bayram süresince 206 bin araç giriş yaptı. Kuşadası'na gelen araç sayısında bu yıl, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıla oranla 32 bin araçlık bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda ilçeye 238 bin araç giriş yapmıştı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYE ÇIKARILDI

Kuşadası'nda, Kurban Bayramı boyunca güvenlik önlemleri de üst seviyede uygulandı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 330 kişilik personel, bayram tatilinde kentteki huzur ortamının bozulmaması için 24 saat boyunca görev yaptı. İlçe giriş ve çıkışlarındaki yol kontrol noktalarına da takviye sağlanırken, cadde, sokak ve tatilcilerin yoğun olduğu bölgelerdeki sivil devriye ekipleri artırıldı. Ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler arasından kurulan 30 kişilik özel bir ekip, yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu yerlerde dolaşarak maske ve sosyal mesafe kontrolü yaptı. Maske takmayanlar da uyarıldı. Bayram süresince Kuşadası nüfusunun 750 bine kadar çıktığı bildirildi.