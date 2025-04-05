484 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

19- 27 Mart 2025 tarihleri arasında 484 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından 71 ilde, Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından 15 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 484 kilogram uyuşturucu madde ile 7 Milyon 830 bin 760 adet uyuşturucu hap ele geçirildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı.

"484 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi"

Bakan Yerlikaya, "19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından 71 ilde, Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından 15 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 484 kilogram uyuşturucu madde ile 7 Milyon 830 bin 760 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. bin 44 şüpheli yakalandı. 516'sı tutuklandı. 138'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı bin 450 ekip, 3 bin 626 personel, 18 hava aracı, 39 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla Gaziantep, Ankara, Samsun, Adana, Şanlıurfa, Konya, Manisa, Antalya, Bursa, Balıkesir, Mersin, İzmir, Denizli, Tekirdağ, Muğla, İstanbul, Kocaeli, Karaman, Hatay, Trabzon, Adıyaman, Osmaniye, Kayseri, Van, Afyonkarahisar, Aydın, Eskişehir, Aksaray, Edirne, Isparta, Niğde, Diyarbakır, Erzurum, Kırklareli, Uşak, Zonguldak, Sakarya, Ağrı, Yozgat, Mardin, Bayburt, Çanakkale, Kilis, Malatya, Ordu, Batman, Bilecik, Burdur, Çorum, Erzincan, Giresun, Rize, Tokat, Amasya, Karabük, Şırnak, Kahramanmaraş, Düzce, Hakkari, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yalova, Çankırı, Kastamonu, Muş, Nevşehir, Artvin, Bolu, Elazığ ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda; 332 kilogram uyuşturucu maddenin, 7 milyon 760 bin 690 adet de uyuşturucu hapın ele geçirildiğini aktardı.

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 308 ekip ve bin 987 personelin katılımıyla; Ankara, Mersin, Diyarbakır, Antalya, Denizli, Kırıkkale, Tekirdağ, İstanbul, Adana, Manisa, Batman, İzmir, Sakarya, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda ise 152 kilogram uyuşturucu madde ile 70 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, operasyonları başarıyla tamamlayan polis ve jandarma ekiplerine de teşekkür etti.