KOM Başkan Vekilliği görevine Serdar Büyükleblebici atandı

11.09.2025 12:04
Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 yılı atamaları çerçevesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkan Vekilliği görevine Serdar Büyükleblebici, önceki KOM Başkanı Şükrü Yaman ise, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne atandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü daire başkanlıklarına ilişkin atamaları açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkan Vekili görevine Serdar Büyükleblebici atandı. Serdar Büyükleblebici Şırnak Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu. Önceki KOM Başkanı Şükrü Yaman ise Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne atandı.

İŞTE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI ATAMALARI

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 yılı atamaları çerçevesinde;

Serdar Büyükleblebici, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkan Vekili;

Ünsal Hayal, Özel Harekat Başkanı;

Ümit Mutlu, Trafik Başkanı;

Yusuf Topcan, Terörle Mücadele Daire Başkanı;

Fikret İşgören, Koruma Daire Başkanı;

Mehmet Umutlu, Destek Hizmetleri Daire Başkanı;

Murat Çelik, TBMM Koruma Daire Başkanı;

Fatih Yalçın, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı;

Güven Çopur, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı;

Mustafa Akdam, Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak atanmıştır."

"KARARLILIKLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bugüne kadar görev yapan daire başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yeni görevlerine atanan ve görev yeri değişen mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum. Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

37 İLE EMNİYET MÜDÜRÜ ATANDI, 22 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ MERKEZE ALINDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 37 ile yeni emniyet müdürü atandı, 22 ilin emniyet müdürü merkeze alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Şırnak Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Uşak Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Malatya Emniyet Müdürü Arif Çankal, Adıyaman Emniyet Müdürü Alper Uzman, Kırşehir Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Muğla Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Bilecik Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Kırıkkale Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Giresun Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Mersin Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Duman, Bolu Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve Mardin Emniyet Müdürü Cebrail Buğday Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak merkeze alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Polis Başmüfettişi Cemil Çamlıbel ise 1. Hukuk Müşavirliğine getirildi.

Atama kararnamesi ile 37 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar da şöyle:

"Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu Antalya Emniyet Müdürlüğüne,

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne,

Ardahan Emniyet Müdürü Gökalp Şener Bilecik Emniyet Müdürlüğüne,

Ağrı Emniyet Müdürü Yılmaz İpar Bolu Emniyet Müdürlüğüne,

Kars Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka Sakarya Emniyet Müdürlüğüne,

Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz Mersin Emniyet Müdürlüğüne,

Artvin Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe Bartın Emniyet Müdürlüğüne,

Hatay Emniyet Müdürü Kadir Gökce Bursa Emniyet Müdürlüğüne,

Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay Malatya Emniyet Müdürlüğüne,

Nevşehir Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu Trabzon Emniyet Müdürlüğüne,

Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne,

Yozgat Emniyet Müdürü Recep Tecimer Mardin Emniyet Müdürlüğüne,

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun Erzurum Emniyet Müdürlüğüne,

Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne,

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz Muğla Emniyet Müdürlüğüne,

Koruma Daire Başkanı Tamer Taş Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne,

1. Hukuk Müşaviri Rüştü Yılmaz Hatay Emniyet Müdürlüğüne,

TEM Daire Başkanı Ergün Dağıstanlı Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne,

KOM Başkanı Şükrü Yaman Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne,

Trafik Başkanı Muhittin Ayhan Edirne Emniyet Müdürlüğüne,

Polis Başmüfettişi Taner Çiftçi Uşak Emniyet Müdürlüğüne,

Polis Başmüfettişi Oğuz Tüzün Ardahan Emniyet Müdürlüğüne,

Polis Başmüfettişi Göksel Önder Ağrı Emniyet Müdürlüğüne,

Polis Başmüfettişi Murat Abdullah Tombul Kars Emniyet Müdürlüğüne,

Polis Başmüfettişi Atilla Ayata Hakkari Emniyet Müdürlüğüne,

Polis Başmüfettişi Murat Güneş Artvin Emniyet Müdürlüğüne,

Polis Başmüfettişi Volkan Sazak Şırnak Emniyet Müdürlüğüne,

Polis Başmüfettişi Mustafa Işık Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne,

Polis Başmüfettişi Koray Şensoy Bitlis Emniyet Müdürlüğüne,

Polis Başmüfettişi Ahmet Alaağaçlı Sivas Emniyet Müdürlüğüne,

Polis Başmüfettişi Arzum Nazman Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne,

Polis Başmüfettişi Mesut Görücü Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne,

Polis Başmüfettişi Ahmet Canver Karabük Emniyet Müdürlüğüne,

Polis Başmüfettişi Melih Kuzudişli Muş Emniyet Müdürlüğüne,

Polis Başmüfettişi Necmettin Koç Yozgat Emniyet Müdürlüğüne,

Polis Başmüfettişi Ferhat Akbaş Giresun Emniyet Müdürlüğüne,

Polis Başmüfettişi Kazım Günay Demiralay Tunceli Emniyet Müdürlüğüne atandı."

