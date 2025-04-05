Uyuşturucu Operasyonlarında Tarihi Başarı - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonlarında Tarihi Başarı

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Operasyonlarda 484 kg uyuşturucu ve 7.8 milyon hap ele geçirildi, 1044 şüpheli yakalandı.

05.04.2025 10:06
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 71 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 15 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 484 kilogram uyuşturucu madde ile 7 milyon 830 bin 760 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda, bin 44 şüpheli yakalandı, bunlardan 516'sı tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19- 27 Mart tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 71 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 15 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 484 kilogram uyuşturucu madde ile 7 milyon 830 bin 760 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini bildirdi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından 71 İlde, Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından 15 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 484 kg uyuşturucu madde ile 7 milyon 830 bin 760 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bin 44 şüpheli yakalandı. 516'sı tutuklandı. 138'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet- Polis Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Bin 450 ekip, 3 bin 626 personel, 18 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; Gaziantep, Ankara, Samsun, Adana, Şanlıurfa, Konya, Manisa, Antalya, Bursa, Balıkesir, Mersin, İzmir, Denizli, Tekirdağ, Muğla, İstanbul, Kocaeli, Karaman, Hatay, Trabzon, Adıyaman, Osmaniye, Kayseri, Van, Afyonkarahisar, Aydın, Eskişehir, Aksaray, Edirne, Isparta, Niğde, Diyarbakır, Erzurum, Kırklareli, Uşak, Zonguldak, Sakarya, Ağrı, Yozgat, Mardin, Bayburt, Çanakkale, Kilis, Malatya, Ordu, Batman, Bilecik, Burdur, Çorum, Erzincan, Giresun, Rize, Tokat, Amasya, Karabük, Şırnak, Kahramanmaraş, Düzce, Hakkari, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yalova, Çankırı, Kastamonu, Muş, Nevşehir, Artvin, Bolu, Elazığ ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda; 332 kilogram uyuşturucu madde, 7 milyon 760 bin 690 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma: Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıkları Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; 308 ekip, bin 987 personelin katılımıyla; Ankara, Mersin, Diyarbakır, Antalya, Denizli, Kırıkkale, Tekirdağ, İstanbul, Adana, Manisa, Batman, İzmir, Sakarya, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda; 152 kilogram uyuşturucu madde, 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Polisimiz ve jandarmamızla gece gündüz demeden operasyonlarımıza kararlıkla devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, 27 Mart, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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