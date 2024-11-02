77 ilde dev uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

77 ilde dev uyuşturucu operasyonu

Narkoçelik-45 kapsamında 4 ton uyuşturucu ve 2,2 milyon hap ele geçirildi, 2.587 şüpheli yakalandı.

02.11.2024 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ticaretine yönelik 77 ilde son 3 haftada icra edilen 'Narkoçelik-45' operasyonları çerçevesinde 4 ton 31 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 244 bin 148 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 2 bin 587 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ticaretine yönelik 77 ilde son 3 haftada icra edilen 'Narkoçelik-45' operasyonlarına dair verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında operasyona ait görüntülere yer veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın gönderisinde şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 6 bin 497 ekip, 16 bin 168 personel, 30 hava aracı ve 63 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Adana, Diyarbakır, Konya, Antalya, Samsun, Mersin, Şanlıurfa, Bursa, Denizli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Kocaeli, Manisa, Hatay, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Aydın, Eskişehir, Batman, Ordu, Kahramanmaraş, Karaman, Uşak, Afyonkarahisar, Elazığ, Kütahya, Çanakkale, Edirne, Niğde, Sivas, Mardin, Isparta, Van, Amasya, Bingöl, Düzce, Erzurum, Kırıkkale, Tokat, Yalova, Kilis, Şırnak, Kırklareli, Aksaray, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Zonguldak, Trabzon, Çorum Iğdır, Rize, Karabük, Muş, Bilecik, Burdur, Kars, Kastamonu, Siirt, Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Bolu, Hakkari, Ardahan, Nevşehir ve Gümüşhane olmak üzere 77 ilde 'NARKOÇELİK-45' operasyonları düzenlendi. 4 ton 31 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 244 bin 148 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 587 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Operasyonlarda bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle:

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 561 kilogram skunk, 5 kilogram esrar ve 5 bin 96 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 12 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 542 kilogram esrar, 6 kilogram skunk ele geçirildi. 9 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 480 kilogram skunk, 235,5 kilogram metamfetamin, 89,5 kilogram esrar, 106 kilogram eroin, 41 kilogram bonzai, 2 kilogram kokain ve 842 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 46 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 128 kilogram metamfetamin, 109,5 skunk ve 5 bin 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 10 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 116 kilogram eroin, 92 kilogram skunk, 14,5 kilogram esrar, 466 bin 949 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 11 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 119,5 kilogram eroin ele geçirildi. 1 şüpheli zehir taciri yakalandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 99,5 kilogram metamfetamin, 50 kilogram esrar ele geçirildi. 9 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 73,5 kilogram skunk ele geçirildi. 2 Şüpheli zehir taciri yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 70 kilogram metamfetamin, 12 kilogram skunk ve 56 bin 964 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 17 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 68,5 kilogram skunk ele geçirildi. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 63,5 kilogram skunk ele geçirildi. 11 şüpheli sokak satıcısı yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 76 kilogram skunk ele geçirildi. 11 şüpheli sokak satıcısı yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, İçişleri Bakanı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, ankara, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 77 ilde dev uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:43 Ahmet Özer’e desteğe gitmeyen Burcu Köksal’dan zehir zemberek sözler Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler
11:36 DEM Partili Temelli’ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil’e söz geçirebilir mi DEM Partili Temelli'ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
09:21 Dizi oyuncusu hırsız çıktı Dizi oyuncusu hırsız çıktı
15:06 Manchester United’ın yeni hocası belli oldu Manchester United'ın yeni hocası belli oldu
15:02 İspanya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205’e yükseldi İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi
15:02 Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde Toplam borcu akıllara durgunluk verdi Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde! Toplam borcu akıllara durgunluk verdi
14:58 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz yapan iki parti var 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz yapan iki parti var
14:53 Krizin vurduğu 338 yıllık fırın zinciri iflas etti Krizin vurduğu 338 yıllık fırın zinciri iflas etti
14:48 Ergin Ataman’dan yine çok konuşulacak sözler: Umurumda değil Ergin Ataman'dan yine çok konuşulacak sözler: Umurumda değil
14:37 Cuma vakti cami avlusunda silahla havaya ateş açtı Cuma vakti cami avlusunda silahla havaya ateş açtı
14:26 İstiklal Marşı’nda ayağa kalkmayan iki kişi gözaltına alındı İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan iki kişi gözaltına alındı
14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 12:38:50. #1.13#
SON DAKİKA: 77 ilde dev uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.