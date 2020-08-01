Pamukkale'de 'mavi-beyaz' değişim - Son Dakika

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale'de, turistler tarafından gezilen otel ve restoranların bulunduğu sokaklarda 'sağlıklaştırma' projesine başlandı. Proje kapsamında yollar çiçeklendirilirken, tüm binaların ön cepheleri mavi ve beyaza boyanıyor.

Pamukkale travertenlerinin altında bulunan Pamukkale Mahallesi'ndeki otel ve restoran gibi işletmelerin bulunduğu cadde ve sokaklarda, Pamukkale Belediyesi tarafından sağlıklaştırma projesi başlatıldı. Turistlerin yoğun olarak gezip, alışveriş yaptığı Atatürk Caddesi'nde başlayan çalışmalarda daha önce çukur olan yoldaki parke taşları desenlilerle değiştirildi, caddeye bakan tüm binaların ön cepheleri ekipler tarafından ücretsiz mavi ve beyaz renge boyandı. Boş alanlara çiçekler dikildi. Yaklaşık 250 metrelik olan Atatürk Caddesi'nin çehresi yapılan çalışmaların ardından tamamen değişti. Bu değişime caddedeki esnaf da ayak uydurmaya başladı. Otel ve restoran sahibi esnaf, iş yerlerindeki tabelalar ve iç dizaynlarını yenileme çalışmasına uygun şekilde değiştirmeye başladı.