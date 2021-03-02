Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı Açıklaması

02.03.2021 01:31
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı Açıklaması, System.String[]

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 20-26 Şubat'a ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, illerin her 100 bin kişide haftalık (20-26 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Adana (41,22), Adıyaman (116,20), Afyonkarahisar (38,44), Ağrı (19,00), Aksaray (123,08), Amasya (110,50), Ankara (39,84), Antalya (78,11), Ardahan (58,37), Artvin (88,67), Aydın (42,24), Balıkesir (142,57), Bartın (42,72), Batman (8,06), Bayburt (31,51), Bilecik (60,84), Bingöl (15,81), Bitlis (15,68), Bolu (83,10), Burdur (105,36), Bursa (49,78), Çanakkale (81,51), Çankırı (28,50), Çorum (28,12), Denizli (32,14), Diyarbakır (17,94), Düzce (55,91), Edirne (107,43), Elazığ (39,68), Erzincan (37,13), Erzurum (48,30), Eskişehir (43,85), Gaziantep (36,35), Giresun (264,71), Gümüşhane (114,58), Hakkari (4,97), Hatay (40,46), Iğdır (17,19), Isparta (39,14), İstanbul (89,90), İzmir (53,42), Kahramanmaraş (32,90), Karabük (25,80), Karaman (64,76), Kars (22,84), Kastamonu (34,10), Kayseri (88,05), Kırıkkale (51,43), Kırklareli (96,44), Kırşehir (21,89), Kilis (68,00), Kocaeli (99,18), Konya (119,28), Kütahya (71,97), Malatya (46,35), Manisa (39,64), Mardin (9,24), Mersin (91,57), Muğla (57,38), Muş (16,64), Nevşehir (48,51), Niğde (58,59), Ordu (301,76), Osmaniye (145,13), Rize (213,10), Sakarya (114,34), Samsun (262,17), Siirt (16,35), Sinop (160,03), Sivas (29,85), Şanlıurfa (15,40), Şırnak (2,29), Tekirdağ (85,55), Tokat (166,50), Trabzon (239,52), Tunceli (27,25), Uşak (18,40), Van (10,13), Yalova (85,01), Yozgat (42,75), Zonguldak (59,11)."

Fahrettin Koca, Türkiye, Twitter, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Üç büyükşehir, 'Kontrollü Normalleşme' dönemine bu tedbirlerle girdi Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı Kafası karışanlar dikkat! İşte madde madde kalkan kısıtlamaların tablosu Şeyma Subaşı'ndan milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş samimi poz Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken gaf: Eskortun tecavüze uğrayıp ağlamasının anlamı yok Oyuncu Naz Elmas eşinin kucağında poz verdi Yol yapım çalışması nedeniyle taşınan asırlık türbenin içi boş çıktı Evine çağırdığı usta, talihsiz kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur?
Esnafın dört gözle beklediği restoran ve kafeler belirli şartlarla açılacak Esnafın dört gözle beklediği restoran ve kafeler belirli şartlarla açılacak         
01:14
İçişleri Bakanlığı'ndan normalleşme genelgesi! Kaldırılan kısıtlamalarla ilgili tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan normalleşme genelgesi! Kaldırılan kısıtlamalarla ilgili tüm detaylar netleşti         
00:46
Bakan Koca'nın paylaştığı risk haritasına Pervin Buldan'dan esprili yorum: Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık Bakan Koca'nın paylaştığı risk haritasına Pervin Buldan'dan esprili yorum: Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık         
23:54
Son Dakika: MEB 2 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı Son Dakika: MEB 2 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı         
22:12
Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan'ın sabıkalı olduğu ortaya çıktı Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan'ın sabıkalı olduğu ortaya çıktı         
19:35
Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi         
16:24
Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davadan beraat etti Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davadan beraat etti         
15:16
Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti         
14:22
Maddi hasarlı kaza sonrası araçtan inen kadın sürücü feci şekilde can verdi Maddi hasarlı kaza sonrası araçtan inen kadın sürücü feci şekilde can verdi         
12:20
Kardelen Acar hacker kurbanı! Hesabını ele geçirip çıplak fotoğrafını paylaştılar Kardelen Acar hacker kurbanı! Hesabını ele geçirip çıplak fotoğrafını paylaştılar         
12:00
Sağlık memuru, Sağlık memuru, "Allah yolunda kurban edeceğim" dediği oğlunu ormana götürüp boynundan kesti         
11:23
Sinirlerine hakim olamayan doktor, özel muayenehanesine bebeğini getiren babaya saldırdı Sinirlerine hakim olamayan doktor, özel muayenehanesine bebeğini getiren babaya saldırdı         
11:18
Ferdi Kadıoğlu'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekti Ferdi Kadıoğlu'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekti         
09:42
Kuyumcuya aşk tuzağı! Telefondaki müstehcen görüntüler delil oldu, suçlarını inkar edemediler Kuyumcuya aşk tuzağı! Telefondaki müstehcen görüntüler delil oldu, suçlarını inkar edemediler         
09:05
Çiğ köfte acılı olduğu için genç çalışanı darbeden saldırgan işten çıkarıldı Çiğ köfte acılı olduğu için genç çalışanı darbeden saldırgan işten çıkarıldı         
08:42
CHP'li Sancar'ın istifası ortalığı karıştırdı! Partide yeni skandal iddiaları art arda geldi CHP'li Sancar'ın istifası ortalığı karıştırdı! Partide yeni skandal iddiaları art arda geldi         
07:28
Eşine laf atan şahısları uyaran koca, dayak yedi Eşine laf atan şahısları uyaran koca, dayak yedi         
04:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2021 02:55:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei