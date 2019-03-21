Down Sendromlular +1 Farklarını Kanıtladılar!
2 saat önce
21 Mart Down Sendromu farkındalık gününde Ümraniye Şakire Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda tüm down sendromlu öğrencilerin katılımı ve öğretmenlerin ve velilerin desteğiyle etkinlik ve kutlama programı düzenlendi.
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Etkinlik kapsamında öğrenciler Vagon Sanat Atölyesi kurucusu kukla sanatçısı Tayfun ÇAKIR ile kendi kuklalarını yaptı.
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Down sendromu olan ve her eğitim kademesinden öğrenci bulunan etkinlikte öğrencilerin ince motor becerilerini destekleyen çalışmalar yapıldı.
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Bu özel gün insanlara, +1 kromozomunun hayatımızda olumsuzluk değil; aksine onları hayat dolu bakış açılarıyla, sınırsız sevgileriyle, sevimli tavırlarıyla örnek alınması gerektiğini bir kez daha gösterdi.
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Kendi kuklalarını yapıp müzik eşliğinde onlara hayat veren öğrenciler bu anlamlı günü pasta keserek sonlandırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:18
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