Gaziantep esnafı ve tüccarı ürünlerini e-ticaret ile pazarlayacak - Son Dakika
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Gaziantep esnafı ve tüccarı ürünlerini e-ticaret ile pazarlayacak

23 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki esnaf ve tüccarların e-ticaret pazarında da söz sahibi olabilmesi için Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Trendyol.com ile iş birliği protokolü imzaladı.

Gaziantep esnafı ve tüccarı ürünlerini e-ticaret ile pazarlayacak, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki esnaf ve tüccarların e-ticaret pazarında da söz sahibi olabilmesi için Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Trendyol.com ile iş birliği protokolü imzaladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla işlerinde durgunluk ve kayıplar yaşayan şehir esnafı için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, e-ticaret alanında etkin olan Trendyol.com ile Gaziantep Ticaret Odası ve Sanayi Odası katılımıyla bir proje hazırlandı.

Esnaf ve tüccarlar e-ticaret üzerine eğitimler alarak ürününü internet ortamında pazarlama imkanı bulacağı "Gaziantepli Esnaf ve Tüccarın E-Ticarete Başlatılması İş Birliği Protokolü", Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi tarafından Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar'ın da telekonferans yöntemi katılımıyla imzalandı.

Bu kapsamda, Gaziantep esnafı ve tüccarına kurumların ortak oluşturacağı programlarla e-ticaret hakkında eğitimler verilecek. Eğitimler sonrasında esnaf ve tüccarlar ürünlerinin Trendyol'un internet sitesindeki "Gaziantep Butiği" bölümü üzerinden satış yapma imkanı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, "Gaziantep Modeli"nin sonucu yeni bir projeye imza attıklarını belirtti.

Çok hızlı ve doğru bir karar alan şehir olduklarını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Akıllı şehir çok önemli. Biz bu şehirlerin çalışmasını başlattık. Şehirde yeniliğe açık bir vizyon var. Bugün Gazi şehir, ürettiği maskeleri Amerika'ya kadar gönderebiliyorsa üretim ve ulaşımının merkezi demektir. Ayrıca gıdanın ve hijyenin de üretimi ve kalitesiyle bir merkezi oldu. Bu üretim merkezini günümüz şartlarında dijital ortamdaki elektronik pazarlama modeline entegre etmemiz gerekiyor. Arz ve talebi dengeleme ve hızlandırmamız lazım."

Yıldırım da e-ticaretin değerinin arttığı vurgulayarak, "Biz öyle pratik bir zekayla çalışıyoruz ki şu anda koronavirüs nedeniyle dünyada üretim sekteye uğrasa da bizde devam ediyor. Bu protokolle durgunluk yaşayan ekonomik ve sosyal hayat canlanmaya başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ünverdi de kent sanayisinin artık nihai ürün üreten bir konuma geldiğini ifade ederek, "Penye ve triko sektörü ile farklı ürünlerde ciddi bir şekilde tüketiciye ulaştırılması noktasında sizlere de çok önemli görevler düşüyor. Bu kapsamda protokol, Gaziantep'in ticari hayatını renklendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ozan Acar ise şirketlerinin salgın nedeniyle bir destek paketi açıkladığını ve çalışmalarına devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Trendyol'un amaçlarından biriside Anadolu'da ki küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri e-ticaretle tanışması. E-ticaret bu dönemde ihtiyaç sahipleri yani tüketicilere ürünlerin ulaştırılması için çok doğru bir kanal. Ekonomimizde şu olağanüstü günlerde işleyen az sayılı kanallardan bir tanesi. Gaziantep'te çok önemli ürünlerimiz var. Gaziantep'in bakır işlemelerden yemenilere ve baklavaya kadar birçok ürün yelpazesi var. Bu dönemde Gaziantepli üreticinin ürününü Trendyol ile tüm Türkiye'ye ulaştırması için çok avantajlı bir paket oluşturduk hep birlikte."

Gaziantep, Trendyol, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 06:58 Kaynak: AA


Son Dakika

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