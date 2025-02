Uyuşturucu Operasyonlarında Büyük Başarı

3.Sayfa

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 78 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda; 1 ton 806 kilo uyuşturucu madde, 8 milyon 437 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek 2 bin 656 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 78 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda; 1 ton 806 kilogram uyuşturucu madde, 8 milyon 437 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. 2 bin 656 şüpheliyi yakaladıklarını aktaran Yerlikaya, "Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" dedi.

Emniyet-Polis

Yerlikaya polis bölgesindeki operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüklerince; 3 bin 757 ekip, 9 bin 392 personel, 40 hava aracı ve 75 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, İstanbul, Konya, Antalya, Diyarbakır, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Manisa, Kayseri, Tekirdağ, Muğla, Malatya, Eskişehir, Kilis, Denizli, Sakarya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Niğde, Yalova, Batman, Çorum, Aydın, Hatay, Aksaray, Elazığ, Kütahya, Karaman, Sivas, Van, Osmaniye, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Ordu, Trabzon, Kastamonu, Tokat, Erzurum, Mardin, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Uşak, Giresun, Zonguldak, Düzce, Isparta, Şırnak, Bitlis, Rize, Yozgat, Tunceli, Ağrı, Erzincan, Karabük, Muş, Nevşehir, Artvin, Bilecik, Çankırı, Kırşehir, Bingöl, Bolu, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Amasya, Bartın, Burdur ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri şöyle:

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce; 63,5 kg skunk, 6 kg esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 10 şüpheli yakalandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğünce; 25 kg eroin, 24 kg metamfetamin, 9 kg esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce; 45 kg esrar, 5 kg skunk, 169 bin 207 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 19 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce; 42 kg esrar, 130 bin 824 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 9 şüpheli yakalandı.

Jandarma

Bakan Yerlikaya jandarma bölgesindeki operasyonları ise şöyle açıkladı:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca; İstanbul, Hatay, Van, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Adana, Manisa, Muğla, Aksaray, Çanakkale, Kayseri, Batman, Gaziantep, Amasya, Balıkesir, Şırnak, Hakkari, Iğdır, Eskişehir, Samsun, Kocaeli, Kırşehir ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri şöyle:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca; 103 kg metamfetamin, 3 kg kokain ele geçirildi. 283 bin 175 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 21 şüpheli yakalandı. 16'sı tutuklandı. 3'ü adli kontrol kararı verildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca; 62 kg esrar, 511 bin adet uyuşturucu hap, 3,5 kg bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca; 166 kg metamfetamin, 70 kg eroin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 7 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; 569,5 kg esrar ele geçirildi."

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerini ve jandarma ekiplerini tebrik etti. - ANKARA