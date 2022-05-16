Busenaz Sürmeneli: "Şampiyon bir Trabzonspor'a, şampiyon bir sporcu yakışır" - Son Dakika

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda yarı finale yükseldi. Milli sporcu, maçın ardından yaptığı açıklamada bordo-mavililerin şampiyonluğuna değinerek, "Şampiyon bir kulübe, şampiyon bir sporcu yakışır" dedi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda çeyrek final müsabakaları yapılıyor. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde son dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Özbek rakibi Navbakhor Khamidov ile karşılaştı. Busenaz'ın etkili yumruklarıyla büyük avantaj sağlayan milli boksör, hakem kararıyla maçı kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Müsabakanın bitişi ile birlikte tribünlerin yoğun desteğini alan milli boksör, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada yarı finale adını yazdırdığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın önemine değinerek burada da şampiyon olmayı istediğini dile getiren Busenaz, "En son ki Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olmuştum. Burada da dünya şampiyonluğunu sürdürüp İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum" dedi.

"BUSE NAZ'LAR KADIN BOKSUNU YUKARILARA TAŞIYOR"

Bu şampiyonada mücadele eden adaşı Buse Naz Çakıroğlu ile birlikte kadın boksunun önemli yerlere geldiğini ifade eden milli boksör, "Buse Naz'lar kadın boksunu olimpiyatlar olsun, dünya şampiyonları olsun yukarılara taşıyor. Hep final ve şampiyonluklara oynuyoruz. İnşallah takım olarak da en yukarıda oluruz" açıklamasını yaptı.

"ŞAMPİYON KULÜBE ŞAMPİYON SPORCU YAKIŞIR"

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'un ardından kendisinin de altın madalya ile şehre dönmeyi istediğini dile getiren Sürmeneli, "Trabzon'un çocuğuyum, Trabzonsporluyum, Trabzonspor kulübü sporcusuyum. Şampiyon bir kulübe şampiyon bir sporcu yakışır. Burada da şampiyon olup şehrime şampiyonluk madalyamla gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

(İsmail Yasin Akçın - Yunus Kılıç/İHA)