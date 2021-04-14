56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabı Salcano Alanya-Kemer'i kazanan Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish, "Kazanmak çok güzel, arka arkaya 3 etap kazanmak ise muhteşem." dedi.

Turda Konya-Konya ve Beyşehir-Alanya'nın ardından Alanya-Kemer etabını da ilk sırada bitiren Cavendish, bu etabu da birinci geldiği için mutlu olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Kazanmak çok güzel, arka arkaya 3 etap kazanmak ise muhteşem. Jasper Philipsen en büyük rakibim. Buradaki sprintlerde en büyük rakibim. Bir hafta önce sprinterlerin dünya şampiyonası olan Scheldeprijs yarışını kazandı. Özellikle güçlü bir Pheniks takımı ile beni burada zorlayacak kişinin o olduğunu biliyordum. Gerçekten de öyle oldu, güzel atak yaptı. Onun tekerleğine girmeye çalıştım, fakat İtalyan BB Hotels takımından Luca Mazzato oradaydı. O da iyi yer tuttu kendine. Fakat o gerçekten kuvvetli değil, kaybedeceğini biliyordum. Önde kaldı ama tamamlayamayacağını biliyordum."

Sabırlı davrandığını dile getiren Büyük Britanyalı sporcu, "Elimden geldiğince Philipsen'e yakın olmaya çalıştım. Kafa rüzgarına karşı çok uzun bir sprint oldu." diyerek düşüncelerini kaydetti.