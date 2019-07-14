Türkiye'nin en başarılı spikerlerinden Nazlı Çelik'in boyu kadar bir kızı olduğunu biliyor muydunuz?

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Başarılı kariyer hayatıyla büyük bir hayran kitlesi kazanan ünlü sunucu Nazlı Çelik, yalnızca mesleği ile gündeme gelmek isteyen isimlerden.
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Bundan sebeptir ki özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Nazlı Çelik'in 11 yaşında bir kızı olduğunu duyanlar epey şaşırıyor.
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Evet yanlış duymadınız, bir dönem haber bültenlerinde yalnızca güzelliğiyle değil, akıcı konuşmasıyla da seyirciyi ekrana kilitleyen Çelik'in 2008 yılında dünyaya gelen Kayra adında bir kızı var.
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1999 yılında Burak Öztarhan ile dünyaevine giren Çelik, 2008 yılında kızı Kayra Öztarhan'ı dünyaya getirdi.
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2012 yılında Burak Öztarhan'dan boşanan Nazlı Çelik'in kızıyla kurduğu diyalog, bir anne-kızdan ziyade, iki yakın arkadaş arasındaki sıcak bağı andırıyor.
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İş dışında kızıyla vakit geçirmekten büyük keyif aldığı gözlenen Çelik, Instagram hesabından kızı Kayra ile sık sık fotoğraf paylaşıyor.
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Şimdilerde Star Haber Genel Yayın Yönetmenliğini sürdüren güzel sunucu, geçtiğimiz günlerde kızı ile Ayvalık Şeytan Tepesi'nden sıcak bir kare paylaşmıştı.
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Takipçileri bu kareye, ''Çok güzelsiniz'' ve ''Ne güzel bir anne-kız gibi'' yorumlarda bulundu.
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İşte Nazlı Çelik'in, kızı Kayra Öztarhan ile Instagram hesabından paylaştığı diğer kareler...