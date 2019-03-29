Son Dakika Haberleri: 31 Mart 2019 Pazar Günü Nasıl Oy Kullanırım Diyenler Buraya! İşte Adım Adım Seçim Günü Rehberi

31 Mart 2019 Pazar Günü Nasıl Oy Kullanırım Diyenler Buraya! İşte Adım Adım Seçim Günü Rehberi

11 dakika önce

Büyük güne geri sayım başladı. Vatandaşların akıllarındaki sorulardan biri de 31 Mart yerel seçimlerinde nasıl oy kullanılacak? İşte adım adım oy kullanma aşamaları...

1
Kimlik belgenizi sakın ha unutmayın!
Kimlik belgenizi sakın ha unutmayın!
31 Mart günü yanınıza TC. Kimilik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.
2
Oy pusulalarını alıp, kabine geçin
Oy pusulalarını alıp, kabine geçin
Birleşik oy pusulalarını zarf ve "EVET" mührünü alıp kapalı bölüme geçin.
3
Oy pusulası nasıl olacak?
Oy pusulası nasıl olacak?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde YSK tarafından basılan, "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkteki zarflar kullanılacak. Birleşik oy pusulasında, daha önce çekilen kuraya göre sırayla siyasi partilerin adaylarının isimleri, parti adları ile partilerin amblemleri yer alıyor. Pusulanın sonunda bağımsız adayların isimleri bulunuyor. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak.
4
Oyunuzu kullanın ve oy pusulalarını zarfa koyun
Oyunuzu kullanın ve oy pusulalarını zarfa koyun
Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basın, oy pusulalarının üzerine mühür dışına yazı yazmayın. Oy pusulaları tek zarfa konulacak.
5
Kaç tane oy pusulası olacak?
Kaç tane oy pusulası olacak?
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, 'büyükşehir belediye başkanı', 'belediye başkanı', 'belediye meclis üyeliği' ile 'muhtarlık ve ihtiyar heyeti' için oy kullanacak.
6
Sandığa gidin!
Sandığa gidin!
Oy zarfını sandığa atın.
7
İmzanızı mutlaka atın!
İmzanızı mutlaka atın!
Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

»      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:19 

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