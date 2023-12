Tunç Soyer Döneminde İzmir\'e 28 Milyar Liralık Yatırım Yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 5 yıla yaklaşan görevi süresince ekonomik kriz, pandemi, doğal afetler gibi birçok olumsuz duruma rağmen kentte 28,6 milyar TL'lik yatırım yaptı. Tunç Soyer, "Yaklaşık 5 yıl önce İzmir için çıktığımız yolculukta neleri başardığımızı gördükçe geleceğe yönelik cesaretimiz de artıyor. Afetlere, krizlere, tüm engellere rağmen 28 milyar liralık yatırımı hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi artık çıtayı çok daha yükseklere çıkardı. 2024'ten itibaren İzmir yeni bir çehre, yeni bir vizyonla ışığı sınırlarımızı aşan bir yıldız haline gelecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 2019'da göreve geldiği günden bu yana önemli projelere imza atıldı. Ekonomik kriz, pandemi, depremler, orman yangınları, tsunami gibi doğal afetlere rağmen Başkan Tunç Soyer döneminde 28,6 milyar TL yatırım yapıldı. Bir önceki 5 yılda 11,4 milyar TL olan yatırım harcaması yüzde 150 artış ile 28.6 milyar TL'ye ulaştı. Bu dönemdeki oranlar dikkate alındığında harcamaların üçte birinin yatırımlara ayrıldığı görüldü.

"CESARETİMİZ ARTIYOR"

Başkan Tunç Soyer, 2019 yılındaki seçim beyannamesinde yer alan 165 projenin 144'ünü tamamlayarak yüzde 87 başarı oranına ulaştıklarını, ayrıca 15 ek proje hayata geçirdiklerini hatırlatarak "2019 yılında göreve gelirken verdiğimiz sözlerin bugün tamamının arkasında durmanın, İzmir için vaat ettiklerimizden de fazlasını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Yaklaşık 5 yıl önce İzmir için çıktığımız yolculukta neleri başardığımızı, hangi zorlu hedeflere ulaştığımız gördükçe geleceğe yönelik cesaretimiz de artıyor. Afetlere, krizlere, tüm engellere rağmen 28 milyar liralık yatırımı hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi artık çıtayı çok daha yükseklere çıkardı. Önümüzdeki 5 yıl daha da büyük hedeflere koşacağız. Tarihi yatırımlarla tüm altyapı sorunlarını çözmüş bir kent olarak artık dünya vitrinine çıkmaya hazırız. 2024'ten itibaren İzmir yeni bir çehre, yeni bir vizyonla ışığı sınırlarımızı aşan bir yıldız haline gelecek" dedi.

ÜÇ AYRI RAYLI SİSTEM PROJESİ BİR ARADA YÜRÜTÜLÜYOR

Başkan Tunç Soyer, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek için 2019'dan beri İzmir'in en büyük metro yatırımlarına imza attı. Üç ayrı hattın yapımı aynı anda başlatılarak kent tarihinde bir ilke imza atıldı. 285 milyon Euro'luk bütçeyle tamamlanma aşamasına getirilen Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu, Şubat 2024'te açılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla yaptığı ve kentin en büyük raylı sistem yatırımı olan Buca Metrosu'nun temeli atılarak çalışmalara başlandı. Araçlar dahil 765 milyon Euro maliyeti olacağı hesaplanan projenin 2025 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Çiğli Tramvayı da Şubat 2024'te seferlere başlıyor.

ULAŞIMDA YENİ BİR ÇAĞ

ESHOT, 2019'dan bu yana filosuna 651 yeni otobüs dahil etti. 20 elektrikli otobüs alınarak GES projeleriyle entegre edildi. 2024 yılı içinde 400 elektrikli otobüs alınması için gerekli planlamalar yapıldı. Başkan Tunç Soyer'in, kentin her yerinde güvenli, konforlu ve ekonomik toplu taşıma hizmeti sunmak için 2019'da Seferihisar'da başlattığı İZTAŞIT projesi Kiraz, Menemen, Yeni Foça, Ödemiş ve Bergama'da yaygınlaştırıldı. 2020'de Fethi Sekin ve Uğur Mumcu, 2021'de Mavi Ege, 2022'de ise Mavi Körfez feribotları İZDENİZ filosuna dahil edilerek feribot sayısı 7'ye yükseltildi. İzmir Alsancak Limanı'ndan Midilli'ye deniz yoluyla seferler başladı.

Halk Taşıt uygulamasıyla 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücreti yarıya indirildi. Böylece Nisan 2019'dan bu yana vatandaşın cebine yaklaşık 334 milyon TL'lik katkı sağlandı. 5 yılda bisiklet yolları 111 kilometreye çıkartıldı. BİSİM istasyon sayısı 34'den 60'a yükseltildi. Bisiklet filosuna görme engelli vatandaşlar için 120'şer adet tandem ve çocuk bisikletleri eklendi.

5 yılda belediyedeki elektrikli araç sayısı 124'e yükseldi. Başkan Tunç Soyer'in 2050'de "sıfır karbon" hedefi doğrultusunda İZELMAN A.Ş. bünyesindeki 14 açık ve kapalı otoparka toplam 24 elektrikli araç şarj istasyonu kuruldu. İzmir genelinde otopark kapasitesi 100 bin araca çıkarıldı.

TARIMDA 1 MİLYAR 555 MİLYON 425 BİN TL'LİK YATIRIM

Başkan Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda, 2019'dan beri İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 555 milyon 425 bin TL'lik yatırım yaptı. Küçük üreticinin büyük şirketler ve tarım tekelleri karşısında üretim gücünü koruyabilmek için İzmir ve diğer illerde bulunan 95 farklı kooperatiften toplam 919 milyon TL değerinde mal ve hizmet alındı.

İzmir Tarımı'nın en önemli halkalarından biri olarak "Mera İzmir" projesi hayata geçirildi. Hem tarımda su tüketiminin azaltılması, hem küçük üreticinin kazanması, hem de İzmir'de yaşayan milyonlarca insanın sağlıklı gıdayla buluşturulması için başlatılan projeyle İzmir'in 30 ilçesinde saha araştırması yapılarak Türkiye'nin ilk Çoban Haritası oluşturuldu. Üreticilere alım garantisi verilerek 2022 ve 2023'te 3 milyon litreyi aşan süt alındı ve küçük üreticilere 50 milyon 333 bin TL'lik destek sağlandı.

İZMİR'İN CUMHURİYET KALESİ 100. YIL BAYINDIR SÜT İŞLEME FABRİKASI

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Her Fabrika Bir Kaledir" sözünden hareketle 100.Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası hizmete açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 350 milyon liralık öz kaynağıyla kurduğu, hem üreticiyi hem de tüketiciyi besleyen Süt İşleme Fabrikası, günlük 100 ton süt işleme kapasitesiyle üretime başladı. 130 kişinin istihdam edildiği fabrika, 250 milyon TL'lik işlem hacmiyle, yıllık 36 milyon 500 bin litre süt işleyebilecek. "İzmirli" markası çatısı altında ürünlerini piyasaya süren fabrikanın mandıra grubu ürünlerinde dünya piyasasında marka olmaya aday "İzmir mozzarellası" ve "burrata" gibi katma değeri yüksek peynirler de bulunuyor. "İzmirli" markası, Türkiye piyasasının yanı sıra ihracatın kapısını da Amerika ve Kanada ile araladı.

ÖDEMİŞ ET ENTEGRE TESİSİ İZMİR'E KAZANDIRILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 milyon TL'lik öz kaynak yatırımıyla aynı zamanda Ödemiş Et İşleme Tesisi'ni yenileyerek hizmete açtı. Günlük 10 ton et işleme kapasitesine sahip Ödemiş Et İşleme Tesisi, bölgeye karkas et kesim hizmeti verirken aynı zamanda ileri işlem tesisi kurarak sağlıklı, sertifikalı üretime başladı. Tesiste üretilen et ürünleri "İzmirli" markasıyla raflardaki yerini aldı.

11 BİN DEKARA ULAŞTI

Seferihisar'da bir avuç atalık tohumla başlayan karakılçık buğdayı üretimi, 12 bin dekarı aşan ve İzmir sınırlarının ötesine geçen bir alanda karşılığını buldu. Karakılçık buğdayının bir kısmı karakılçık unu ve makarnası olarak "İzmirli" markasıyla tüketiciye sunuldu.

HALKIN KASABI MUTFAKTAKİ YANGINI HAFİFLETTİ

Başkan Tunç Soyer'in halka sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıda ulaştırmak için hayata geçirdiği Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı, 13 şube ile yurttaşlara ucuz ve sağlıklı gıda ulaştırdı. Artan enflasyona karşı Halkın Kasabı'nda günlük ortalama 5 tonun üzerinde kırmızı et satışı yapılmaya devam ediyor.

İZSU'DAN İZMİR'İN GELECEĞİNE YATIRIM

İZSU Genel Müdürlüğü, Başkan Tunç Soyer döneminde İzmir'e toplam 11 milyar lira yatırım yaptı. Son 5 yılda 3 bin 90 kilometre içme suyu hattı imalatı tamamlandı. İzmir'e 5 yeni içme suyu arıtma tesisi, 11 yeni paket içme suyu arıtma tesisi kazandırıldı. İçme suyu altyapı yatırımları sayesinde İzmir genelinde 2019 yılında yüzde 34 olan kayıp kaçak oranı yüzde 17'ye düştü.

Atık su yönetimi alanında da önemli adımlar atıldı. Bin 300 kilometre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiren İZSU, Foça Gerenköy, Karaburun Mordoğan ve Kemalpaşa Ulucak ileri biyolojik arıtma tesislerinin inşaatlarını tamamladı. Bu sayede Türkiye'nin atık su arıtma lideri İzmir'in atık su arıtma tesisi sayısı 70'e çıktı. Son 5 yılda 11 paket arıtma tesisi inşaatı ve 3 tesiste de kapasite artırma çalışmaları tamamlandı.

KÖRFEZ TEMİZLİĞİNDE DEV ADIMLAR

Son 5 yılda İzmir'in yağmur suyu altyapı ağı yüzde 50 genişletildi. Tunç Soyer'in 2019 yılında koyduğu 100 kilometre yağmur suyu ayrıştırma hattı imalatı hedefini yakalayan İZSU, beklentinin ötesine geçerek İzmir genelinde 300 kilometre yağmur suyu ayrıştırma hattı imalatı yaptı. Konak Gültepe, Karabağlar ve Buca'da yapılan imalatlar, bu bölgelerde uzun yıllardır yaşanan su baskını ve taşkın sorunlarının önüne geçti. Yağmur suyu ayrıştırma hatları İzmir'in direncini artırırken Körfez'in temizliğine de önemli katkı sağladı.

Büyük Yağmur Suyu Ayrıştırma projesi, Başkan Soyer'in İzmir'i özlediği Körfez'le buluşturmak için hazırladığı Yaşayan Körfez'in programının hayati unsurlarından biri oldu. Proje sayesinde yağmur sularının İzmir Körfez'ine kirlenmeden ulaşması sağlandı. Bunun yanında birleşik kanalizasyon sisteminin terkedilmesi sayesinde, aşırı yağışlarda atık su arıtma tesislerine binen aşırı yükün de önüne geçilmiş oldu. Büyük Yağmur Suyu projesi kapsamında yapılan yatırımlarla Yaşayan Körfez'de mutlu sona yaklaşıldı.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK DÖNÜŞÜM İZMİR'DE YÜRÜTÜLÜYOR

Yüzde 100 uzlaşı, yerinde dönüşüm ve belediye garantörlüğü ilkeleriyle 6 bölgede 248 hektar alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, son 5 yılda sürece ivme kazandırdı. Başkan Tunç Soyer'in dirençli kent vizyonu doğrultusunda İZBETON'u ve kooperatifleri kentsel dönüşüm projelerine dahil eden Büyükşehir Belediyesi, yapım faaliyetlerine başladığı Karabağlar Uzundere, Gaziemir Emrez-Aktepe, Konak Ege Mahallesi ve Karşıyaka Örnekköy'de yaklaşık bin 150 bağımsız birimi tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti. Yaklaşık 5 bin 600 bağımsız birimin yapımına yönelik faaliyetler ise sürdürülüyor.

İZMİR'DE DEPREM ÇALIŞMALARI İÇİN 150 MİLYON LİRALIK KAYNAK

İzmir'de Türkiye'nin en kapsamlı deprem araştırmaları ve risk azaltma projeleri başlatıldı. 5 yılda deprem çalışmaları için 150 milyon liralık kaynak kullanıldı. Yapı envanteri ve zemin çalışmalarıyla beraber kara ve denizde başlattığı depremsellik araştırmasını sürdüren Büyükşehir, bütünlüklü bir bakış açısıyla İzmir'i gelecekte etkisine alabilecek riskleri belirliyor.

Kara ve denizde fayların incelendiği depremsellik araştırmasının laboratuvar ayağı tamamlandığında sadece eski depremlerin izleri değil, tsunamilerin ve deniz tabanındaki gevşek malzeme içinde gelişen eski heyelanların izleri de takip edilebilecek.

Zemin yapısı ile zemin davranış özelliklerinin modellenmesi de Bornova'dan başlatıldı. Bin 198 noktada ölçüm yapılıyor. Proje kapsamında Bayraklı, Bornova ve Konak sınırları içerisinde toplam 12 bin hektarlık alanda mikrobölgeleme etüt çalışmaları yürütülüyor.

Yapı envanteri çalışmaları kapsamında Bayraklı'da bulunan yaklaşık 34 bin konut incelendi. Bornova'da da 61 bin 673 yapıda saha çalışmaları tamamlandı. Projeyle, İzmir'in tamamındaki 903 bin 803 yapının incelenmesi hedefleniyor.

322 MİLYON LİRAYI AŞAN NAKDİ DESTEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, son 5 yılda sosyal hizmetlerde çıtayı da yükseltti. 23 bin haneye düzenli ve sistemli sosyal yardımda bulunan Büyükşehir Belediyesi, bu sayıyı 80 bine yükseltti. 5 yılda ihtiyaç sahiplerine 322 milyon lirayı aşan nakdi destek yapıldı. 30 ilçede yaklaşık 357 bin çocuğa 56 milyon litrenin üzerinde süt desteği sağlandı. Aşevlerinde yaklaşık 14 milyon kişilik sıcak yemek üretildi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yoksulluğun kronik hale geldiği 11 bölgede 11 Bizİzmir Dayanışma Noktası kuruldu.

124 binin üzerinde ilkokul ve ortaokul öğrencisine 45 milyon liranın üzerinde bot ve mont, yaklaşık 63 bin öğrenciye de beslenme çantası desteği sağlandı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin faydalandığı Eğitim Kart (kırtasiye malzemesi desteği) sayesinde 110 bin çocuğa 23 milyon liraya yakın kırtasiye malzemesi desteği verildi. Son üç yılda toplam 19 bin 172 öğrenciye 62 milyon 743 bin lira burs desteği sunuldu.

Üniversite öğrencileri için çorba duraklarının yanı sıra, kentin 6 noktasında sıcak yemek noktaları oluşturuldu. Ücretsiz çamaşır yıkama ve nakliye hizmeti başlatıldı.

İzmir'de imece ruhuyla Halk Ekmek projesi hayata geçirildi. Piyasaya göre daha ucuz, yüksek gramajlı ve sağlıklı ekmekleri İzmirliler ile buluşturan projeyle, sadece geçim derdindeki vatandaşlar değil, aynı derdi yaşayan fırıncı esnafı da desteklendi.

AFETLERDE HALKIN YANINDA

Pandemi sürecinde yaklaşık 106 bin haneye 112 milyon liraya yakın, 3 bin 13 esnafa da 3 milyon 580 bin liralık nakdi yardım yapıldı. 3 bin 837 selzede vatandaşa 28 milyon liranın üzerinde destek veren Büyükşehir Belediyesi, 26 Kasım 2023'teki taşkında ilk aşamada 105 hane ve işyerine 2 milyon 385 bin lira yardım aktardı. 397 hane ve işyerinin evrak süreci tamamlandıktan sonra nakdi destek sağlanacak.

Yangın sonucu hasar gören bin 510 haneye 7 milyon 577 bin lira yardımda bulunuldu. İzmir depreminin olduğu 30 Ekim 2020 tarihinden itibaren depremzedelere 37 milyon 904 bin liralık kira desteği sağlandı. Bir Kira Bir Yuva Kampanyası ile de 22 milyon 150 bin lira toplandı. Böylece toplamda yaklaşık 60 milyon liralık kira desteği sağlanmış oldu.

YERELDE DEVRİMİN ADI: SÜNGERKENT İZMİR

Kuraklıkla mücadele vizyonuyla şekillenen ve yağmur suyu hasadı çalışmalarını genişleten Sünger Kent İzmir projesi başlatıldı. Projeyle yağmur suyu hasadına yönelik bir teşvik sistemi uygulanarak 5 bin binaya 5 bin yağmur suyu deposu dağıtımı ile İzmir'e 10 bin yağmur bahçesi kampanyası yürütülüyor. Yağmur suyu hasadı için 12 otobüs durağı, doğa dostu yeşil durağa dönüştürüldü. Mezarlık alanlarında yağmur suyu hasadı ile yeşil dönüşüm başlatıldı. Kentin asfalt ve betonla kaplı geçirimsiz yolları, otoparkları gibi yüzey alanları su baskınlarını önlemek amacıyla geçirimli alanlara dönüştürülmeye başlandı. Küçük Menderes Havzası'nda yeraltı sularını yeniden doldurmak için şarj-besleme kuyuları, sızdırma sarnıçları ve sızdırma göletleri kurularak yağmur suyu hasadı başlatıldı. Ödemiş'te 60 bin metreküp suyu, yani 24 olimpik havuzun biriktirebileceği suyu yeraltında depolayacak ülkenin ilk biyolojik sızdırma göleti yapıldı. Çiftçilere kuyuları ile yağmur suyu hasadı yapmalarını teşvik etmek amacıyla 2 bin yağmur suyu filtreleme deposu dağıtım çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin ilk sünger köyü ise Karaburun Sarpıncık Köyü'nde vatandaşlarla birlikte oluşturuldu.

REKOR ASFALT DÖNEMİ

2019'dan günümüze Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından toplam 8 milyar 227 milyon liranın üzerinde yatırım kente kazandırıldı. Başkan Tunç Soyer'in göreve geldiğinde sözünü verdiği asfalt seferberliği hedefine ulaştı. Toplamda 5 milyon 311 tonluk sıcak asfalt serimi yapıldı. 275 milyon liranın üzerinde bütçeyle, kent trafiğine nefes aldıracak 109 kilometre uzunluğunda yeni yol yapıldı. Buca ile Bornova'yı kesintisiz birbirine bağlayarak 45 dakikalık seyahat süresini 10 dakikaya indirecek Buca Onat Tüneli Projesi'nin otogar ve çevreyolu bağlantı yolu hizmete açıldı. Tünellerin yarısından fazlasının kazı çalışması tamamlandı.

ŞAŞAL SU FABRİKASI YENİDEN İZMİR'E KAZANDIRILDI

Kentin refahını büyütme hedefi doğrultusunda 91 yıllık bir Cumhuriyet markası olan Şaşal Su yeniden İzmirliler ile buluşturuldu. Uzun yıllardır atıl durumda olan Şaşal Su Fabrikası, Cumhuriyetin 100. yılında 100 eser seferberliğinin ilk adımı olarak yenilerek hizmete açıldı. Fabrikada ayda yaklaşık 3 buçuk milyon litre su İzmirlilere ulaştırılıyor.

ATIK EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

İzmir'in döngu¨sel ekonomisini bu¨yu¨tmek için çöpü ekonomiye kazandıran projeler hayata geçirildi. İzDönüşüm projesi ile İzmir'deki atıklar henüz kaynağındayken ayrıştırılmaya başlandı.

Çöpün kaynak olarak ekonomiye kazandırılması için 2 buçuk milyar lira yatırımla kurulan çevreci atık yönetim tesislerinden de bugüne kadar 2 milyar 465 milyon 300 bin 560 lira gelir elde edildi. Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Sahası ile Ödemiş ve Bergama'da kurulan entegre katı atık yönetim tesislerinde evsel katı atıkları ayrıştırarak organik gübreye ve elektrik enerjisine dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, Harmandalı'nda ekolojik bir tesisi daha hizmete aldı. 2020'de hizmete alınan Menemen'deki Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi de günlük 110 ton kapasite ile çalışıyor.

228 HEKTARIN ÜZERİNDE YENİ YEŞİL ALAN

Başkan Tunç Soyer'in doğayla uyumlu yaşam hedefi doğrultusunda kente 228 hektarın üzerinde yeni yeşil alan kazandırıldı. Kent çeperindeki yeşil alanları kent merkeziyle bütünleştiren "Yaşayan Parklar" hedefi doğrultusunda Güzelbahçe Yelki'deki Olivelo Yaşayan Parkı, Karşıyaka'daki Mavişehir Balıkçı Barınağı Yaşayan Parkı, Orta Gediz Yaşayan Parkı, Güney Gediz Yaşayan Parko, Buca'daki Fırat Yaşayan Parkı İzmirliler ile buluştu. Bornova'daki Meriç Yaşayan Parkı'ndaki çalışmalarda sona gelindi, Doğançay'daki Kovankayası Yaşayan Parkı'nda ve Mavişehir'deki Flamingo Doğa Parkı'nda ise çalışmalar sürüyor.

Bornova, Buca ve Konak ilçelerinde yaşayan yurttaşlar olmak üzere tüm İzmirlilerin ortak noktası olan 180 bin metrekarelik Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı'ndaki yenileme çalışmaları tamamlandı. Buca Portakal Vadisi Rekreasyon Alanı'nda çalışmalar devam ediyor.

KEMERALTI'NA DEV YATIRIM

İzmir Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı ayağa kaldırmak için 770 milyon liralık dev yatırımla çarşının yeni yüzyılını başlatacak dev bir adım attı. Çarşının atık su, yağmur suyu altyapısı, aydınlatma ve gerilim hatları, yolları, teknolojik altyapısı, güvenliği gibi birçok alan baştan aşağı yenileniyor. İlk etabı tamamlanan dev projede dört etap bittiğinde bütçenin 2 milyar lirayı aşması öngörülüyor. Tarihi çarşıda bir taraftan da restorasyon projeleri sürdürülüyor. Kemeraltı'ndaki Havra Sokağı ve 848 Sokak yenilendi, Azizler Sokağı düzenlendi. Tarihi Saat Kulesi restore edildi. Alipaşa Meydanı'ndaki Hacı Salih Paşa Şadırvanı ve Kestanepazarı şadırvanları restore edildi. Hatuniye Meydanı düzenlemesi yapıldı.

TARİH AYAĞA KALKIYOR

Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı canlandırmak için Antik Smyrna (İzmir) Agorası'nın ana giriş yapısı ile Smyrna Agora Ören yeri gezi (yaya yolu) güzergahı yapıldı. Smyrna antik kentinin antik tiyatrosu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen desteklerle ortaya çıkarılıyor.

İzmir'in tarihi semtlerinden Tilkilik'teki Carfi Köşkü yaklaşık 11 milyon liralık yatırımla ayağa kaldırıldı. Basmane Pazaryeri Mahallesi'nde aralarında Tevfik Paşa Konağı ve ünlü yazar Tarık Dursun K'nın bir süre yaşadığı ev olmak üzere tarihi 6 yapının restorasyon çalışmalarına devam ediliyor. 2024 yılında tamamlanacak Oteller Projesi kapsamındaki restorasyon çalışmaları 31 milyon 880 bin liraya mal oluyor.

Yıllardır atıl olan kentin en büyük Levanten köşkünde restorasyon çalışmalarına devam ediliyor. Kültürpark'ın kapıları yenilenirken, Ada ve Göl gazinolarının aslına uygun olarak yenilenmesine yönelik çalışmalar da sürüyor. Basmane'de Bıçakçı Hanı kent yaşamına kazandıran Büyükşehir, Yıldız Sineması'nı İzmir'in kültür hazinesine dahil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

2024'TE 69 KRUVAZİYER GELECEK

Kentin ekonomisini büyütmek için önemli turizm hamleleri yapıldı. Tarım, gastronomi, tarih ve doğa turizmi üzerinde yükselen İzmir'in 2020- 2024 Turizm Stratejisi geliştirildi. Şehrin dijital turizm altyapısı "Visit İzmir" mobil uygulaması ve web sitesiyle İzmir'e direkt uçuşların tanıtıldığı "Direct İzmir" hizmete alındı. 6 Turizm Bilgilendirme Ofisi açıldı.

Kente 6 yıl aradan sonra kruvaziyer gemiler gelmeye başladı. 2022'de 29, 2023'te 31 kruvaziyer geldi. 2024 için 69 kruvaziyer gemi rezervasyon yaptırdı. 500 kilometre olan EuroVelo bisikletli turizm rotası genişletilerek Dikili-Çandarlı, Menemen Kırsal Rotaları ve Efes-Pamucak tematik/yerel rotaları açıldı.

TÜRKİYE'NİN EN FAZLA İHRACAT YAPAN 4. ŞEHRİ

5 yılda fuar sayısı 15'ten 43'e, 4 bin 205 katılımcıdan 9 bin 800 katılımcıya, 1 milyon 630 bin 730 ziyaretçiden 4 milyon 650 bin 999 ziyaretçiye çıkarıldı. İzmir 2019-2023 yılları arasında fuarların da katkısıyla yaklaşık 58,1 milyar dolarlık ihracat yaptı. Türkiye'nin en fazla ihracat yapan dördüncü şehri olan İzmir, 2024 yılında da ulusal ve uluslararası 40'a yakın fuar ve etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

AVRUPA'DAKİ EN YÜKSEK TEMSİLİYET

Başkan Tunç Soyer'in İzmir'i dünya kenti yapmak için yürüttüğü çalışmalar sonucunda İzmir, Dünya Turizm Kentleri Federasyonu'na ve Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Konseyi'ne Türkiye'den üye olan ilk şehir oldu. İklim değişikliğine karşı, yerel yönetim vizyonu ve eylem planlarıyla fark yaratan İzmir, 377 şehir arasından Avrupa Birliği'nin İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu'na seçildi.

Başkan Tunç Soyer, aynı zamanda Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin Bölgeler Meclisi Başkanlığına seçildi. Başkan Soyer, başta İzmir olmak üzere Türkiye'nin yerel yönetimlerinin Avrupa'da temsiliyetini en yüksek seviyeye taşımış oldu.

İzmir, 2022 yılında da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından "Avrupa Ödülü"ne layık görülmüştü.

İzmir, Başkan Tunç Soyer döneminde dünyanın ilk sakin metropolü oldu. Aynı zamanda 2026 yılında Botanik EXPO'ya ev sahipliği yapma hakkı kazandı. Expo 2026, Türkiye'nin ilk büyük yeşil dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesini de sağlayacak.

SPOR EĞİTİMİ VERİLEN ÇOCUK VE GENÇ SAYISI ARTTIRILDI

Son 5 yılda spor okullarında, 29 farklı branşta yaklaşık 131 bin öğrenciye spor eğitimi verildi. 22 uluslararası organizasyon düzenlendi. Kente kazandırılan Havuz İzmir ve kentin farklı noktalarında açılan portatif havuzlarda son 3 yılda yüzme eğitimi verilen çocuk sayısı yaklaşık 50 bine ulaştı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na (ASKF) son 5 yılda toplam 3 milyon 397 bin TL tutarında ayni ve 13 milyon 878 bin 300 TL tutarında nakdi yardımda bulunuldu. Okullara son beş yılda 9 milyon TL'yi aşan spor malzemesi desteği verildi.

GENÇLERE ALAN AÇILDI

5 yılda gençler ve kadınlar için pek çok proje hayata geçirildi. Türkiye'nin ilk ve tek Gençlik Belediyesi kuruldu. Üniversite sınavına hazırlanan gençler için "kitapkart" projesini başlatan Büyükşehir, kentte gençlere alan açmak için oluşturulan Genç İzmir'in çalışma alanını genişletti. Tarihi Havagazı Fabrikası ve Örnekköy'deki Sosyal Projeler Yerleşkesi'nin ardından Balçova ve Bornova'da da Genç İzmir birimleri kurulu. Genç İzmir Çiğli'nin kısa zamanda açılması planlanıyor. Menderes'in Özdere Mahallesi'nde Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi hizmete açıldı.

İşgücü potansiyelini attırmak ve kalifiye eleman yetiştirmek üzere hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın 13 olan kurs merkezi sayısı 36'ya çıkartıldı. 215 branşta 42 bin kursiyer eğitim aldı. İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi sayesinde 10 binden fazla kişi işe yönlendirildi ve bin 710 kişi işe girdi. Meslek Fabrikası kursiyerleri ve iş arayan tüm yurttaşlar için iş arayanların ve işverenlerin buluşma noktası www.kariyerimiz.com.tr ücretsiz olarak hizmete açıldı.

KİTAP KAFELERDEN İZMİRLİ KAHVE'YE

İzmir'de ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyenlere konforlu bir ortam sağlayan 7 Kitap Kafe açıldı. Pahalılıktan etkilenen gençler için piyasa fiyatının yarısına hizmet veren İzmirli Kahve açıldı. Konak'taki büfesinin ardından Bornova'da hizmete başlayan İzmirli Kahve kent genelinde yaygınlaştırılacak.

17 MASAL EVİ AÇILDI

Başkan Tunç Soyer'in hem çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak hem de annelere mesleki beceri kazandırmak için hayata geçirdiği Masal Evi projesi büyüdü. 5 yılda 17 Masal Evi açıldı. İzmir Çocuk Belediyesi kuruldu. Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi açıldı.

Hamilelik döneminden başlayarak doğum sonrasındaki süreçte anneye destek veren İzmir95 projesi başlatıldı. 0-3 ay arası bebeği olan ailelerin ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan "Hoş Geldin Bebek Seti" 2020 yılından bugüne yaklaşık 39 bin aileye ulaştırıldı. Gebe Beslenme Paketi ile de bebekler henüz doğmadan hem anne hem de bebek destekleniyor.

KADINLAR HAYATIN HER ALANINDA

Kadınların hayatın her alanında yer alması için pek çok proje hayata geçirildi. Örnekköy'de kurulan Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi'ndeki çalışmalara 5 yılda 14 binin üzerinde kadın katıldı. Kadınların sanat yoluyla güçlenmesi, yaratıcılıklarının ortaya çıkması için ANAHTAR bünyesinde sinema ve tiyatro atölyeleri yapıldı. ANAHTAR Kadın Tiyatro Topluluğu kuruldu. İkinci Kadın Sığınma Evi hizmete girdi. 2022-2024 yıllarını kapsayan Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlandı. Kadınları istihdama dahil etmek için birçok proje devreye alındı. Meslek Fabrikası'nda açtığı kurslarla birçok kadının hayatına dokunan Büyükşehir Belediyesi, otomotiv sektörüne de kadın ustalar yetiştirdi. Otomotiv alanında 4 branşta açılan kurslardan 41 kadın mezun oldu. "Altın İğne" projesiyle bebek giysileri dikimi alanında eğitim verilen 150 kadın kursiyere yüzde 40 istihdam garantisi verildi.

ENGELSİZ BİR YAŞAM İÇİN MÜCADELE

Engelsiz yaşam yolunda sayısız proje yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye öncü olacak projeleri hayata geçirdi. Farkındalık Merkezi'nin ikincisi, Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi'nde açıldı. Engelli ailelerini çocukları için karar verici olmaları konusunda bilgilendirmek ve alanda çalışan profesyonellerin eğitilmesi amacıyla Ebeveyn Bilgi ve Eğitim Merkezi kuruldu.

Başta görme engelliler olmak üzere engelli bireylerin sanata erişimi için bir belediye tarafından yapılan Türkiye'de ilk ve tek modern sanatlar müzesi olma özelliği taşıyan Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanatlar Müzesi açıldı.

Doğanın ve bitkilerin sakinleştirici etkilerinin bir iyileştirme aracı olarak kullanılmasını hedefleyen Terapi Bahçesi hizmete alındı. İlköğretim okullarında engelli farkındalığını geliştirme hedefiyle gönüllü gençler ve çocuklar "Elim Sende Projesi" ile bir araya getirildi. Erişilebilir plajlar kente kazandırıldı.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE ZİRVEYE DOĞRU

Son 5 yılda sağlık hizmetleri alanında önemli adımlar atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nin acil servis ünitesi yenilendi. Yeni kurulan 20 yatak kapasiteli Palyatif Bakım Merkezi sayesinde hem hastaların yaşam kalitesi artırıldı hem de hasta bakımını üstlenen kişilerin omuzlarındaki yük hafifledi.

Eşrefpaşa Hastanesi, Karşıyaka ve Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde iki yeni poliklinik açtı. Evde Sağlık Hizmeti ile 28 bin eve girilerek sağlık personeli tarafından evde hizmet verildi, proje Türkiye'ye örnek oldu. Hastane bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) birimi kuruldu. İzmir'deki ilk Engelli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çalışmalarında son aşamaya gelindi.

İzmir'de orman yangınlarına karşı özel önlemler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, devreye aldığı Akıllı İhbar Sistemi'nin yanı sıra kırsalda köylere dağıttığı su tankerleri sayesinde birçok yangının büyümeden önlenmesini sağladı. Ayrıca kentte bulunan organize sanayi bölgeleri ile yürütülen işbirliğinin ardından, 4 büyük OSB'ye itfaiye hizmet binası kuruldu.

CAN DOSTLAR İÇİN MAMA ÜRETİM TESİSİ KURULDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentimizi 38 milyon liralık yatırımla Türkiye'ye örnek bir tesise kavuşturdu. Aynı anda bin 500 sokak köpeğine yuva olan Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü Bornova Gökdere'de hizmete alındı. Türkiye'de bir ilke imza atılarak Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü ve diğer barınaklarda koruma altındaki hayvanların beslenmesi için mama üretim tesisi kuruldu. Kısa bir süre önce hizmete alınan tesiste 18 bin kilogram köpek maması üretildi. Sahiplendirmeden kısırlaştırmaya kadar birçok hizmeti yürüten Büyükşehir, son 5 yılda 82 bin sokak hayvanını kısırlaştırdı.

KÜLTÜR DEVRİMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki kültür ve sanat kapasitesini artırmak, İzmirli kültür ve sanat aktörlerine destek olmak üzere, Türkiye'deki yerel yönetimler adına bir ilk olan İzmir Kültür Fonu (İzKF) projesini hayata geçirdi. Kentin kültür ve sanatla buluşma noktası İzmir.Art, Dijital Sanat Platformu ve mobil uygulama olarak hizmete sunuldu. Şehre Kültürpark Atlas Pavyonu Galerisi, Konak Metro Galeri, Mustafa Necati Kültür Merkezi kazandırıldı. İzmir'deki film yapım projelerinde kolaylaştırıcılık rolünü üstlenmek üzere İzmir Sinema Ofisi kuruldu.

2021'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları kapılarını açtı. Tarihi Elhamra Sahnesi, 15 Aralık'ta "Bir Felaket Kutlaması – Tavşan Tavşanoğlu" oyunuyla açılarak Şehir Tiyatroları'nın ikinci evi oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yaratıcılığını sokakta özgürce sergilemek isteyen sanatçılara, "Sokak Sanatçısı Kartı" uygulamasını devreye soktu. Pek çok yeni ulusal ve uluslararası sanat festivali kente kazandırıldı. Kurtuluşumuzun 100. Yılı Anı Evi ve Köy Enstitüleri Anı ve Kültür Evi açıldı. 1 Dijital, 2 gezici ve 2'si vapur kütüphane olmak üzere 8 yeni kütüphane açıldı. Ayrıca "Her Mahalleye Bir Kütüphane Projesi" kapsamında 31 bin 392 bağış kitap ile 51 muhtarlığa kütüphane kuruldu.