Nihat Özdemir: "Ana hedefimiz mart sonu seyirciyle devam etmek" - Son Dakika

Nihat Özdemir: "Ana hedefimiz mart sonu seyirciyle devam etmek"

01.01.2021 18:47

- Nihat Özdemir: "Ana hedefimiz mart sonu seyirciyle devam etmek" Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: "Liglerimizi 16 Mayıs'ta tamamlamak istiyoruz" "30 Aralık'ta kulüplere ödemeler yapıldı" Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'de 16 Mayıs itibariyle...

- Nihat Özdemir: "Ana hedefimiz mart sonu seyirciyle devam etmek"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir:

"Liglerimizi 16 Mayıs'ta tamamlamak istiyoruz"

"30 Aralık'ta kulüplere ödemeler yapıldı"

MUĞLA - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'de 16 Mayıs itibariyle ligleri tamamlamak istediklerini belirterek, "Pandemi şartları uygun olursa, mart ayından sonra ana hedefimiz liglerimize seyircili olarak devam etmek olacak" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Misli.com 2. Lig Kırımızı Grup ekiplerinden Bodrumspor'u ziyaret etti. Takımın idmanını izleyen ve futbolcular ile teknik ekibin yeni yılını kutlayan Nihat Özdemir'in ziyaretine, Bodrum Belediyesi Başkanı Ahmet Aras ile Bodrumspor yatırımcılarından iş adamı Fatih Öztürk de katıldı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Özdemir, pandemi şartlarının uygun olması halinde seyircilere kavuşmayı planladıklarını belirterek, "İnşallah gelecek aşılarla, bu pandemi olayını geride bırakacağımız yıl olur. Pandemiyi geride bırakırsak ana hedefimiz olan taraftarlarımızı tribünlerde görmek istiyoruz. Çünkü tribünlerde seyirci olmadığı zaman maçlar güzelliğine kavuşamıyor. Oyuncular motive olmuyor. Hakemlerin bile seyircisiz maç oynamaktan dolayı sıkıntıları var. Pandemi şartları uygun olursa mart ayından sonra bizim ana hedefimiz liglerimize seyircili olarak devam etmek olacak" diye konuştu.

Yayıncı kuruluştan ödemelerin alındığını müjdeleyen Başkan Özdemir, "Yayıncı kuruluş Türk futboluna büyük destekler verdi. Bu sene 4. sözleşme dönemimizi yaşıyoruz. 2021-2022'de de son sözleşme yılımız olacak. beIN Sports Türk futboluna büyük yatırımlar yaptı. Dünyada yaşanan bu pandemi yayıncı kuruluşa da büyük sıkıntılar yaşattı. 5 aya yakın yapılan görüşmeler sonunda 30 Aralık günü anlaşmalarımızı imzalandı. Elde edilen ödemeleri, kulüplerimizin hesaplarına 30 Aralık'ta saat 11 gibi havalemizi yaptık. Önümüzde transfer dönemi var. Kulüplerin en çok paraya ihtiyaç olduğu dönemde hesaplarına parayı yatırdık. beIN Sports ile uzun yıllar çalışmak istiyoruz. Görüşmelerimiz de devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Ligleri 16 Mayıs'ta bitirmek istiyoruz"

16 Mayıs itibariyle ligleri tamamlamak istediklerini belirten Başkan Özdemir, "Bir kulüpte 14 futbolcu kalıncaya kadar herhangi bir şekilde maçların ertelenmesi söz konusu değildi. 14'ten aşağıya düşüğü zaman maçları erteliyorduk. Birçok maçı da erteledik. Ertelenen maçları da Ocak ayında bitirmek istiyoruz. İkinci yarıya başlarken bazı prensipler koyduk. 14 olan sayı 9'a düşünceye kadar erteleme olmayacak. Bir takımda 9 oyuncu varsa çıkıp maçını oynayabilecek. Oyuncu sayısını da arttırdık ve altyapıdan oyuncu ekleme şansı verdik. Eğer bunları yerine getiremezse, o takımı hükmen mağlup ilan edip yolumuza devam edeceğiz. Başka türlü bu ligleri tamamlama şansımız yok. 16 Mayıs itibariyle Türkiye'de bütün ligleri tamamlamak istiyoruz. Çünkü milli takım toplanacak. Milli Takımımız, 11-12 Haziran gibi Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Ben ümit ediyorum ki hiçbir maçta hükmen yenilgi olmayacak, herkes çıkıp maçını oynayacak" şeklinde konuştu.

Başkan Özdemir, pandemide seyircisiz oynanan maçların rövanşlarında seyirci olması durumunda bir haksızlık oluşup oluşmayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Tam seyirci kapasitesi ile maçları oynamayı düşünemiyoruz. Yüzde 20 mi 30 mu olur ona Sağlık Bakanlığımızla yapacağımız görüşmeler sonunda karar vereceğiz. Hiçbir kulüp, 'İlk maç seyircisizdi bu maç da seyircisiz oynansın' gibi bir düşünce ile gelmeyecektir. Çünkü futbol seyirci ile güzel oluyor."

Nihat Özdemir: Ana hedefimiz mart sonu seyirciyle devam etmek
Nihat Özdemir: Ana hedefimiz mart sonu seyirciyle devam etmek
Nihat Özdemir: Ana hedefimiz mart sonu seyirciyle devam etmek
Nihat Özdemir: Ana hedefimiz mart sonu seyirciyle devam etmek

Nihat Özdemir, Aralık, Mayıs, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nihat Özdemir: 'Ana hedefimiz mart sonu seyirciyle devam etmek' - Son Dakika Spor


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