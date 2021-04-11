Haftanın tarihine bakış - Son Dakika

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren Anayasa değişikliğini oylamak için 16 Nisan 2017'de sandık başına gitti.

Yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 kayıtlı seçmen için 167 bin 140 sandık kuruldu. Halk oylamasında Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,41 "evet", yüzde 48,59 "hayır" oyu çıktı. 25 milyon 157 bin 463 kişi "evet" oyu kullanırken 23 milyon 779 bin 141 kişi de "hayır" oyunu tercih etti. Yurt dışı sandıklarda ise vatandaşların yüzde 59,1'i "evet", yüzde 40,9'u ise "hayır" oyu verdi.

Sivil inisiyatifi devreye sokan ilk siyasetçi Turgut Özal

Siyasi kariyerinde yaptığı çalışmalarıyla adından söz ettiren Turgut Özal, TBMM tarafından, 31 Ekim 1989'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı seçildi.

Turgut Özal, 9 Kasım 1989'da başladığı bu görevde, ekonomik alanda attığı önemli adımların yanı sıra dönemin büyük sorunları arasında yer alan terörle mücadele konusunda da farklı bir strateji izledi.

Sivil inisiyatifi ilk kez devreye sokan Özal, sorunun çözümü için pek çok görüşme gerçekleştirdi ve rapor hazırlattı.

Çankaya Köşkü'nde 12 Mart 1991'de Celal Talabani ile görüşen Özal, terör olaylarının ve "Kürt sorununun" çözümü için çaba harcadı. Görüşmeden kısa süre sonra 26 Mart 1991'de Der Spiegel dergisine açıklama yapan Talabani, Özal'ın "Kürtlere özerklik vereceğini" söylediğini iddia etti.

Turgut Özal, 1992'nin mart ayında DEP milletvekilleri Ahmet Türk, Sırrı Sakık ve Orhan Doğan'la da görüştü. Sırrı Sakık, görüşmenin ardından Özal'ın kendilerine "Genel af çıkarıp sorunu kökünden çözeceğini" belirttiğini açıkladı.

"Kesin ölüm nedeni tespit edilemedi"

Dönemin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kaya Toperi ve Başyaveri Kurmay Albay Arslan Güner'e 10 sayfalık Kürt raporu hazırlatan Özal, ANAP Milletvekili Adnan Kahveci'yi bu konuda yeni bir rapor hazırlamak üzere görevlendirdi. Kahveci, Güneydoğu'da bir süre inceleme yaptıktan sonra "Kürt sorunu nasıl çözülmez" başlıklı rapor hazırladı. Özal, raporu o dönem MGK toplantısında tartışmaya açtı.

Turgut Özal'ın, sorunun çözümüne ilişkin çabaları, vefat etmesiyle sonuca ulaşamadı.

Özal, Çankaya Köşkü'nde 17 Nisan 1993'te geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. 2012'de "cinayet sonucu öldüğü" yönündeki iddialar nedeniyle otopsi yapılması için Özal'ın mezarı açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, otopsi raporuna göre, mevcut bilgi ve bulgularla Özal'ın kesin ölüm sebebinin tespit edilemediğini bildirdi.

Belli başlı diğer olaylar şöyle:

12 Nisan

1893- Gazeteci yazar Muallim Naci öldü.

1920- Anadolu Ajansı ilk haberlerini yayımlamaya başladı.

1937- Şair Abdülhak Hamid Tarhan 85 yaşında öldü.

1961- Sovyetler Birliği uzaya ilk insanı gönderdi. "Vostok I" ile uzaya giden Yuri Gagarin, uzayda 108 dakika kaldı.

1963- Martin Luther King, Alabama'da sivil haklar yürüyüşüne öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

1969- Sonradan Atatürk Kültür Merkezi adını alacak İstanbul Kültür Sarayı, Aida Operası ve Çeşmebaşı Balesi ile açıldı.

1981- İlk uzay mekiği Columbia fırlatıldı.

1983- Eski Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi, Yüce Divan'da iki ayrı suçtan dolayı görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle toplam 2 yıl 4 ay hapis, 4 bin 660 lira para cezasına mahkum edildi.

1991- Ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Birinci Körfez Savaşı resmen sona erdi.

2006- Nükleer santralin yapılacağı yerin Sinop olarak belirlendiği bildirildi.

2008- İtalyan sanatçı Pippa Bacca, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu. Bacca'nın katili Murat Karataş tutuklandı.

2010- ABD Başkanı Barack Obama'nın ev sahipliğinde Washington'da Nükleer Güvenlik Zirvesi düzenlendi. Zirveye katılan 47 ülkenin liderleri, nükleer güvenlik, nükleer terörizm tehdidi ve dünya genelindeki nükleer materyallerin güvence altına alınmasının yollarını ele aldı.

2011- Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sorgulanırken "kalp krizi" geçirmesi üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

2012- BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın planına göre, Suriye yönetimine verilen süre 12 Nisan sabahı doldu. Sıcak bölgelerde çatışma ve operasyonlar durdu.

2013- Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün yan kuruluşlarından Umut Zinciri, Suriye'de olayların başladığı tarih olan Mart 2011'den bu yana 15 bin çocuğun öldüğünü açıkladı.

2014- Terörle Mücadele Kanunu'nun 10'uncu maddesiyle görevli özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 91'i tutuklu 175 sanıklı KCK davasında 48 sanığın tahliyesine karar verildi.

2015- Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus'un, Vatikan'da Ermeniler için düzenlenen ayinde 1915 olaylarıyla ilgili Ermenilerin tek taraflı görüşlerini yansıtan ifadeler kullanması tepkilere neden oldu. Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Antonio Lucibello, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

2016- Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram'ın elinde rehin bulunan 1274 kişi kurtarıldı.

2016- Gök bilimciler, atmosferlerinin yörüngesinde, döndükleri yıldız tarafından emilen gezegenler keşfetti.

2016- Kilis'e, Suriye'den ateşlenen 3 roket mermisi düştü, 12 kişi yaralandı. Olayın ardından angajman kuralları çerçevesinde DEAŞ hedefleri vuruldu.

2017- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve cinayete nezaret ettikleri öne sürülen İstanbul jandarma istihbarat görevlisi 2 astsubay, "kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklandı.

13 Nisan

1695- Fabllarıyla tanınan Jean de La Fontaine 74 yaşında öldü.

1909- 31 Mart Ayaklanması başladı.

1923- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakına bağlı olarak Futbol Heyeti Müttehidesi (Futbol Federasyonu) kuruldu. (Federasyon, 21 Mayıs'ta FIFA üyeliğine kabul edildi.)

1925- Ankara İstiklal Mahkemesi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ileri gelenlerinin evlerini arattı.

1933- Yüksek Mühendislik Mektebini (İstanbul Teknik Üniversitesi) bitiren Sabiha ve Melek Hanımlar, Türkiye'nin ilk kadın mühendisleri oldu. İki kadın mühendis, kura sonucu Ankara ve Bursa nafıa (bayındırlık) idarelerine atandı.

1949- Türk Kadınlar Birliği, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü'nün onursal başkanlığında kuruldu.

1975- 4 Hristiyan Falanjiste karşılık 27 Filistinlinin öldürülmesiyle Lübnan İç Savaşı başladı.

1979- İlk halı müzesi, Sultanahmet Camisi Hünkar Kasrı'nda açıldı.

1982- Eski bakanlardan Hilmi İşgüzar, Yüce Divan'da 9 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

1987- Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Aziz Nesin, Prof. Dr. Rona Aybay, Panayot Abacı ve Oğuz Aral, Türkiye-Yunanistan Dostluk Derneğini kurdu.

1994- RTÜK'ün oluşturulduğu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun TBMM'de kabul edildi.

1994- TYT Bank, hükümet tarafından kapatıldı.

1998- Terör örgütü PKK'nın önde gelen sorumlularından Şemdin Sakık ile kardeşi Arif Sakık, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığının "Yarasa" operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

1999- Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'e verilmesi kararlaştırıldı.

2004- Sinemadan tiyatroya dönüştürülen Ankara'daki Akün Sahnesi, "Ayaktakımı Arasında" adlı oyunla "perde" dedi.

2005- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'ın resmi davetlisi olarak Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Sezer'i, havalimanına gelen üniversite ve lise öğrencileri "Sözünün eri Cumhurbaşkanı" pankartıyla karşıladı. Anadolu Ajansı görüntülü yayın servisi de yurt dışından ilk canlı yayınını bu ziyaret sırasında yaptı.

2009- "Ergenekon" soruşturması kapsamında aralarında Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ve akademisyenlerin de bulunduğu bazı kişiler gözaltına alındı. Haberal'ın da arasında bulunduğu bu kişilerden bazıları 17 Nisan'da tutuklandı.

2015- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda alınan kararla Tandoğan Meydanı'nın adı "Anadolu Meydanı" olarak değiştirildi. İncek Bulvarı'na da "İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı" adı verildi.

2017- ABD Hava Kuvvetleri, Afganistan'ın Nangahar şehrinde DEAŞ kampına "nükleer olmayan en büyük bomba" ve "tüm bombaların anası" olarak bilinen GBU-43 bombasıyla hava saldırısı düzenledi.

2017- ABD'nin ilk siyahi Müslüman kadın yargıcı Sheila Abdus Salaam (65), New York ve New Jersey eyaletleri arasındaki Hudson Nehri'nde ölü bulundu.

2018- Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, 28 Temmuz 2017'de Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları dolayısıyla ömür boyu siyasetten ve kamu görevlerinden men edildi.

2018- 28 Şubat davasında 103 sanıktan aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de bulunduğu 21'i müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıklara yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şartı getirdi.

2018- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun incelemeleri sonucunda, FETÖ üyelerinin, "2048 fun and relaxing puzzle game" oyunu görünümlü yeni bir kripto grafik haberleşme programı kullandığı ortaya çıktı.

14 Nisan

1865- ABD Başkanı Abraham Lincoln bir suikastçı tarafından öldürüldü.

1900- Paris Uluslararası Fuarı açıldı. Fuarda Osmanlı Pavyonu da vardı.

1912- "Vereinigte Maschinen Fabriken" adlı Alman şirketine 1910'da ısmarlanan Galata Köprüsü, törenle hizmete girdi. Köprüden geçiş 1930'a kadar paralı sağlandı. "Müruriye" denilen geçiş parasını, önünde büyük bir cep bulunan önlükler giyen tahsildarlar topluyordu.

1918- "1914-1916" savaşında Rus ordusunun işgaline uğrayan, bir süre de Ermeni çetelerince işgal edilen Doğubayazıt, işgalden kurtuldu.

1928- Eski Ticaret Bakanı Ali Cenani Bey, bakanlık bütçesinin kullanılmasında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle dokunulmazlığı kaldırılarak Yüce Divana verildi.

1931- İspanya'da Kral XIII. Alfonso tahttan çekildi ve cumhuriyet ilan edildi.

1945- Anadolu Ajansı Muhabiri Salih Köse Raif Çorlu, II. Dünya Savaşı'nda Fransa'da görev yaparken Strasbourg'un bombalanması sırasında yaşamını yitirdi. Çorlu, 7 Kasım 1945'te General de Gaulle tarafından verilen Salip-Harp Defne Dallı Nişan ile taltif edildi.

1947- Güreşçi Yaşar Doğu, Avrupa şampiyonu oldu, milli takım Avrupa üçüncülüğünü kazandı.

1963- Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği (TSYD) kuruldu.

1986- Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) fesih kararı aldı.

1987- Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) tam üyelik için resmen başvurdu. Türkiye'nin AET'ye tam üyelik başvurusu, Devlet Bakanı Ali Bozer tarafından Belçika Dışişleri Bakanı ve AET Dönem Başkanı Leo Tindemans'a verildi.

1992- Başbakan Turgut Özal'a silahlı saldırıda bulunan ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Kartal Demirağ, şartlı tahliyeden yararlanarak serbest kaldı.

1994- ABD jetleri, Irak'ın kuzeyinde, 3 Türk subayının da bulunduğu iki helikopteri yanlışlıkla düşürdü.

1994- Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın grup konuşması hakkında DGM, Ankara Cumhuriyet ve Yargıtay başsavcılıkları üç ayrı soruşturma açtı.

1999- NATO savaş uçakları yanlışlıkla Kosovalı Arnavut mültecilerin konvoyunu bombaladı, 75 kişi öldü.

2000- Rusya, nükleer savaş başlığı sayısının indirimini öngören START-II Anlaşması'nı onayladı.

2010- Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 2 binden fazla insan öldü.

2010- UNESCO-Guillermo Cano 2010 Basın Özgürlüğü Ödülü, Şilili kadın gazeteci Monica Gonzalez Mujica'ya verildi.

2011- Müslüman, Yahudi ve Hristiyan dinlerine mensup 120 kişiden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, "2012 Nobel Barış Ödülü"ne aday gösterildi.

2012- BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki ateşkese uyulmasını denetlemek üzere ülkeye ilk etapta 30 kişilik silahsız bir BM askeri gözlemci misyonu gönderilmesine ilişkin karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

2013- Cenevre Uluslararası İcatlar Fuarı'nın 41'incisine katılan üç Türk mucit dört ödül kazandı.

2014- Pakistan'da yamyamlıkla suçlanan iki kişi yakalandı. Zanlıların evinde yapılan aramada, bazı vücut parçaları ve bir çocuğa ait kafatası bulundu.

2015- Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Cumhuriyet tarihinde ilk kez umre programına Kudüs'ü de ekledi.

2020- ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgını dolayısıyla suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurduğunu açıkladı.

2020- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

15 Nisan

1912- 2 bin 340 yolcusuyla ilk yolculuğuna çıkan Titanic transatlantiği, New Foundland'ın güneyinde buz dağına çarparak battı, 1513 kişi öldü.

1922- Kanadalı bilim adamları Frederick G. Banting ve Charles H. Best, şeker hastalığına karşı kullanılan "insülin"i buldu.

1925- Lozan Konferansı'nda, çözümü Türkiye ile İngiltere'ye bırakılan Musul konusunda İngiltere ile sorun yaşanırken Doğu'da Şeyh Sait yakalandı.

1929- Etnografya Müzesi'nde Birinci Genç Ressamlar Sergisi açıldı. Nurullah Cemal (Berk), Cevat (Dereli), Refik Fazıl (Epikman) gibi sanatçıların eserleri sergilendi.

1931- Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu) kuruldu.

1933- Ankara-İstanbul tarifeli uçak seferleri başladı.

1934- Kurtuluş Savaşı komutanlarından, Büyük Taarruz'da IV. Kolordu Komutanı olan Kemalettin Sami Paşa öldü.

1942- TBMM'de, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine bağlı "Bir Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun" kabul edildi.

1946- Milli Kütüphane Hazırlık Bürosu kuruldu. (Kütüphane, 15 Ağustos 1948'de okuyuculara açıldı. Kurucusu Adnan Ötüken'di)

1956- Serbest Güreş Milli Takımı, Macaristan'ı 8-0 yendi.

1967- New York ve San Fransisco'da yaklaşık 200 bin kişi Vietnam Savaşı'nı protesto etti.

1970- İlk elektronik hesap makinesini Japonlar buldu.

1980- Fransız düşünür ve yazar Jean Paul Sartre öldü.

1994- Dünyanın en geniş kapsamlı ticaret antlaşması olan GATT, 120 ülkenin imzasıyla kabul edildi.

2003- Dünya Haber Ajansları Zirvesi, Anadolu Ajansının ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı.

2011- Türk F-16'larının gösteri uçağı "SOLOTÜRK" ilk uçuşunu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katıldığı törenle yaptı.

2015- Avrupa Parlamentosu, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına destek veren ve Türkiye'ye Ermeni tezlerini kabul etmesi çağrısı yapan bir karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.

2017- Suriye'de rejim bölgesinden çıkan konvoya bombalı araçla saldırı düzenlendi, 112 kişi hayatını kaybetti.

2017- Dünyanın en yaşlı kadını İtalyan Emma Morano, İtalya'nın kuzeyindeki Maggiore gölü kıyısında yer alan Verbania'daki evinde, 117 yıl 137 günlük hayatına veda etti.

2019- Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangında çatı tamamen çöktü. Yangında, Fransa'nın sembolü olarak gösterilen ve savaşlara rağmen ayakta kalan dünyaca ünlü 856 yıllık yapı büyük ölçüde zarar gördü.

16 Nisan

1917- Bolşevik lider Lenin, sürgünden Rusya'ya döndü.

1924- Lozan Antlaşması'nı takiben imzalanan Umumi Af Beyannamesi gereğince 1 Ağustos 1914-20 Kasım 1922 tarihinde "Askeri ve Siyasi Nitelikte Suçlardan Maznun ve Mahkum Türkler ve İtilaf Devletleri Tebaasından Kişilerin Affı Hakkında Kanun" kabul edildi.

1925- Tanin gazetesi kapatıldı.

1928- Yüce Divan, eski Bahriye Vekili İhsan (Topçu) ile Bilecik Milletvekili Dr. Fikret Bey'i mahkum etti ve milletvekilliklerini düşürdü.

1948- Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu. Türkiye örgüte katıldı.

1972- İnsanoğlunun 5. ay yolculuğu, "Apollo 16" uzay aracıyla başladı.

1974- Eski DP'lilerin siyasi haklarının iadesine ilişkin Anayasa değişikliği kabul edildi.

1982- CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince tutuklandı.

1988- İsrail komandoları, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) askeri sorumlusu Ebu Cihad'ı Tunus'ta öldürdü.

2014- Güney Kore'nin güneyindeki Incheon kentinden turistik Jeju adasına giden bir feribot battı. 325'i lise öğrencisi 476 kişinin bulunduğu feribotta 289 kişi hayatını kaybetti. Güney Kore Başbakanı Chung Hong-won, feribot kazası nedeniyle 27 Nisan'da istifasını sundu.

2016- Etiyopya'ya Güney Sudan sınırından sızan silahlı bir grubun Gambela bölgesinde düzenlediği saldırıda 208 kişi öldü, 13 köy yağmalandı, 36 çocuk kaçırıldı, 2 bin büyükbaş hayvan çalındı. Olay sonrasında ülkede 2 gün süreyle yas ilan edildi.

2017- Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiren anayasa değişikliğini oylamak için sandık başına gitti. Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,41 "evet", yüzde 48,59 "hayır" oyu çıktı.

17 Nisan

1453- Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.

1924- İtalya'da genel seçimleri Benito Mussolini'nin Faşist partisi kazandı.

1939- Kurtdereli Mehmet Pehlivan 75 yaşında öldü.

1940- Köy Enstitüleri Kanunu kabul edildi.

1941- Merkez Bankası'nın yurt dışında bastırdığı 100 liralık ve 50 kuruşluk banknotları taşıyan gemi, Yunanistan'ın Pire Limanı'nda kaza geçirdi ve banknotlar denize dağıldı.

1952- Türkiye ile ABD arasında telefon görüşmelerine başlandı.

1954- Çanakkale Anıtı'nın temeli atıldı.

1957- Atatürk Orman Çiftliği'nden arazi satılabilmesine olanak tanıyan kanun kabul edildi.

1961- ABD'nin desteklediği sürgündeki Kübalılar, Fidel Castro'yu devirmek üzere Küba'ya çıkarma yaptı. "Domuzlar Körfezi Harekatı" olarak bilinen çıkarma, Fidel Castro'nun zaferiyle sonuçlandı.

1969- Eski Çekoslovakya'nın "liberal" başbakanı Aleksandr Dubçek, Sovyet askeri müdahalesinin ardından istifa etti. Yerine Gustav Husak atandı.

1972- ABD'de, Nixon yönetiminin 1972 seçimlerinde siyasal rakiplerini yasa dışı dinleme faaliyetleri açığa çıkarıldı. "Watergate" adıyla anılan olaya adı karışan üç danışman ve bir savcı istifa etti.

1978- Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu ve üç yakını, postayla gönderilen paketteki bombanın patlaması sonucu öldü. Olaydan sonra 700 iş yeri tahrip edildi, CHP İl Merkezi yakıldı.

1993- Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Çankaya Köşkü'nde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

1999- Bakü-Supsa Boru Hattı'nın resmi açılışı yapıldı.

2005- KKTC Cumhurbaşkanlığına Mehmet Ali Talat seçildi.

2008- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik öngören tasarı TBMM'de kabul edildi. Kanuna göre, kadın ve erkeklerde emeklilik yaşı 65'e çıkarıldı. Emeklilikte SSK (SGK) kapsamında çalışanlarda aranan 7 bin günlük prim ödeme gün sayısı 7 bin 200'e yükseltildi.

2010- Uganda'da "dünyanın en genç kralı" ilan edilen Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi, resmen taç giydi.

2011- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) play-off final serisi 4. maçında ezeli rakibi Galatasaray Medical Park'ı uzatmada 91-86 yenen Fenerbahçe, seride durumu 3-1 yaparak 2010-2011 sezonu şampiyonu oldu.

2012- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, ünlü aktris Angelina Jolie'yi örgütün özel temsilcisi olarak atadı.

2014- Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan 2'nci Kolordu Komutanlığı'na bağlı 18'inci Piyade Mekanize Tugayı'nda meydana gelen mühimmat patlaması sonucu 12 asker yaralandı.

2016- Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'un kuzeybatı kıyı kesiminde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 661 kişi öldü, 6 binden fazla kişi yaralandı, 28 binden fazla kişi evsiz kaldı. Deprem yaklaşık 3 milyar dolarlık hasara neden oldu.

2017- İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan yaklaşık 2 bin Filistinli mahkum, tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için açlık grevi başlattı.

2018- Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2018- Şair Cemal Safi Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2020- Gazeteci- tarihçi yazar Orhan Koloğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti.

2020- Kovid-19 tedavisi gören 85 yaşındaki İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesinin eski Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Üroloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu vefat etti.

18 Nisan

1906- San Fransisco kenti, 7,7 şiddetindeki 50 saniye süren deprem ve onu izleyen yangınlarla yerle bir oldu. 28 bin bina yıkıldı, yaklaşık 500 kişi öldü, 100 bin kişi evsiz kaldı.

1936- İzmit Kağıt Fabrikasında ilk kağıt imal edildi.

1943- Ses sanatçısı Hafız Burhan (Burhan Sesyılmaz) Ankara'da öldü. Sanatçı özellikle gazel türünde şarkılarla ün yapmıştı.

1954- Albay Cemal Abdülnasır, Mısır'da krallığı darbeyle devirerek iktidarı ele geçirdi.

1955- Albert Einstein, ABD'nin Princeton kentinde 76 yaşında öldü.

1977- Veli Ballı, Boston Maratonu'nda ikinci oldu.

1982- Devlet Mezarlığı Hakkındaki Kanun uyarınca Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bir alan Devlet Mezarlığı olarak belirlendi.

1983- Lübnan'daki ABD askeri varlığını protesto etmek amacıyla Beyrut'taki ABD elçiliğine düzenlenen intihar saldırısında bombacının da aralarında bulunduğu 63 kişi öldü.

1988- Şair Oktay Rifat 74 yaşında öldü.

1989- Türkiye'de ilk tüp bebek, İzmir'de Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi'nde dünyaya geldi.

1998- Yunanistan'ın cuntadan çıkmasını sağlayan devlet adamı Konstantin Karamanlis 91 yaşında Atina'da öldü.

2002- Eski Afganistan Kralı Zahir Şah, 29 yıllık sürgünden ülkesine döndü.

2002- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan yasa dışı İBDA/C örgütü elebaşı Salih İzzet Erdiş'e, "anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak" suçundan verilen idam cezasını onadı.

2004- Heykeltıraş Gürdal Duyar 69 yaşında vefat etti.

2007- Malatya'da, Hristiyanlık ile ilgili kitaplar dağıtan Zirve Yayınevi'ni basan saldırganlar, biri Alman 3 kişiyi öldürdü.

2007- TBMM Başkanvekili ve CHP Bursa Milletvekili Ali Dinçer, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

2010- KKTC'de cumhurbaşkanlığına Derviş Eroğlu seçildi.

2010- Kübalı yazar ve siyasi eylemci Carlos Franqui yaşamını yitirdi.

2016- Milli cimnastikçi Tutya Yılmaz, artistik jimnastikte 2016 Rio Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Kota Müsabakaları'nda ilk 24 sporcu arasına girmeyi başaran milli sporcu, olimpiyat kotası alarak tarihe geçti.

2017- Tunceli'nin Pülümür ilçesinde havalandıktan kısa süre sonra düşen "Sikorsky" tipi polis helikopterindeki bir hakim, yedi polis, bir astsubay ve üç kişilik mürettebat şehit oldu. İçişleri Bakanlığı, helikopterde herhangi bir dış etkenin söz konusu olmadığını, kazanın hava şartları nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı.

2018- Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan, İstanbul Sirkeci'de bir kafede bıçaklandı. 75 yaşındaki Vuralhan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2018- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir dönem gezi teknesi olarak da kullandığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yılını dolduran "TCG Acar" gemisi, müze oldu.

2018- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kral Abdullah Finans Merkezi'nde ülkenin ilk sinema salonu açıldı.

2020- Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını takip edebileceği "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması hayata geçirildi.