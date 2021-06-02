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146 ülkeden Türkiye'ye gelen aşılı yolculardan PCR testi alınmayacak - Son Dakika

146 ülkeden Türkiye'ye gelen aşılı yolculardan PCR testi alınmayacak

02.06.2021 15:24

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye Giriş Tablosu'nu güncelledi. Yenilenen önlemler kapsamında ABD, Almanya, Fransa, Azerbaycan, Rusya ve İspanya'nın da içlerinde bulunduğu 146 ülkeden Türkiye'ye girişlerde aşı olduğuna dair belge gösteren yolculardan PCR testi istenmeyeceği belirtildi.

1 Haziran itibarıyla yeni seyahat kurallarının açıklanmasının ardından SHGM, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye giriş tablosunu yeniledi. Tabloya göre belirlenen 146 ülkeden Türkiye'ye gelen yolcuların girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve karantina tedbiri uygulanmayacak.

HIZLI ANTİJEN TEST SONUÇLARI YETERLİ

Türkiye'ye girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecek. Ancak Türkiye'den yurt dışına seyahat edecek yolcular ise gidecekleri ülkelerin koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kuralları yerine getirecek.

PCR TESTİ İSTENMEYECEK ÜLKELER

ABD, Almanya, Andora, Angola, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Belçika, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna-Hersek, Bostvana, Brunei Darusselam, Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Butan, Cabo Verde, Cabo Verde, Cibuti, Çad, Çekya, Çin, Danimarka, Ekvator, Ekvator Ginesi, El Salvador, Endonezya, Eritre, Estonya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahilleri, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Gabon, Gabon, Gana, Gine, Gine Bissau, Grenada, Guatemala, Guyana, Güney Kore, Güney Sudan, Gürcistan, Haiti, Hırvatistan, Hollanda, Honduras, Hong Kong (Çin), Irak, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Jamaika, Japonya, Kamboçya, Kamerun, Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, KKTC, Kolombiya, Komorlar Birliği, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosova, Kosta Rika, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Küba, Laos, Letonya, Liberya, Libya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Madagaskar, Malavi, Maldivler, Malezya, Mali, Malta, Mauritius, Meksika, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Mozambik, Myanmar, Namibya, Nijer, Nijerya, Nikaragua, Norveç, Özbekistan, Panama, Polonya, Portekiz, Romanya, Ruanda, Rusya, Sao Tome, Senegal, Seyşeller, Sırbistan, Sierra Leone, Slovakya, Slovenya, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Şili, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Togo, Trinidad ve Tobago, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Umman, Uruguay, Ürdün, Vatikan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yunanistan, Zambiya ve Zimbabve.

KARANTİNAYA ALINACAK ÜLKE VATANDAŞLARI

Alınan karar doğrultusunda Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka'dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Brezilya ve Güney Afrika'ya olan uçuş yasakları bu çerçevede sona erdiği ifade edildi.

BU ÜLKEDEN GELENLERE PCR TESTİ ZORUNLU

Ayrıca İngiltere, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden girişten en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir. Türkiye uçuşlarını askıya alan İngiltere'den seyahat edecek yolcuların Antijen test sonucu veya aşı/bağışıklık sertifikası kabul edilmeyecek.

146 ülkeden Türkiye'ye gelen aşılı yolculardan PCR testi alınmayacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Amerika Birleşik Devletleri, PCR Testi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 146 ülkeden Türkiye'ye gelen aşılı yolculardan PCR testi alınmayacak - Son Dakika


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