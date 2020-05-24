Mimar Sinan'ın 'Ustalık Eseri'nde bayram sabahı tekbir sesleri - Son Dakika

Mimar Sinan'ın 'Ustalık Eseri'nde bayram sabahı tekbir sesleri

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Selimiye Cami'nde, Ramazan Bayramı sabahı bir ilk gerçekleşti.

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Selimiye Cami'nde, Ramazan Bayramı sabahı bir ilk gerçekleşti. Pandemi nedeniyle bayram namazı kılınamayan ve ibadete kapalı olan Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği eşsiz mabette tekbir sesleri yükseldi. - EDİRNE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Genç milyarder, yatak pozlarıyla milyonları kendine hayran bıraktı

Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı Ramazan ayında yoksul aileleri unutmadı

Çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran mankenden buruk bayram mesajı

Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı

Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti

İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun

Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti

Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti

Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı

Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu

Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı

Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor

Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum

Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü