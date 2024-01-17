AK Parti\'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara\'da Turgut Altınok aday

Emekliye yapılan zam konusunda da ters düştüler

Her ay yapılacak ödeme miktarlarını tek tek paylaştı

Adalet Bakanı 27 bin 300 liralık cezayla ilgili ilk kez konuştu

Kurum\'u pohpohlayacağım diye İmamoğlu destekçilerini karşısına aldı

İşte kök rakamlara göre kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken AK Parti'nin adayları da bir bir netleşiyor. Kulislere sızan bilgilere göre; Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç AK Parti'den aday oldu.

İSİMLER BİR GÜN ÖNCE SIZDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Ankara'da düzenlenecek törenle, birçok büyükşehir ve ilin AK Parti belediye başkan adayını açıklayacak. Merakla beklenen aday tanıtım toplantısı öncesi kulisler hareketlendi ve kesinleşen adayların isimleri sızdı.

İşte kulislere göre adı kesinleşen adaylar;

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül

AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Kocaispir

AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen

AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat

AK Parti Nevşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Savran

AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç

AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç

AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Uğur İbrahim Altay

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamza Dağ

İSTANBUL DAHİL 26 İLİN ADAYLARI AÇIKLANMIŞTI

Erdoğan, 7 Ocak'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıklanmıştı. İstanbul'da Murat Kurum, Kocaeli'de Tahir Büyükakın, Eskişehir'de Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Bursa'da mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş, Denizli'de mevcut belediye başkanı Osman Zolan, Balıkesir'de mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz, Aydın'da Milletvekili Mustafa Savaş, Samsun'da Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Erzurum'da mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen, Muğla'da Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Ordu'da ise Mehmet Hilmi Güler aday olmuştu.