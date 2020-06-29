Mersin itfaiyesi 17 ayda 14 bin 572 olaya müdahale etti - Son Dakika

Mersin itfaiyesi 17 ayda 14 bin 572 olaya müdahale etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlık ekiplerin, son 17 ayda toplam 14 bin 572 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlık ekiplerin, son 17 ayda toplam 14 bin 572 olaya müdahale ettiği bildirildi.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat görev başında olan itfaiye ekipleri, her türlü arama, kurtarma ve afet olaylarına müdahale ediyor. Bu kapsamda Mersin itfaiyesi, 2019 yılı Ocak alı ile 2020 yılı Mayıs ayı arasında toplam 14 bin 572 olaya müdahale etti. Mersin'de yine aynı tarihler arasında en çok ot ve konut yangını meydana gelirken, itfaiye ekipleri tarafından 2 bin 98 ot yangını, bin 72 konut yangını olmak üzere toplam 8 bin 507 yangına müdahale edildi.


İtfaiye ekipleri, trafik kazası, ağaç devrilme, baca temizleme, intihar, kurtarma ve göçük gibi müdahalelerde görevini titizlikle yerine getiriyor. 17 aylık süreçte 2 bin 364 kurtarma operasyonu ile bin 442 trafik kazasına müdahale eden ekipler, 6 bin 65 vakada görev aldı.


69 kişi gönüllü itfaiyeci oldu


İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangın bilgisi, yangın türleri, türlerine göre müdahale şekilleri, kişisel koruyucu malzeme kullanımı ve özelliklerinin anlatıldığı 79 eğitim verirken, kurum ve işyerleri ile 525 ortak tatbikat düzenledi. Kırsal alanlarda meydana gelen yangınlara hızlı müdahalede bulunmak amacıyla gerçekleştirilen, 'Gönüllü itfaiyecilik eğitimi' kapsamında, 69 kişi eğitimlerin ardından aldıkları sertifikayla gönüllü itfaiyeci olurken, toplam 583 sertifika verildi. Aynı dönemde iş yeri kontrolü, proje onayı ve yeni yapıların yangın tesisat kontrolü yapılıp, 5 bin 257 adet uygunluk raporu verildi.


3 yeni istasyon açıldı


Olaylara daha kısa sürede ve etkin müdahale edebilmek için 2019'da Kazanlı ve MEŞOT, 2020'de ise Gökçebelen itfaiye istasyonları hizmete açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Mersin sınırları içerisinde 30 hizmet noktasında 563 personel ile özverili çalışmalarına gece-gündüz demeden devam ediyor. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin itfaiyesi 17 ayda 14 bin 572 olaya müdahale etti - Son Dakika

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