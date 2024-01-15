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78 ilde 'Mercek 9' operasyonunda 1668 silah ele geçirildi; 2036 gözaltı - Son Dakika
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78 ilde 'Mercek 9' operasyonunda 1668 silah ele geçirildi; 2036 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 78 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek -9' operasyonlarında 1668 silah ele geçirilirken, 2036 kişinin ise gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 1230 ruhsatsız tabanca, 163 kurusıkı, 50 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1668 silah ele geçirildi.

78 ilde \'Mercek 9\' operasyonunda 1668 silah ele geçirildi; 2036 gözaltı
15.01.2024 - 09:08,
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78 ilde 'Mercek 9' operasyonunda 1668 silah ele geçirildi; 2036 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 78 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek -9' operasyonlarında 1668 silah ele geçirilirken, 2036 kişinin ise gözaltına alındığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "78 ilde evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan 'Mercek-9' operasyonlarında 1230 ruhsatsız tabanca ve 163 ruhsatsız kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 1393 tabanca yakalandı. İstanbul'da 322 tabanca, 23 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 471 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 92 tabanca ele geçirildi. 138 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 85 tabanca ele geçirildi. 101 şüpheli gözaltına alındı. Bursa'da 52 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 76 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 56 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi. 59 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıklar sürecek" dedi.

Kaynak: DHA
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Güvenlik, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 78 ilde 'Mercek 9' operasyonunda 1668 silah ele geçirildi; 2036 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 78 ilde 'Mercek 9' operasyonunda 1668 silah ele geçirildi; 2036 gözaltı - Son Dakika
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