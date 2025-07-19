Uyuşturucu Operasyonları: 927 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonları: 927 Kilo Ele Geçirildi

Uyuşturucu Operasyonları: 927 Kilo Ele Geçirildi
19.07.2025 08:09
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İçişleri Bakanı, son 2 haftada 72 ilde düzenlenen operasyonlarda bin 933 şüpheli yakalandı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 72 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda; 927 kilo uyuşturucu madde ile 1 milyon 296 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve bin 933 şüphelinin yakaladığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursa, Adana, Gaziantep, İzmir, Konya, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Tekirdağ, Muğla, Balıkesir, Manisa, Osmaniye, Afyonkarahisar, Malatya, Denizli, Sakarya, Aksaray, Trabzon, Kütahya, Hatay, Eskişehir, Van, Kırklareli, Aydın, Mardin, Kahramanmaraş, Adıyaman, Düzce, Giresun, Uşak, Bartın, Çanakkale, Nevşehir, Zonguldak, Amasya, Edirne, Elazığ, Niğde, Ordu, Yalova, Batman, Karaman, Kırıkkale, Bolu, Kilis, Çorum, Iğdır, Isparta, Şırnak, Erzurum, Ağrı, Karabük, Sinop, Tokat, Kars, Kırşehir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Muş, Rize, Yozgat, Artvin ve Erzincan'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi. Son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda; 927 kilo uyuşturucu madde ile 1 milyon 296 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, bin 933 şüpheli yakaladı.

Operasyonlar, 3 bin 720 ekip, 6 bin 130 personel, 21 hava aracı ve 62 narkotik köpeğin katılımıyla düzenledi. Valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarını, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürleri ile polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu Operasyonları: 927 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika

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