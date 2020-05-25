MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı - Son Dakika

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde geleneksel olarak her bayramda gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşma bu yıl video konferans yoluyla yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, CHP ve AK Parti heyetleriyle video konferans yoluyla bayramlaştı.



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil korona virüsün (Covid-19) yayılımının önüne geçmek için alınan tedbirler çerçevesinde, her sene geleneksel olarak gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşma bu yıl video konferans yoluyla yapıldı.



Video konferans yoluyla gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşmaya; MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığında, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci ve MYK üyesi Merve Menekşe, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu başkanlığında, Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi Ayşegül Eren Özdemir, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Osman Ağzıkara ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde de (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu başkanlığında, Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut, Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yaprak Çolak'tan oluşan heyetler katıldı.



"İnşallah Kurban Bayramına eski dönemdeki bayramlaşmalara döneriz"



Sosyal mesafe ve maske kuralı gözetilerek gerçekleştirilen heyetler arası bayramlaşma çerçevesinde MHP heyeti adına AK Parti ile görüşmelere başkanlık eden Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Kurban Bayramında eski dönemdeki bayramlaşmalara dönme dileğinde bulunarak, "Siyasi partiler arasında bayramlaşmalar çok güzel bir şekilde devam etti. Bizim daha önceki bayramlaşmamızda ziyaret ve kabul heyetleri vardı. Sanal ortamda yaptığımız bu bayramlaşmada tek bir bayramlaşma heyeti var. Şu anda eş zamanlı olarak siz bize, biz de size konuk olduk. Bayramınızı kutluyoruz. İnşallah Kurban Bayramına eski dönemdeki bayramlaşmalara döneriz. Karşılıklı dokunuşlar gerçekleşir, hasretler giderilir" ifadelerini kullandı. - ANKARA