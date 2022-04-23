Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

23.04.2022 18:52
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1- berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1- berabere kaldı. Bu sonuçla Göztepe'nin ligden düşmesi matematiksel olarak kesinleşti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Di Santo'nun uzak köşeye plase vuruşu dışarı çıktı.

68. dakikada sağ kanattan Maxim'in ceza sahasına yaptığı tehlikeli ortaya boş pozisyonda bulunan Sagal'dan önce savunma müdahale ederek uzaklaştırdı.

71. dakikada Halil İbrahim'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla bulaşan Recep'in vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.

73. dakikada çalımlarla ceza sahasın sıfır noktasına inen Maxim'in penaltı noktasına çevirdiği topa Kitsiou'nun yaptığı zayıf vuruş kaleci Arda'da kaldı.

78. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tijanic'in rakibini çalımladıktan sonra yerden yaptığı vuruş yandan az farkla dışarı çıktı.

84. dakikada Maxim'in pasıyla topla buluşan Mirza'nın ceza sahası içinden uzak köşeye yaptığı vuruş kaleci Arda'da kaldı.

90+3. dakikada orta çizgide yapılan hakem atışı sonrası Soner'in vuruşunda direkten dönen topla buluşan Adis Jahovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

90+5. dakikada, hakem atışı sonrası gol atıldığı gerekçesiyle Göztepeli futbolcular fair-play örneği sergileyerek Gaziantep FK'nın Figueiredo ile skoru eşitlemesine izin verdi. 1-1

90+7. dakikada Göztepe kalecisi Arda'nın Figueiredo'ya yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı kararı verdi.

90+8. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Muhammet Demir, fair-play örneğine karşılık vererek meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Serkan Ok xx, Özgür Erdem xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx (Mustafa Burak Bozan dk. 39 xxx), Kitsiou xx, Djilobodji xx (Halil İbrahim Pehlivan dk. 57 xx), Tosca xx, Ertuğrul Ersoy xx, Sagal xx (Joao Figueiredo dk. 80 x), Furkan Soyalp xx (Recep Niyaz dk. 57 x), Vetrih xx (Merkel dk. 80 ?), Maxim x, Mirza Cihan x, Muhammet Demir xxx

Yedekler: Bahadır, Olkowski, Hamza Mendyl, Ahmed El Messaoudi, Luka Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Göztepe: Arda Özçimen xxx, Murat Altay xx, Arslanagic xx (Soner Aydoğdu dk. 46 xx), Kahraman Demirtaş xx, Berkan Emir xx, Atakan xx, Lourency xx (Ege Özkayımoğlu dk. 69 x), Yalçın Kayan xx, Tijanic xx, Halil Akbunar xx (Makana Baku dk. 86 ?), Di Santo xx (Jahovic dk. 69 xx)

Yedekler: Piric, Mihojevic, Kerim Alıcı, Mete Şentürk, Efecan Saçıkara, Fırat Arslan

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Jahovic (dk. 90+3) (Göztepe), Figueiredo (dk. 90+5) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Recep Niyaz (Gaziantep FK) Atakan Rıdvan (Göztepe)

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig'de Göztepe küme düştü! Spor Toto Süper Lig'de Göztepe küme düştü! Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin, bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe'nin, bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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