Zeydan Karalar korona virüse yakalandı - Son Dakika

Zeydan Karalar korona virüse yakalandı

06.11.2020 17:29
Zeydan Karalar korona virüse yakalandı, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın korona virüs testi pozitif çıktı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın korona virüs testi pozitif çıktı.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Başkan Zeydan Karalar'ın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak, "Çok değerli ağabeyimiz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın korona virüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Zeydan Karalar korona virüse yakalandı

Cumhuriyet Halk Partisi, Zeydan Karalar, İbrahim Ayhan, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zeydan Karalar korona virüse yakalandı - Son Dakika


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