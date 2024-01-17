Yerel seçimler için geri sayım devam ederken AK Parti'nin adayları da bir bir netleşiyor. Kulislere sızan bilgilere göre; Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç AK Parti'den aday oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Ankara'da düzenlenecek törenle, birçok büyükşehir ve ilin AK Parti belediye başkan adayını açıklayacak. Merakla beklenen aday tanıtım toplantısı öncesi kulisler hareketlendi ve kesinleşen adayların isimleri sızdı.
İşte kulislere göre adı kesinleşen adaylar;
Erdoğan, 7 Ocak'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıklanmıştı. İstanbul'da Murat Kurum, Kocaeli'de Tahir Büyükakın, Eskişehir'de Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Bursa'da mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş, Denizli'de mevcut belediye başkanı Osman Zolan, Balıkesir'de mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz, Aydın'da Milletvekili Mustafa Savaş, Samsun'da Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Erzurum'da mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen, Muğla'da Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Ordu'da ise Mehmet Hilmi Güler aday olmuştu.Erdoğan tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları
Son Dakika › Güncel › AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday - Son Dakika