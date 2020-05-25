Asker ve polisten bayram mesaisi - Son Dakika

Asker ve polisten bayram mesaisi

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesindeki jandarma ve polisler, Ramazan Bayramı'nda da şehit aileleri ve 65 yaş üstü vatandaşları unutmadı.

İlçede bulunan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Bitlis'te de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramlarını evinde geçiren şehit ailesini ve 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Güroymak Jandarma Komutanlığı personeli, ilk olarak geçtiğimiz aylarda Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Güven Kurtulmuş'un Budaklı köyündeki baba ocağını ziyaret ederek ailesinin bayramını kutladı.

Şehidin babası, annesi ve ağabeyi ile bir süre sohbet ederek bayramını kutlayan askerler, daha sonra aynı köyde bulunan Harbinaz Tören'e gıda kolisi teslim ederken, İlçe Jandarma Komutanlığı Güven Masası'nı arayarak ihtiyaçlarının giderilmesini isteyen Kadir ve Fahime Tunç çiftinin de taleplerini karşıladı.

Bu bayramda kendilerini unutmadıkları için askerlere şeker ikram eden Harbinaz Tören, "Allah sizden razı olsun. Hoş geldiniz. Allah sizi kazadan beladan korusun. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Talep edilen malzemeleri vatandaşlara ulaştıran jandarma personeli de, "Bitlis Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu adına ihtiyaçlarınızı getirdik. Güle güle kullanın. Bir isteğiniz olursa bir telefon kadar size yakınız" ifadelerini kullandı.

Güroymak Emniyet Müdürlüğü personeli ise ilçe merkezindeki ihtiyaç sahibi Mehmet Selim Çaçan'a içerisinde gıda malzemelerinin bulunduğu koliyi teslim ederek bayramını kutladı.