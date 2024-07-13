Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda bin 564 silah ele geçirildi - Son Dakika
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Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda bin 564 silah ele geçirildi

Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda bin 564 silah ele geçirildi

Denizli'nin de aralarında bulunduğu 75 ilde son 5 günde gerçekleştirilen 'Mercek-21' operasyonlarında bin 564 silah ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldı. En çok silah ele geçirilen ve şüpheli yakalanan şehirler ise İstanbul, Adana, İzmir, Mersin ve Gaziantep oldu.

13.07.2024 14:49
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Denizli'nin de aralarında bulunduğu 75 ilde son 5 günde silah kaçaklarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik düzenlenen "Mercek-21" operasyonlarında bin 564 silah ele geçirilirken, bin 819 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından İstanbul, Adana, İzmir, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Ankara, Konya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Samsun, Tekirdağ, Balıkesir, Sakarya, Aydın, Kocaeli, Muğla, Malatya, Aksaray, Kastamonu, Kayseri, Eskişehir, Düzce, Elazığ, Adıyaman, Denizli, Giresun, Hatay, Van, Mardin, Batman, Çorum, Ordu, Şırnak, Tokat, Zonguldak, Amasya, Kırıkkale, Manisa, Uşak, Karaman, Kilis, Kütahya, Osmaniye, Sinop, Afyonkarahisar, Erzurum, Kırklareli, Niğde, Rize, Siirt, Artvin, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Edirne, Karabük, Kırşehir, Sivas, Trabzon, Yalova, Ardahan, Hakkari, Isparta, Muş, Nevşehir, Yozgat, Ağrı, Çanakkale ve Kars olmak üzere 75 ilde silah kaçakçılığına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik "Mercek-21" operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu bin 33 ruhsatsız tabanca, 124 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 92 uzun namlulu tüfek, 315 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 564 silah ele geçirildi. Bin 819 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

En çok silah ele geçirilen ve şüpheli yakalan 5 şehir ise şu şekilde; "İstanbul'da 190 tabanca, 11 av tüfeği ele geçirildi. 245 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 73 tabanca, 5 av tüfeği ele geçirildi. 91 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 63 tabanca, 19 av tüfeği ele geçirildi. 102 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de 44 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi. 69 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te 43 tabanca, 9 av tüfeği ele geçirildi. 49 şüpheli gözaltına alındı." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda bin 564 silah ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda bin 564 silah ele geçirildi - Son Dakika
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