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AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday - Son Dakika
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AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday

AK Parti'nin yarın Ankara'da düzenleyeceği aday tanıtım toplantısı öncesi, belediye başkanlığı için aday olacak isimler kulislere sızdı. Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday oldu.

17.01.2024 - 16:29,  Güncelleme: 17:56
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Yerel seçimler için geri sayım devam ederken AK Parti'nin adayları da bir bir netleşiyor. Kulislere sızan bilgilere göre; Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç AK Parti'den aday oldu.

İSİMLER BİR GÜN ÖNCE SIZDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Ankara'da düzenlenecek törenle, birçok büyükşehir ve ilin AK Parti belediye başkan adayını açıklayacak. Merakla beklenen aday tanıtım toplantısı öncesi kulisler hareketlendi ve kesinleşen adayların isimleri sızdı.

İşte kulislere göre adı kesinleşen adaylar;

  • AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok
  • AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül
  • AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Kocaispir
  • AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen
  • AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin
  • AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat
  • AK Parti Nevşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Savran
  • AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel
  • AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç
  • AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç
  • AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Uğur İbrahim Altay
  • AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamza Dağ

İSTANBUL DAHİL 26 İLİN ADAYLARI AÇIKLANMIŞTI

Erdoğan, 7 Ocak'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıklanmıştı. İstanbul'da Murat Kurum, Kocaeli'de Tahir Büyükakın, Eskişehir'de Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Bursa'da mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş, Denizli'de mevcut belediye başkanı Osman Zolan, Balıkesir'de mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz, Aydın'da Milletvekili Mustafa Savaş, Samsun'da Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Erzurum'da mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen, Muğla'da Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Ordu'da ise Mehmet Hilmi Güler aday olmuştu.

Erdoğan tek tek açıkladı! İşte İstanbul dahil 26 ilin belediye başkan adayları
AK Parti\'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara\'da Turgut Altınok aday
YORUMLAR (6)
  • Erdinç Dağaşan: Emekli maaşları en düşük 13 bin TL olmadığı sürece Akparti hiçbir belediyeyi kazanamaz.....istediği adayı göstersin Akpartiye en çok oyu Emekli verdi memur öğrenci vermediki zaten..emeklide küstü artık Yanıtla 18 46
  • Bay RİZE: Umrumuzda sanki kim olursa olsun büyük iş ya emekliler bela küfür ediyor bunlar ne diyor Yanıtla 4 34
  • Furkan Yılmaz: SERKAN BASAR ANKARAYI ALIRLAR MI ? Yanıtla 25 7
  • haydar topçu: Bunlar emekli lerden nasıl oy isteyecek Yanıtla 2 17
  • Hakan Şentürk: Pendik Yanıtla 8 4
  • Eski Tüfek.: Sızma değil bu ,nabız yoklama..:) Yanıtla 0 0

AK Parti, Kayseri, Ankara, Adana, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday - Son Dakika
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