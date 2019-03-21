Down Sendromlular +1 Farklarını Kanıtladılar!

1 Etkinlik kapsamında öğrenciler Vagon Sanat Atölyesi kurucusu kukla sanatçısı Tayfun ÇAKIR ile kendi kuklalarını yaptı.

2 Down sendromu olan ve her eğitim kademesinden öğrenci bulunan etkinlikte öğrencilerin ince motor becerilerini destekleyen çalışmalar yapıldı.

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7 Bu özel gün insanlara, +1 kromozomunun hayatımızda olumsuzluk değil; aksine onları hayat dolu bakış açılarıyla, sınırsız sevgileriyle, sevimli tavırlarıyla örnek alınması gerektiğini bir kez daha gösterdi.