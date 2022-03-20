Haftanın tarihine bakış - Son Dakika

ABD'de yayımlanan "Time" dergisi, 24 Mart 1923'te Mustafa Kemal Paşa'ya kapağında yer verdi.

Time dergisinin 24 Mart 1923'te yayımlanan sayısında Mustafa Kemal Paşa hakkında, tarihçi Arnold J. Toynbee'nin görüşlerinden de yararlanıldı.

Toynbee, beyanatında, "Mustafa Kemal Paşa hiç şüphesiz çağdaş tarihin büyük şahsiyetlerinden biridir. Bir Türk'ün Anadolu'da kendi efendisi olabileceğini şahsen sergileyerek ispatlamıştır." değerlendirmesinde bulunuyordu.

Atatürk'ün Time dergisine kapak yapılması ve yeni Türkiye ile ilgili görüşler, Kurtuluş Savaşı boyunca "Türklerin mezalim yaptığı"nı iddia eden Amerikan basınında bir değişikliğin de işaretiydi. Mustafa Kemal Paşa, 21 Şubat 1927'de bir kez daha derginin kapağında yer aldı.

"İlk kez helikopter kiralayarak miting yapıyoruz"

1954'te Sivas'ta doğan Muhsin Yazıcıoğlu, 1980 askeri darbesi öncesi dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak siyaset sahnesinde dikkat çeken bir isim oldu.

1980 askeri darbesi, birçok kişi gibi Yazıcıoğlu için de dönüm noktası oldu. Yazıcıoğlu, "MHP ve ülkücü kuruluşlar davası" sanığı olarak yargılanırken 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak Cezaevi'nde kaldı. Dava sonunda Yazıcıoğlu, herhangi bir ceza almadı.

Darbe döneminde tüm yaşadıklarına rağmen Avrupa Birliği İnsan Hakları gözlemcilerinin "İşkence yapılıp yapılmadığını" sorması üzerine "Türk devletini size şikayet edecek birisi değilim." diyerek yaşadıklarını sineye çeken ve devletine küsmeyen bir lider olarak 1987'de siyasete kaldığı yerden devam etti.

Yazıcıoğlu, Milliyetçi Çalışma Partisinin Genel Sekreter Yardımcılığı görevine geldi.

1991 yılındaki genel seçimlerde tercihli sistemle Sivas'tan milletvekili seçilirken partisiyle 1992'de yol ayrımına geldi.

Bir grup arkadaşıyla Milliyetçi Çalışma Partisinden ayrılan Yazıcıoğlu, 1993'te Kurucu Genel Başkanı olduğu Büyük Birlik Partisini (BBP) kurdu.

Muhsin Yazıcıoğlu, 24 Aralık 1995 erken genel seçimlerinde ANAP'la yaptıkları ittifakla yeniden Meclise girdi. Yazıcıoğlu, 1996'da ANAP'tan istifa ederek BBP'ye döndü.

BBP'nin seçimi protesto etmesi nedeniyle partiden istifa eden Yazıcıoğlu, 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerde Sivas'tan bağımsız milletvekili seçildi ve TBMM'ye girerek seçimden önce bıraktığı Genel Başkanlık görevini yeniden devraldı.

Muhsin Yazıcıoğlu, 2009'da yerel seçimler için zor şartlarda ilk kez helikopter kiralayarak bir mitinge katıldı.

"Hazineden yardım almadan siyaset yapan tek partiyiz. İlk defa helikopter kiralayarak miting yapıyoruz. Seçimlerde iddialıyız." diyen Genel Başkan Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu helikopter, Kahramanmaraş'ın ardından Yozgat'ta yapacağı mitinge giderken 25 Mart 2009'da Göksun ilçesi kırsalında düştü.

Bölgedeki arama çalışmaları sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin cansız bedeni, Keş Dağı Kurudere Kanlıçukur mevkisinde bulundu.

Yazıcıoğlu'nun cenazesi, 31 Mart 2009'da Kocatepe Camisi'nde düzenlenen törenin ardından vasiyeti üzerine Ankara'daki Taceddin Dergahı'na defnedildi.

Ölümünün ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi Sivas ve Anadolu'nun birçok şehri ile Pakistan gibi dost ve kardeş ülkelerde cami, cadde, park, okul ve vakıflara verilerek yaşatılıyor.

Belli başlı öteki olaylar

21 Mart

1914- Başyazarı Nigar Hanım olan Kadınlık adlı dergi, haftalık yayımlanmaya başladı.

1937- Tunceli'de Dersim isyanı başladı. Olaylar, 22 Ekim'e kadar süren harekatlarla denetim altına alındı.

1952- 950 grostonluk Galatasaray şilebi, Karadeniz'de Kefken açıklarında battı, 15 mürettebattan kurtulan olmadı.

1956- İlk kadın milletvekillerinden Satı Çırpan (Satı Kadın) Ankara'nın Kazan köyünde vefat etti.

1971- CHP'nin hükümeti destekleme kararı alması üzerine Genel Sekreter Bülent Ecevit istifa etti.

1973- Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, Sivas'ın Sivrialan köyünde hayatını kaybetti.

1990- Elazığ'ın Palu ilçesi yakınında yolu kesen teröristler, bir araçtan indirdikleri 9 mühendisi öldürdü.

1991- Ankara'nın eski belediye başkanlarından, mimar, yazar Vedat Dalokay (64) ile eşi, trafik kazasında öldü.

1995- Nevruz Bayramı ilk kez resmen kutlandı.

2007- Dünyanın düşük maliyetli ve özel girişime ait ilk roketi Falcon 1 (Şahin 1) uzaya gönderildi.

2012- Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ogün Samast'a, "tasarlayarak Hrant Dink'i öldürmek" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından verilen 22 yıl 10 ay hapis cezasını onadı.

2013- Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajı Türkçe ve Kürtçe okundu. Mesajda, terör örgütü PKK üyelerinin ülkeyi terk etmesi çağrısında bulunuldu.

2014- Ergenekon Davası'nda kararını 5 Ağustos 2013'te açıklayan ancak aradan geçen 7 ayda gerekçeli kararı tamamlamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, yasal sürenin dolmasına saatler kala, 16 bin sayfadan oluşan gerekçeli kararın yazımının tamamlandığı, redaktesinin de en kısa sürede yapılacağı duyuruldu.

2015- MHP'nin 11. Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli, 1149 oyla yeniden genel başkanlığa seçildi.

2017- ABD, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Orta Doğu ve Afrika'da 10'dan fazla ülkeden Amerika'ya yapılan uçuşlarda yolcu kabinlerine elektronik cihazların alınmasını yasakladı.

2017- Gazeteci Tayfun Talipoğlu, İzmir'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle 55 yaşında vefat etti.

2018- Eski büyükelçi ve milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.

2018- ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzaladı.

2019- Çin'in Ciangsu eyaletinde bulunan bir kimya tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada 64 kişi öldü 617 kişi yaralandı.

2021- Hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Genel Kurulda okunmasının ardından milletvekilliği düşen ve Mecliste eylem yapan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı.

22 Mart

1829- Yunan devletinin kuruluşuna ilişkin protokol, Londra'da düzenlenen konferansta Avrupa devletleri elçilerince imzalandı.

1945- Mısır, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak ve Yemen, Kahire'de Arap Birliğini kurdu.

1963- Yassıada duruşmalarında Anayasa'yı ihlal suçundan idama mahkum edilen ancak cezası yaş haddinden müebbete çevrilen eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, adli tıbbın verdiği rahatsızlığına ilişkin rapor üzerine, 22 Mart'ta Kayseri Cezaevi'nden tahliye edildi ve ertesi gün Ankara'da büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Bayar'ın serbest bırakılması tepkilere yol açınca cezasının ertelenmesine ilişkin karar 28 Mart'ta kaldırıldı. Bayar, gözaltına alınması üzerine 30 Mart'ta başladığı açlık grevini 3 Nisan'da bıraktı.

1968- Paris'te, Nanterre Üniversitesinde, ABD'nin Vietnam'da yürüttüğü savaşa karşı çıkan ve eğitimde reform isteyen öğrenciler, Daniel Cohn-Bendit'in liderliğinde üniversitenin birinci amfisini işgal ederek "68 Olayları"nı başlattı.

2001- Atatürk'ün manevi kızı, ilk kadın pilot Sabiha Gökçen 88 yaşında Ankara'da öldü.

2007- İş insanı Kadir Has, İstanbul'da öldü.

2011- Sözleşmeli erbaş ve er alınması ile YAŞ kararları veya yargı denetimine kapalı işlemlerle TSK'den ilişiği kesilenlere emeklilik ya da kamuda istihdam olanağı getiren düzenleme yürürlüğe girdi.

2013- Başbakanlık, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde Mavi Marmara baskını sebebiyle Türk halkından özür dilediğini, tazminat ödemeyi ve Gazze dahil Filistin topraklarına sivil halkın kullanacağı malların girişine ilişkin kısıtlamaları kaldırmayı kabul ettiğini bildirdi.

2015- Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, BM Güvenlik Konseyi'ne, Ensarullah Hareketi (Husilerin) saldırıları karşısında "acil yardım" çağrısında bulundu.

2016- Belçika'nın başkenti Brüksel'de Zaventem Havalimanı'nda ve Maelbeek Metro İstasyonu'nda üç ayrı terör saldırısı düzenlendi. 32 kişinin hayatını kaybettiği, 270 kişinin yaralandığı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.

2016- İş insanı Rıza Sarraf, "İran'a uygulanan yaptırımları delmek için komplo düzenlemek" suçlamasıyla ABD'de tutuklandı.

2017- Londra'yı hedef alan terör saldırısında, saldırgan ve polis dahil 5 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Eylemi terör örgütü DEAŞ üstlendi.

2017- Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'i ilk sorgulayan eski CIA Ajanı John Nixon, iki aydan fazla süren sorgulamalardan sonra bu ülkede kimyasal silah olmadığı sonucuna vardıklarını söyledi.

2018- Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi'nde 515 kilogramlık baklavanın özel fırında pişirilmesiyle "Guinness Dünyanın En Büyük Baklava Rekoru" kırıldı.

2019- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in Golan Tepeleri işgaline karşı çıkan ve İsrail'e, BM Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararı başta olmak üzere tüm BM kararlarına uyma çağrısında bulunan karar tasarısını kabul etti.

2020- Kovid-19 nedeniyle 22 Mart gece yarısından itibaren 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları kısıtlandı.

23 Mart

1781- Uranüs gezegeni keşfedildi.

1791- Hollandalı kadın hakları savunucusu Etta Palm, "Gerçeğin Dostları Konfederasyonu" olarak bilinen kadın kulüplerini kurdu.

1921- Yunan birlikleri, Uşak ve Bursa üzerinden Afyon ve Eskişehir'e doğru iki koldan taarruz başlattı.

1931- Türk çocuklarının ilk öğrenimlerini Türk okullarında yapmalarını zorunlu kılan kanun kabul edildi.

1933- Alman Milli Meclisi Reichstag, Adolf Hitler'e kararnamelerle ülkeyi yönetme yetkisi verdi.

1992- Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan olaylarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmaları izleyen gazeteci İzzet Kezer, başından vurularak öldü.

2011- Amerikan sinemasının iki Oscar ödüllü oyuncusu Elizabeth Taylor, 79 yaşında öldü.

2014- Türkiye-Suriye sınırında, Türk hava sahasına yaklaşan ve ikazları dikkate almayan Suriye savaş uçağı Türk Silah Kuvvetlerine ait F-16'lar tarafından düşürüldü. Uçak, Suriye'nin Keseb bölgesine düştü.

2016- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, son bir yılda Yemen'de 6 bin kişinin öldüğünü, 30 binden fazlasının yaralandığını söyledi.

2016- ABD'ye ait insansız hava aracının Yemen'de düzenlediği saldırıda 26 El Kaide militanı öldü, 27 militan da yakalandı.

2020- UEFA, Kovid-19 salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmalarının süresiz ertelendiğini açıkladı.

2021- Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'in yazdığı ilk tweet, kripto para olarak 2,9 milyon dolara satıldı.

24 Mart

1394- Moğol İmparatoru Timur, tarihin en eski kentlerinden Diyarbakır'ı işgal etti. Yavuz Sultan Selim, 123 yıl sonra Çaldıran Meydan Savaşı'nı kazanarak Diyarbakır'ı geri aldı.

1905- Bilim kurgu romancılığının öncüsü sayılan Jules Verne öldü.

1923- Mustafa Kemal Paşa, Time dergisine kapak oldu.

1926- Türkiye'de petrol arama ve işletilmesinin devletçe yönetilmesini öngören kanun TBMM'de kabul edildi.

1936- Afyonkarahisar Zafer Abidesi açıldı.

1976- Arjantin Devlet Başkanı İsabel Peron, darbeyle devrildi.

1978- Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz evinin önünde öldürüldü.

2000- Genelkurmay Başkanlığı, Talat Aydemir'in idamıyla sonuçlanan 1963'teki darbe girişimine katılan 1459 Harp Okulu öğrencisinin haklarını 37 yıl sonra iade etti.

2014- NBA Ligi takımlarından Los Angeles Clippers'ta forma giyen Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'ndan ayrılma kararı aldığını açıkladı.

2014- Batı Afrika ülkelerinden Gine'de Ebola virüsünün yol açtığı salgın sonucu yaklaşık bir ayda 59 kişinin öldüğü bildirildi. Salgın, Gine'de 20 yıl sonra ortaya çıkan ilk Ebola salgını oldu.

2015- Singapur'un kurucusu ve ilk Başbakanı Lee Kuan Yew, 91 yaşında öldü. 31 yıl boyunca ülkenin başbakanlığını yürüten Lee, 2011'de görevini bırakmıştı.

2016- Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic hakkında "soykırım", "insanlığa karşı suç işlemek" ve "savaş kurallarını ihlal etmek" suçlarından 40 yıl hapis cezası verdi.

2016- Kişisel Verilerin Korunması Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

2017- WikiLeaks, ABD istihbarat kurumu CIA'in iPhone cihazlara geri dönülemez bir şekilde sızmış olabileceğine dair belgeler yayımladı.

2021- AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel başkanlığına 7'nci kez seçildi.

25 Mart

1611- Evliya Çelebi doğdu.

1807- İngiltere parlamentosu köle ticaretini yasakladı.

1912- Türk Ocakları kuruldu.

1957- Roma'da bir araya gelen Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg, Avrupa Ekonomik Topluluğu (EEC-Avrupa Ortak Pazarı) ve Avrupa Atom Enerjisi Komisyonunun (EURATOM) kurulmasına ilişkin Roma Antlaşması'nı imzaladı.

1960- Güney Afrika'da Johannesburg'da tüm siyah politik örgütler feshedildi.

1976- İktisatçı ve tarihçi Şevket Süreyya Aydemir, Ankara'da öldü. "Tek Adam", "İkinci Adam" yapıtlarıyla tanınan Aydemir, 1897'de Edirne'de doğmuştu.

1999- Sırbistan, NATO'ya savaş ilan edip BM'ye bildirince, NATO üyesi Türkiye de bu ülkeyle resmen savaşa girmiş oldu. Türkiye, uzun yıllar sonra ilk kez bir savaşta resmi taraf durumuna geldi.

2009- BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve yanındaki beş kişi, bulundukları helikopterin Kahramanmaraş yakınında düşmesi sonucunda yaşamını yitirdi.

2010- Akdamar Kilisesi'nde yılda bir gün ayin yapılmasına karar verildi. İlk ayin 19 Eylül'de gerçekleştirildi.

2015- Alman Lufthansa'ya ait Germanwings hava yolu şirketinin Barselona'dan Düsseldorf'a giden Airbus A320 tipi uçağının Fransa'nın güneyinde düşmesi sonucu 6 uçuş görevlisi ve 144 yolcu hayatını kaybetti. 27 yaşındaki yardımcı pilot Andreas Lubitz'in uçağı "bilinçli olarak düşürdüğü" açıklandı.

2016- Irak'ın Babil kentindeki bir stadyumda futbol maçı oynandığı sırada intihar saldırısı düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.

2019- ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza attı. Bunun üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın bu kararını şiddetle kınadı.

26 Mart

1827- Besteci Ludwig Van Beethoven öldü.

1931- Ölçüler Kanunu'nun kabul edilmesiyle "okka, endaze" gibi eski ölçülerin yerine "kilo, gram, metre, litre" gibi yeni ölçülerin kullanılması öngörüldü.

1942- Naziler, Yahudileri Polonya'daki Auschwitz kampına götürmeye başladı.

1966- ABD Başkanı Johnson'un özel uçağıyla 2 Şubat'ta tedavi için götürüldüğü Washington'da komadan çıkamayan Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Ankara'ya getirildi.

1971- Doğu Pakistan, Bangladeş adını alarak bağımsızlığını ilan etti. Doğu Pakistan'da iç savaş çıktı.

1971- Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 12 Mart Muhtırası üzerine istifa eden Süleyman Demirel'in yerine başbakanlığa atanan Nihat Erim'in kabinesini onayladı. Profesör Türkan Akyol (Sağlık Bakanı), ilk kez bir kadın bakan olarak parlamento dışından hükümet üyesi oldu.

1971- İstanbul'da iki kıta birleşti. Boğaz Köprüsü'nün 57. ünitesinin de yerine konulmasıyla kentin Asya ve Avrupa yakaları birbirine bağlandı.

1979- Mısır ile İsrail arasında savaş durumunu sona erdiren anlaşma, Washington'da, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ile İsrail Başbakanı Menahem Begin tarafından imzalandı. ABD Başkanı Jimmy Carter da tanık olarak anlaşmaya imza attı.

1997- Gazeteci yazar Turhan Dilligil hayata gözlerini yumdu.

2002- İsrail'de "Uluslararası Geçici Mevcudiyet"e ait araca düzenlenen saldırıda Türk Binbaşı Cengiz Toytunç şehit oldu, Yüzbaşı Hüseyin Özarslan yaralandı.

2012- Türkiye, Şam Büyükelçiliğinin bütün faaliyetlerini askıya aldı.

2015- Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkeleri koalisyonu, Yemen'de ilerleyişini sürdüren Husilere karşı "Kararlılık Fırtınası" askeri operasyonunu başlattı.

2015- İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin yeni turu, ay sonunda çerçeve anlaşmaya varılması hedefiyle ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif arasında İsviçre'nin Lozan kentinde başladı.

2016- İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Independent son kez basıldı. Son kağıt baskısıyla okuyucularına veda eden gazete, sadece internet üzerinden yayım yapma kararı aldı.

2017- Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunca yapılan olağanüstü toplantıda, FETÖ ile ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliğine son verildi.

2018- Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un mobil uygulamaları aracılığıyla, Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarda kullanıcılara ait SMS ve arama geçmişi verilerini kaydedip kullandığı ortaya çıktı.

27 Mart

425- İmparator II. Theodosius zamanında İstanbul'da, "Auditorium" adıyla ilk yüksekokul açıldı. Okuldaki 31 eğitimci, Latince ve Grekçe hitabet ve gramer, hukuk ve felsefe dersleri vermeye başladı.

1923- Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey, Ankara'da Topal Osman'ın adamları tarafından öldürüldü.

1945- "Aşk-ı Memnu" eserinin yazarı edebiyatçı Halit Ziya Uşaklıgil vefat etti.

1962- Merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Tiyatro Enstitüsünün (ITI) girişimiyle bu gün Dünya Tiyatro Günü olarak kutlanmaya başlandı.

1976- Türkiye-ABD Savunma İşbirliği Anlaşması, iki ülkenin dışişleri bakanları İhsan Sabri Çağlayangil ve Henry Kissinger arasında Washington'da imzalandı. Anlaşmaya göre, Türkiye üslere izin çıkaracak, ABD de Türkiye'ye yardımda bulunacaktı.

1977- Kanarya Adaları'nın Tenerife Havaalanı'nda uçuşa geçen Hollanda Hava Yollarına ait yolcu uçağı, yine havalanmak üzere olan Pan Am uçağı ile pistte çarpıştı. Kazada 575 kişi öldü.

1987- "Hora" (Sismik-1) gemisinin, petrol aramak amacıyla Ege'nin uluslararası kara sularına açılmasının Yunanistan'ın petrol aramaları için açıkladığı tarihe rastlaması, iki ülkenin silahlı kuvvetlerini alarma geçirdi. Kriz, 28 Mart'ta NATO ve ABD'nin devreye girmesiyle donduruldu.

1996- ABD Başkanı Bill Clinton, eşi Hillary Clinton ve kızı Chelsea Clinton ile bir dizi temasta bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

2000- Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanlığına seçildi.

2015- Somali'nin başkenti Mogadişu'da Eş-Şebab militanları tarafından bir otele düzenlenen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.

2015- ABD'li astronot Scott Kelly ve Rus kozmonot Mikhail Kornienko, Soyuz uzay aracıyla bir yıl kalacakları Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi.

2015- İngiltere'de bir Türk hastaya ilk kez durmuş ancak yeniden çalışır hale getirilen kalp nakledildi.

2016- Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da bir lunaparkta düzenlenen saldırıda 70 kişi hayatını kaybetti, 25'i ağır 100'den fazla kişi yaralandı. Saldırıyı Pakistan Talibanı'na bağlı Cemaat-ul Ahrar Grubu üstlendi.

2017- Bilim insanları DNA onarımını engelleyen kritik bir moleküler bağlantı keşfetti.

2020- Diyanet İşleri Başkanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle hac işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar erteledi.

2021- 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda olimpiyat kotası alan Ayşe Tekdal, ilk Türk kadın Balkan şampiyonu unvanını kazandı.