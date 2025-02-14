Uyuşturucu Operasyonlarında 2.656 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonlarında 2.656 Şüpheli Yakalandı

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Son 3 haftada düzenlenen operasyonlarda 1 ton 806 kg uyuşturucu ele geçirildi, 2.656 şüpheli yakalandı.

14.02.2025 08:42
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 656 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre, 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda bir ton 806 kilogram uyuşturucu madde, 8 milyon 437 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 78 İlde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde düzenlediğimiz operasyonlarda; 1 ton 806 kilogram uyuşturucu madde, 8 milyon 437 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 656 şüpheliyi yakaladık.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince; 3 bin 757 ekip,  9 bin 392 personel, 40 hava aracı ve 75 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, İstanbul, Konya, Antalya, Diyarbakır, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Manisa, Kayseri, Tekirdağ, Muğla, Malatya, Eskişehir, Kilis, Denizli, Sakarya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Niğde, Yalova, Batman, Çorum, Aydın, Hatay, Aksaray, Elazığ, Kütahya, Karaman, Sivas, Van, Osmaniye, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Ordu, Trabzon, Kastamonu, Tokat, Erzurum, Mardin, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Uşak, Giresun, Zonguldak, Düzce, Isparta, Şırnak, Bitlis, Rize, Yozgat, Tunceli, Ağrı, Erzincan, Karabük, Muş, Nevşehir, Artvin, Bilecik, Çankırı, Kırşehir, Bingöl, Bolu, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Amasya, Bartın, Burdur ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri şöyle

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce; 63,5 kilogram skunk, 6 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 10 şüpheli yakalandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğünce; 25 kilogram eroin, 24 kilogram metamfetamin, 9 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce; 45 kilogram esrar, 5 kilogram skunk, 169 bin 207 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 19 Şüpheli yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce; 42 kilogram esrar, 130 bin 824 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 9 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca; İstanbul, Hatay, Van, İzmir, Diyarbakır, Antalya,  Adana, Manisa, Muğla, Aksaray, Çanakkale, Kayseri,  Batman, Gaziantep, Amasya, Balıkesir, Şırnak, Hakkari, Iğdır, Eskişehir, Samsun, Kocaeli, Kırşehir ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri şöyle;

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca; 103 kilogram metamfetamin, 3 kilogram kokain ele geçirildi. 283 bin 175 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 21 şüpheli yakalandı. 16'sı tutuklandı. 3'ü adli kontrol kararı verildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca; 62 kilogram esrar, 511 bin adet uyuşturucu hap, 3,5 kilogram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca; 166 kilogram metamfetamin, 70 kilogram eroin  ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 7 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; 569,5 kilogram esrar ele geçirildi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu Operasyonlarında 2.656 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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