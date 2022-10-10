Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3,5 saat süren görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Sözlerime Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımımızı tebrik ederek başlamak istiyorum. Birer azim ve çalışkanlık timsali olarak gördüğüm oyuncularımıza şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Ülkemize ve milletimize hizmetle dolu günler ve haftalar geçirdik. Ülkemizin 20. Ankara'nın 2. eseri Etlik Şehir Hastanesi'ni 28 Eylül'de hizmete açtık. Şehir hastanelerimiz dünya çapında model alınıyor.

MGK toplantısında iç ve dış tehditleri değerlendirdik. Özellikle Yunanistan kullanılarak ülkemize karşı sergilenen düşmanca tavrı tekrar ilan ettik. TESK'in yapılan genel kurulunda esnaf ve sanatkarlarımızla hasbihal etme imkanını bulduk. Esnaflarımıza yönelik yeni müjdelerimizi konuşmalarımızın son kısmında sizlerle paylaşacağız. Aynı gün akşam İznik'te Dünya Göçebe Oyunları'nda farklı coğrafyalardan gelen kardeşlerimizle buluştuk. Bu oyunlar vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız misafirlerimizin her birinin evlerine kültür elçileri olarak gördüğümüze inanıyorum. Hazine ve Maliye Bakanımızın organizasyonuyla yabancı iktisatçılarla bir araya geldik. Ülkemizde uyguladığımız ekonomi programını ve küresel gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduk.

TBMM'nin 27. dönem 6. yasama yılı açılışı vesilesiyle 1 Ekim'de milletvekillerimizle bir araya geldik. Genel kurulda yaptığımız açılış konuşmamızda ülkemizin dünü, bugünü ve yarınını kucaklayan kapsamlı muhasebe yaptık. Konuşmamızı önümüzdeki yılı Türkiye Yüzyılı müjdesini vererek önemli mesaj ilettiğimize inanıyorum. İstanbul'a kazandırdığımız en son ulaşım projesi olan Pendik-Sabiha Gökçen metro hattının açılışını gerçekleştirdik."

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