Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, kontrollü normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte yeniden düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni düzenlemeye göre, hafta sonu yasakları illerin risk grubuna göre uygulanacak.
Buna göre, Cuma akşamı tüm illerde sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlayıp sabah 05.00'e kadar sürecek. Cumartesi günü sabah 05.00 ve 21:00 arasında hiçbir ilde kısıtlama olmayacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise sokağa çıkma yasağı cumartesi akşam 21.00'den pazar gününün tamamını kapsayarak pazartesi günü sabah 5'te sona erecek.
İllerde belirlenen risk gruplarına göre düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü için sokağa çıkma yasağı devam ediyor.
İki haftada bir güncellenecek olan risk grupları şu şekilde:
Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Van, Uşak, Urfa, Şırnak, Siirt, Mardin, Muş, Iğdır, Hakkari, Diyarbakır.
Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Aydın, Bayburt, Bartın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Maraş, Antep, Hatay, Malatya, Erzincan, Dersim, Elazığ, Erzurum, Kars.
Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.
İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Bilecik, Bolu, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Niğde, Yalova, Zonguldak.
Son Dakika › Güncel › Hangi illerde hafta sonu sokak kısıtlamasına gidilecek? - Son Dakika