Azerbaycanlı şampiyon kick boksçu Bahram'ı, Glory'e Türk eşi Nehir hazırlıyor - Son Dakika

Azerbaycanlı şampiyon kick boksçu Bahram'ı, Glory'e Türk eşi Nehir hazırlıyor

Azerbaycanlı şampiyon kick boksçu Bahram'ı, Glory'e Türk eşi Nehir hazırlıyorBahram: Glory'de en iyi şekilde mücadele edip başarımla hem Azerbaycan'ı hem de Türkiye'yi gururlandırmak istiyorumDünyanın en iyi kick boks sporcularının mücadele ettiği organizasyon olan Glory'de ringe çıkacak...

Azerbaycanlı şampiyon kick boksçu Bahram'ı, Glory'e Türk eşi Nehir hazırlıyor, System.String[]

Azerbaycanlı şampiyon kick boksçu Bahram'ı, Glory'e Türk eşi Nehir hazırlıyor

Bahram: Glory'de en iyi şekilde mücadele edip başarımla hem Azerbaycan'ı hem de Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum

Dünyanın en iyi kick boks sporcularının mücadele ettiği organizasyon olan Glory'de ringe çıkacak Azerbaycan milli takım sporcusu Bahram Rejepzade (29), koronavirüs nedeniyle ertelenen müsabakalara, dünya şampiyonu Türk eşi Nehir Rejepzade (31) ile hazırlanıyor.

Azerbaycan'da kick boks milli takım sporcusu Bahram Rejepzade, 2013 yılında katıldığı dünya şampiyonasında Türk milli takımında forma giyen Nehir ile tanıştı. Şampiyonada karma dövüş sanatları sporunda altın madalya kazanan ikili, aşka dönüşen birlikteliklerini ringdeki başarılarıyla taçlandırdı. Nehir Rejepzade, 2015 yılında Muaythai sporunda Türkiye ve Avrupa üçüncülüğünü kazandı. Bahram da 2017 yılında Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği'nin düzenlediği dünya şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu. Aynı yıl Azerbaycan'da yılın sporcusu seçilen Bahram ile Nehir, 2017'de evlendi.

Nehir, evliliklerinin ardından spor hayatına Azerbaycan'da devam etti. Bahram ise kick boks sporundaki başarısıyla dünyanın en iyi sporcularının mücadele ettiği organizasyon olan Glory'de 3 yıl ringe çıkmaya hak kazandı. Geçen sezon Glory'deki ilk maçında rakibine yenilen Bahram, kariyerindeki 58'inci maçında tek mağlubiyetini aldı. Glory'de 2020 sezonu için Tayland'da kamp yapan Bahram, çalışmalarının sonunda eşi Nehir ile Azerbaycan'a gitmek için İstanbul aktarmalı uçak yolculuğuna başladı. İstanbul'a geldiklerinde koronavirüs nedeniyle uçuşların iptal olması üzerine Nehir'in Adana'daki akrabasının yanına yerleşen iki dövüşçü, şehirlerarası seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle Antalya'ya geldi.

"GLORY'DE DÖVÜŞECEĞİM"

Pandemi sürecinde müsabakalara verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Bahram ile Nehir, şampiyona hazırlıklarına birlikte antrenman yaparak devam ediyor. Glory'de dünyanın en iyi kick boks sporcularıyla mücadele edecek Bahram, hazırlıklarını eşi Nehir ile antrenman yaparak sürdürüyor. 95 kiloda altın kemeri kazanmak istediğini dile getiren Bahram, "Dünya şampiyonu olduktan sonra Azerbaycan'da en iyi sporcu seçildim. Dünyanın kick boksta en büyük organizasyonu olan Glory'de dövüşeceğim. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Eşimle antrenman yapıp, müsabakalara hazırlanıyorum. Glory'de en iyi şekilde mücadele edip başarımla hem Azerbaycan'ı hem de Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAK İSTİYORUZ"

Bahram ile kendisinin dünya şampiyonluğu kazandığı turnuvada tanışıp sonrasında evlenmelerinin çok güzel bir tesadüf olduğuna değinen Nehir Rejepzade, koronavirüs nedeniyle müsabakalara verilen arada eşine antrenmanlarda yardımcı olduğundan bahsetti. Hem Bahram'ın hem de kendisinin şampiyonalarda başarılı olacağına inandığını dile getiren Nehir, "Avrupa ve Türkiye üçüncülüğüm var. Koronavirüs nedeniyle müsabakalara ara verdik ama bireysel olarak çalışmalarımıza devam ediyor. Şampiyonluklar kazanmak istiyoruz" dedi.

"KARAKTERİ ZATEN ESAS ONU BİZE BAĞLAYAN TARAFIYDI"

Bahram Rejepzade'nin antrenörlüğünü yapan Murat İşler, sporcuyla tanışma hikayesini ve hayat hikayesiyle ilgili detayları şöyle anlattı:

"Bahram Rejepzade ile 2005 yılında İran'da tanıştık. O zamanlar küçük bir çocuktu. Babası Hüdavendigar Beyle de tanışmış olduk. Birbirimizle samimi bulduk. Sonra babası kendisini bize emanet etti. Türkiye'ye geldi, biz ağırladık. Bahram büyümeye başladı. Sporculuğu ve karakteri de büyüdükçe artık daha çok elvermeye başladı. Özellikle Isparta'da birçok kez antrenman yaptırdık. Davraz'da çok antrenman yaptırdık. Türkiye'nin tüm antrenörleri onun için seferber oldu. Karakteri zaten esas onu bize bağlayan tarafıydı. Hiçbir zaman Türklüğünden ödün vermedi. Duayı her zaman isteyen bir kardeşimiz oldu. 2016- 2017 yılında da düğününü yapmak nasip oldu. Eşi zaten sporcuydu. Böyle bir olay olduğunda ilk bana açıldılar. Dediler ki 'Babacığım istemek de sana düşer', babası da dedi ki 'Murat vekaletim sende' sağ olsun. Biz de gittik Adana'da ailesinden istedik. Düğünlerini yaptık. Gayet güzel bir evlilikleri var. Şu an Bahram Golden Glory'de. 2018'de dünya wako kick boks şampiyonu oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev sağ olsun kendisi çok destek çıktı. Tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ederiz. Orada sahip çıkılınca 56 galibiyeti oldu. Bu bizi daha çok gururlandırdı. Golden Glory'de 10 maçlık bir serüvene imza attı. Bahram'ın buralara gelmesinde Isparta'mızın da küçük de olsa bir etkisi vardır. Davraz Kayak Merkezi'nde nefes ve oksijen antrenmanı yapmıştır. Buradan yetkililere de sesleniyoruz. Turizm, lavanta, gül olduğu gibi oksijen turizmine de kulak verilmesi gerekiyor. Biz bunu başardık. Ayrıca Bahram, Azerbaycan'da da yılın sporcusu seçildi. Türkiye'ye gelişinde de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a özel selamlarını getirdi.


Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 11:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Azerbaycanlı şampiyon kick boksçu Bahram'ı, Glory'e Türk eşi Nehir hazırlıyor - Son Dakika

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