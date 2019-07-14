Türkiye'nin en başarılı spikerlerinden Nazlı Çelik'in boyu kadar bir kızı olduğunu biliyor muydunuz?

1 Başarılı kariyer hayatıyla büyük bir hayran kitlesi kazanan ünlü sunucu Nazlı Çelik, yalnızca mesleği ile gündeme gelmek isteyen isimlerden.

2 Bundan sebeptir ki özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Nazlı Çelik'in 11 yaşında bir kızı olduğunu duyanlar epey şaşırıyor.

3 Evet yanlış duymadınız, bir dönem haber bültenlerinde yalnızca güzelliğiyle değil, akıcı konuşmasıyla da seyirciyi ekrana kilitleyen Çelik'in 2008 yılında dünyaya gelen Kayra adında bir kızı var.

4 1999 yılında Burak Öztarhan ile dünyaevine giren Çelik, 2008 yılında kızı Kayra Öztarhan'ı dünyaya getirdi.

5 2012 yılında Burak Öztarhan'dan boşanan Nazlı Çelik'in kızıyla kurduğu diyalog, bir anne-kızdan ziyade, iki yakın arkadaş arasındaki sıcak bağı andırıyor.

6 İş dışında kızıyla vakit geçirmekten büyük keyif aldığı gözlenen Çelik, Instagram hesabından kızı Kayra ile sık sık fotoğraf paylaşıyor.

7 Şimdilerde Star Haber Genel Yayın Yönetmenliğini sürdüren güzel sunucu, geçtiğimiz günlerde kızı ile Ayvalık Şeytan Tepesi'nden sıcak bir kare paylaşmıştı.

8 Takipçileri bu kareye, ''Çok güzelsiniz'' ve ''Ne güzel bir anne-kız gibi'' yorumlarda bulundu.

9 İşte Nazlı Çelik'in, kızı Kayra Öztarhan ile Instagram hesabından paylaştığı diğer kareler...

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20