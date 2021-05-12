İçişleri Bakanı Soylu, bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu: (3) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli. 17 Mayıs günü ne olacağını, nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız." dedi.

Soylu, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret etti, illere canlı bağlanarak tam kapanma tedbirleri ile trafik ve asayiş durumlarına ilişkin bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

16-23 Mayıs günleri arasına ilişkin bir genelge yayımladıklarını hatırlatan Soylu, "Bu genelgede özellikle trafik ekiplerimizin, trafik birimlerimizin neler yapacağını belirledik, kapasitemizi ve tüm denetim noktalarımızı çok yükselttik. Aynı zamanda trafik ekiplerimizin görünür olmasını, iletişim, denetim ve bilgilendirme konusunda adım atmalarını rica ettik." diye konuştu.

Soylu, sabah 05.00 ile 07.00 saatleri arasında özellikle seyahat belgesi denetimi yapılacağını belirterek, mümkün olduğunca vatandaşlarımızın durdurulacağını, uykusu gelenlerin arabadan çıkıp hava almalarının sağlanabileceğini söyledi. Soylu, 16-23 Mayıs'ta yoğunluklu bir şekilde trafik ekipleri tarafından havadan ve karadan, drone ve helikopter desteğiyle denetimlerin sürdürüleceğini ifade etti.

Vefa Sosyal Destek ekiplerinin 65 yaş üzeri vatandaşların tüm taleplerini karşılamak için valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde seferber olacağını aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Yarından itibaren valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret edecekler. Ellerinde bir çiçekle onlara gidecekler, onların bayramlarını tebrik edecekler. Elbette ki bu bayramı daha büyük bir coşku içerisinde kutlamak isterdik ama bütün insanlığın karşı karşıya kaldığı bir musibetle ülkemiz ve milletimiz de karşı karşıya kaldı. Gerek valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız gerek jandarmamız ve emniyetimiz, asayiş konusunda olsun denetimler konusunda olsun vatandaşımızın huzuru ve refahı, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için tüm tedbirleri almış durumdadır.

Milletimiz huzur içerisinde olsun, milletimiz güven içerisinde olsun. Biz şu anlayıştayız, 'Biz çalışacağız, milletimiz huzur içerisinde bir bayram geçirecek.' Bizim onlardan tek bir isteğimiz, tek bir talebimiz var. Kalabalık oluşturmayalım, temizliğe, maskeye ve mesafeye dikkat edelim. Bayramlaşmaları mümkün olduğunca teknolojik imkanlar çerçevesinde yapalım. Çekirdek ailelerimizle bayramlaşalım, bir daha biz de sizler de vatandaşımız da bu tedbirleri en yüksek noktaya getirmek durumunda kalmayalım. Bizim ricamız da istirhamımız da bu yöndedir. İyi bir noktaya geldik, bunu sürdürülebilir kılalım. Düşürmek elbette ki önemli ama vaka sayısını yerinde tutmak bundan çok daha önemlidir. Onun için tedbirlere aynı şekilde riayet etme konusunda hep birlikte karar verelim."

"Ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız"

Soylu, bir gazetecinin, "17 Mayıs 05.00'te tam kapanma sona eriyor, 05.00'ten sonra tam açılma mı olacak kontrollü normalleşme mi?" sorusu üzerine, "17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin 17 Mayıs 05.00'ten sonra hem Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var ardından Kabinemiz var. Kabinemizde verilecek karara kadar da o 17 Mayıs günü ne olacağını, nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız. Ama bütün arzumuz 17 Mayıs 05.00'e geldiğimizde vaka sayılarımızda arzu edilen noktaya ulaşmaktır. 17 Mayıs sabahı 05.00'i hep birlikte bir görelim inşallah." şeklinde konuştu.

(Bitti)