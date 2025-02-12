Marmara\'da Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor

Güncel

Trump\'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu raporuna göre, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kırklareli, Kütahya, Giresun, Erzurum, Muş, Bitlis, Karaman çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Rüzgarın, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Öte yandan, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu. Kuvvetli kar yağışı, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi ve buzlanmanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

3 BÜYÜK KENTTE HAVA SICAKLIKLARI

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 4, en düşük -2; İstanbul'da en yüksek 5, en düşük 0; İzmir'de en yüksek 11, en düşük 3 derece olacak.

MARMARA'DAKİ 3 İL SARI KODLA VERİLDİ

Ayrıcı Meteoroloji'nin Meteouyarı sisteminde İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli sarı kodla uyarıldı. Uyarıda kuvvetli kar yağışı beklendiği ifade edildi.

AKOM DA UYARDI

Sabah saatlerinde kuzey bölgelerimizde görülen yağışın öğle saatlerinde kadar Avrupa yakası, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere karla karışık yağmur, yüksek bölgelerde kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Şubat ayı başlarından itibaren etkili olan yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgemizi terk edeceği, sıcaklıkların perşembe gününden itibaren mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin edilmektedir.