Yerel Kalkınma Hamlesi ile 324 Proje Desteklenecek

Atıl kaynakların üretime kazandırılması ve bölgesel rekabetçiliğin artırılması hedefiyle başlatılan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'yla her ilde 4 spesifik yatırım konusu olacak şekilde 324 proje devreye alınacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanması, rekabetçiliğin artırılması, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, atıl kaynakların kullanılması, yetkinliklerin harekete geçirilmesi, yerel ihtiyaçların karşılanması, teknoloji üretim seviyesinin yükseltilmesi amaçlarıyla, bölgelerin sektörel öncelikleri dikkate alınarak Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ilan edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce yürütülecek program kapsamında, komple yeni yatırımlar desteklenecek. Programın gerektirdiği asgari şartları sağlamak koşuluyla mevcut üretim kapasitesinde en az yüzde 75 ve mevcut kayıtlı istihdamda en az yüzde 50 artış sağlayan kapasite artışı yatırımları da kapsama dahil olacak. Yatırımlara 240 milyon liraya kadar destek verilecek.

Program kapsamında her il için 4 olmak üzere 324 yatırım konusu belirlendi.

Buna göre, Adana'da akıllı tarım makineleri ve sentetik taş kağıt üretimi, Adıyaman'da entegre mermer işleme tesisi ile bademi işleyerek katma değerli ürüne dönüştürecek imalat yatırımları, Afyonkarahisar'da jeotermal kaynaklar ile sazan, karides ve mikroalg gibi su ürünleri yetiştiriciliği ve mermer atıklardan yapı malzemesi yatırımları desteklenecek. Ağrı'da asgari 500 büyükbaş kapasiteli entegre süt ve et ürünleri işleme tesisi kurulabilecek.

Aksaray'da motorlu kara taşıtları için airbag ve motosiklet üretimi, Amasya'da jeotermal sera, Ankara'da atık elektrikli ve elektronik eşya geri dönüşüm tesisi, Antalya'da sporcu sağlığı ve performans merkezi, Ardahan'da Türk somonu kuluçkahanesi ve yavru üretimi ile entegre doğal taş işleme tesisi yatırımları desteklerden faydalanacak. Artvin için doğa temelli turizm ve entegre su ürünleri üretim tesisi, Aydın için de sağlıklı atıştırmalık ve akıllı tarım makineleri üretimi gibi yatırım konuları belirlendi.

Yatırım konuları arasında bebek devam sütü de var türbin üretimi de

Balıkesir'de yeşil hidrojen ve cam elyaf tesisi, Bartın'da iş sağlığı ve güvenliği ayakkabısı üretimi ve deniz ürünleri işleme tesisi, Batman'da siklo olefin kopolimeri ile sıvı karbondioksit işleme tesisi, Bayburt'ta su paketleme ve Bayburt taşı entegre tesisi gibi yatırımlar öne çıkacak.

Bilecik'te cam elyaf üretimi ve ileri seramik ürünleri, Bingöl'de entegre bal ve arı ürünleri, Bitlis'te dondurulmuş patates ve keçi ürünleri işleme tesisleri potansiyel oluşturuyor.

Bolu'da geriatri turizm kompleksi ve modüler ahşap mobilya imalatı, Burdur'da mermer atıkları mikronize öğütme tesisi, Bursa'da biyopolimer, sismik izolatör ve rüzgar türbini üretim yatırımları destek kapsamına alındı.

Çanakkale'de termik santral uçucu küllerinden değerli bileşenlerin ayrıştırılması, zeytin atıklarından aktif karbon üretimi ile ağaç ve orman ürünleri entegre işleme tesisi, Çankırı'da tuzdan katma değerli ürün üretimi, Çorum'da da raylı sistemler imalatı gibi yatırımlara destek verilmesi planlandı.

Denizli'de ulaşım araçları aksam parçalarında kullanılan teknik tekstil ürünü, Diyarbakır'da alüminyum folyo ve entegre kumaş, Düzce'de bebek devam sütü, Edirne'de çeltik kabuğu ve sapından biyoçar, Elazığ'da mermer atıklardan mikronize ürün üretimi alanları öne çıkacak.

İstanbul'da moda ve tasarıma destek

Erzincan'da sıvı karbondioksit işleme tesisi, Erzurum'da ham deri işleme tesisi, Eskişehir'de havacılık sektöründe kullanılan yüksek alaşımlı dövme parçaları ve yeni nesil akıllı vagon üretimi yatırımlarının desteklenmesi kararlaştırıldı.

Gaziantep'te biber atıklarından katma değerli ürün üretimi, Giresun'da çikolata üretimi, Gümüşhane'de alabalık tesisi, Hakkari'de çinko ve kurşun izabe tesisi, Hatay'da deri işleme ile yıkıntı atıklarının geri kazanımı ve paslanmaz hassas döküm tesisleri, Iğdır'da ambalaj ürünleri üretimi, Isparta'da güç ve aromatik bitki özlerinden katma değerli kozmetik üretimi desteklenecek konular arasında yerini aldı.

İstanbul'da tasarım, moda ve kreatif üretim atölyesi, simgesel mimari, görsel-işitsel prodüksiyon ve stüdyo altyapısı yatırımları ile sanat bankası, müze, multdisipliner kültürel kompleksler gibi nitelikli kültür endüstrileri öne çıkacak.

Kapadokya'da film platosu yatırımları desteklenecek

İzmir'de rulman ve yüzer deniz üstü rüzgar türbini, Kahramanmaraş'ta kil, bakalit ve entegre su ürünleri, Karabük'te alaşımlı çelik, Karaman'da hassas tarım ekipmanları, Kars'ta kaz yetiştiriciliği, Kastamonu'da kenevir işleme tesisi yatırımlarına destek verilecek.

Program kapsamında, Kayseri'de enerji depolama sistemleri, sivil havacılık ürünleri imalatı, Kırıkkale'de biyodizel ve silah üretimi tesisleri, Kırklareli'de jeotermal sera ve maya üretim tesisi, Kırşehir'de jeodry yöntemiyle kurutulmuş meyve-sebze üretimi ve paketleme tesisi, Kilis'te zeytin atıklarından katma değerli ürün, Kocaeli'de elektrikli lastik pişirme presi, akü geri dönüşüm ve rulman üretim tesisi, Konya'da mermi ve askeri silah parçası üretimleri yapılacak.

Kütahya'da bakır filmaşin ve endüstriyel akü, Malatya'da kayısı çekirdeğinden katma değerli ürün, Manisa'da elektronik kart, modern jeotermal sera kurulumu, Mardin'de Asya eriştesi, Mersin'de tekne ve yat, Muğla'da hibrit, elektrikli ve güneş enerjisi destekli çevre dostu deniz araçları gibi konularda yatırımlar desteklenecek.

Muş'ta kaz, Nevşehir'de sıcak hava bolunu

Muş'ta kaz yetiştiriciliği, Nevşehir'de veri merkezi, sıcak hava balonu ve aksamları üretimi ile Kapadokya Film Platosu yatırımları desteklerden faydalanacak.

Niğde'de medikal ürün üretimi, Ordu'da kakao işleme ve endüstriyel çikolata, Osmaniye'de kesme çiçek, Rize'de çay atıklarından karbon, silah ve parçaları üretimi ile butik çay turizm kompleksi, Sakarya'da gemiler ve yüzer araçlar için basınçlı havayla çalışan sanitasyon sistemleri, Samsun'da akıllı filtre sistemleri, Siirt'te dondurma ve medikal serum seti, Sinop'ta kapalı devre su ürünleri yetiştiriciliği ve yat limanı kurulumu, Sivas'ta alçı plaka ve optik ürün imalatı, Şanlıurfa'da taş yünü üretimi gibi konular öne çıkacak.

Şırnak'ta mobilya ve kara taşıtları aksamları üretimi, Tekirdağ'da akıllı küçük ev aletleri ve tıbbi araç gereç imalatı, Tokat'ta maya üretim tesisi, Trabzon'da elektrikli tekne, Tunceli'de doğa temelli turizm, Uşak'ta medikal tekstil, Van'da hazır giyimde ileri-geri bağlantılı ürün üretimi gibi konular desteklenecek.

Yalova'da akıllı sulama ve iklimlendirme sistemleri ve gemi motoru üretimi, Yozgat'ta savunma sanayisine yönelik gıda üretimi ve hazır yemek kiti, Zonguldak'ta da yassı çelik tabanlı üretim gibi yatırım konuları desteklerden faydalanacak.