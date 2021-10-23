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Ümraniye'de 24. katta işçi kurtarma operasyonu - Son Dakika

Ümraniye'de 24. katta işçi kurtarma operasyonu

23.10.2021 23:37

Ümraniye'de bir plazada dış cephe temizliğini yapan 2 işçi 24. katta mahsur kaldı.

Ümraniye'de bir plazada dış cephe temizliğini yapan 2 işçi 24. katta mahsur kaldı. 2 işçi itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Ümraniye Saray Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın genel merkezi olarak kullanılan plazada meydana geldi. Plazanın dış cephe temizliğini yapan 2 işçinin içinde olduğu motorlu sepet, bilinmeyen bir sebeple arızalandı. Havada asılı kalan işçileri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun süre sepete kalan işçileri kurtarmak için mücadele etti. İşçilerin yakınları da uzun süre plazanın önünde bekledi.

2 saat sonra kurtarıldılar

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda işçilerin içinde bulunduğu sepet yukarı çekilerek işçiler kurtarıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Muharrem Çam - Mehmet Kurt/İHA)

Ümraniye, İtfaiye, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de 24. katta işçi kurtarma operasyonu - Son Dakika


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