34 ilde eğitime kar engeli

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Ülke genelinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, eğitim-öğretim faaliyetlerine de ara verildi. Valilik ve kaymakamlıklar tarafından bugün için kar tatili ilan edilen il ve ilçelerimiz şöyle:

SAMSUN'DA İL GENELİNDE KAR TATİLİ

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz. İlimizde etkili olan kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim- öğretime 25 Kasım 2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ERZURUM'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam edeceğinin beklendiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Olumsuz durumların önüne geçebilmek ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır."

NİĞDE'DE İL GENELİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Niğde'de yoğun kar yağışı, tipi ve muhtemel buzlanma nedeniyle, 25 Kasım Pazartesi günü il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

SİVAS'TA İL GENELİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti.

BOLU İL GENELİNDE KAR TATİLİ

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu merkez ve tüm ilçelerde 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesine yer verdi.

ORDU İL GENELİNDE KAR TATİLİ

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında, bir ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

KARAMAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Karaman'da olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

ADANA'DA 4 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Adana'nın Pozantı ve Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Feke, Saimbeyli ilçelerinde de köy okullarında eğitime ara verildi.

KAYSERİ'DE İL GENELİNDE EĞİTİME ARA

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler ilimizde devam etmekte olan yoğun kar nedeniyle 25 Kasım'da okullarımız 1 gün süreyle il genelinde tatil edilmiştir. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise bölgede aralıklarla devam eden kar, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

KONYA'DA 12 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Konya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ilçelerden Karatay'da kırsal mahallelerdeki okullar için, Meram'da kırsal mahallelerdeki okullar ve taşımalı eğitim öğrencileri için, Selçuklu'da da taşımalı eğitim öğretim öğrencileri için eğitime 25 Kasım Pazartesi günü ara verildi. Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Taşkent ve Tuzlukçu ilçelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildi. Bozkır, Cihanbeyli, Altınekin, Emirgazi ve Yunak ilçelerinde taşımalı eğitim öğretime tabi öğrenciler için eğitime ara verildi. Ereğli, Karapınar ve Halkapınar'da kırsal mahallelerdeki okullar ve taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime ara verildi, merkez okullarda eğitime devam edilecek.

GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar ve olası buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle il merkezi ve ilçelerde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında yarın eğitim ara verildiği belirtildi.

YOZGAT'TA İL GENELİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zaman zaman devam eden rüzgar, tipiye sebebiyet verdiğinden ilimiz genelinde 25 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

KASTAMONU'DA EĞİTİME ARA

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında 25 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

MALATYA'DA İL GENELİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

TOKAT'TA BUGÜN EĞİTİM YAPILMAYACAK

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacağı duyuruldu. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

BAYBURT'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bayburt Valiliğinin yazılı açıklamasında ise yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 25 Kasım Pazartesi eğitime ara verildiği bilgisi paylaşılarak, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

MERSİN MUT'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Mersin Valiliği, Mut ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

SAKARYA AKYAZI'DA TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Akyazı Kaymakamlığı, ilçenin kırsal kesimlerinde de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

ELAZIĞ İL GENELİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Ülke genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle Elazığ'da eğitime bir gün süreyle ara verildi.

TRABZON'DA 2 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Trabzon'da il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 2 ilçede tüm okullarda, 4 ilçede ise taşımalı eğitime bir gün süre ile ara verildi. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yomra ilçemize bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı ve Özdil mahallelerimizde taşımalı eğitime; Araklı ilçemize bağlı Yeşilyurt ilk ve ortaokulu, Çankaya ilk ve ortaokulu ile Erenler ilk ve ortaokullarında, bu güzergahlardan ve daha yukarı bölgelerden gelen ilk ve ortaöğretimdeki taşımalı eğitime; Tonya ilçemizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda; Şalpazarı ilçemizde taşımalı eğitime; Çaykara ilçemizde yolları kapalı olan ve rakımı 800 metre üzerinde bulunan mahallelerimizde taşımalı eğitime; Düzköy ilçemizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda 25.11.2024 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine ilgili ilçe kaymakamlıklarımızda oluşturulan komisyonlarca karar verilmiştir" denildi.

TUNCELİ'DE 5 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Tunceli'de, sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla şehir merkezi ve ilçeler beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte Valilik, il merkezi, Hozat, Pülümür, Ovacık, Mazgirt ve Nazımiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

GİRESUN'DE KÖY OKULLARI İÇİN KAR TATİLİ

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, Merkez ilçeye bağlı köy okullarında 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi. İl merkezindeki okullarda eğitime devam edileceği ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi. Öte yandan Espiye ilçesine bağlı köy okullarında, Yağlıdere ilçesinin Üçtepe beldesi, Sınırköyü ve Yeşilpınar köylerinde, Bulancak ilçesinde Aydındere ve Kovanlık beldeleri ile Ahurlu, Bayındır, Elmalı ve Tandır köylerinde eğitim ve öğretime 25 Kasım Pazartesi günü ara verileceği, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

ÇANKIRI'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı köylerin tamamında 25 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime ara verildiği ifade edildi.

SİNOP'TA İL GENELİNDE EĞİTİME ARA

Sinop genelinde etkili olan sağanak yağış, kuvvetli fırtına ve yüksek kesimlerde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim-öğretime 25 Kasım 2024 Pazartesi günü ara verildi.

RİZE İKİZDERE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Rize'nin İkizdere ilçesinde etkili olan kar nedeniyle 25 Kasım Pazartesi eğitime ara verildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA EĞİTİME ARA

Kahramanmaraş Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuzey ilçelerimizde ve merkez ilçelerimize ait kırsal mahallelerde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi, merkezde devam eden aşırı fırtına nedeniyle ilimiz genelinde yarın her tür kademedeki eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin yanı sıra kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ERZİNCAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Erzincan'da olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

KIRŞEHİR'DE KAR TATİLİ

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Olumsuz hava şartları ve buzlanma sebebiyle ilimiz genelinde 25 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personelimiz de bir gün izinlidir."

AKSARAY'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 25 Kasım Pazartesi ara verildiği ifade edildi.

MALATYA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "İlimizde devam eden kar yağışı, sis ve fırtına nedeniyle, ulaşımda meydana gelen olumsuzluklar değerlendirilerek yarın (Pazartesi) il genelinde eğitime 1 (bir) gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

KARABÜK'TE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışının devam ettiği belirtilerek, Eflani ilçesinin tamamında, merkez, Safranbolu, Eskipazar, Ovacık ve Yenice ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

DÜZCE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 25 Kasım tarihinde 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

BİNGÖL'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, " Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimizde devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki (ana sınıfı, müstakil anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) eğitim kurumlarında 25.11.2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personeller de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.