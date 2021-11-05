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'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı - Son Dakika

'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı

05.11.2021 20:22
'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı

Çiftlik Bank davasının 2 numaralı sanığı Fatih Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Çiftlik Bank davasının 2 numaralı sanığı Fatih Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Fatih Aydın mahkemedeki sorgusunda, "Mehmet Aydın, bana kağıt üstünde ortaklık teklif etti. Ben de formaliteden ortak oldum ancak şirketler üzerinden herhangi bir işlem yapmadım" diyerek şirketin banka hesaplarındaki para giriş çıkışlarından haberi olmadığını öne sürdü.

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, Temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklanmasının ardından Salı günü Türkiye'ye iade edilmişti. Fatih Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

3 AYRI SUÇTAN TUTUKLAMA TALEBİ

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına ifade veren Aydın'ın ifade işlemi 5 saat sürdü. Savcılık, Fatih Aydın'ı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

"FORMALİTEDEN ORTAK OLDUM"

Şüpheli Fatih Aydın mahkemedeki sorgusunda, "Ben kardeşim Mehmet Aydın'ın şirketlerinden biri olan şarküteride bir dönem nakliye işlerini yaptım. Daha sonra kardeşim Kıbrıs'ta şirket açmak için işlem yaptı. Bu şirketi kurmak için ikinci isme gerek vardı. Bana formaliteden, kağıt üstünde ortaklık teklif etti. Ben de formaliteden ortak oldum. Kabul ettim ancak şirketler üzerinden herhangi bir işlem yapmadım. Bana hisse verdiği şirketin banka hesaplarındaki para giriş çıkışlarından haberim yoktur. Ben Çiftlik Bank'ın oyun işlerinin hiçbir aşamasında bulunmadım. Ben bitcoin makinelerinin akıbetiyle ilgili kardeşim Mehmet Aydın'ın söylemleri sonucunda bilgi sahibi oldum. Herhangi ilgi ve alakam yoktur" dedi.

TUTUKLANDI

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Fatih Aydın'ın sevk edildiği suçlardan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, Fatih Aydın'ın suça konu şirketlerdeki üst düzey pozisyonu, ifadeleri, diğer şüpheli Mehmet Aydın ile şirkete ortak olmaları ve tüm dosya kapsamına göre üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin bulunduğunu ve Fatih Aydın'ın yurt dışında kaçak olarak bulunup iade süreci ile yakalanması nedeniyle kaçma şüphesinin bulunmasını gerekçe gösterdi.

(Gamze Erdemir/İHA)

'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı - Son Dakika


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