Uyuşturucu Operasyonları: 9 Milyon Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonları: 9 Milyon Hap Ele Geçirildi

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Bakan Yerlikaya, Narkoçelik-48 operasyonlarında 4.9 ton uyuşturucu ve 9.9 milyon hap ele geçirildi.

14.11.2024 10:27
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Bakan Yerlikaya: "Narkoçelik-48 operasyonlarında 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 2 hafta içerisinde düzenlenen 'Narkoçelik-48' operasyonlarında 4 Ton 887 kilogram uyuşturucu madde, 9 Milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki hafta içerisinde düzenlenen "Narkoçelik-48" operasyonlarından ele geçirilen uyuşturucu madde ve hapların verisi sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya, "Zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 2 hafta içerisinde düzenlenen 'Narkoçelik-48' operasyonlarında 4 Ton 887 kilogram uyuşturucu madde, 9 Milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bin 780 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" ifadesini kullandı.

Zehir tacirlerinin vatandaşların sağlığını, geleceğini ve huzurunu tehdit ettiğine dikkati çeken Bakan Yerlikaya, gençleri uyuşturucudan uzak tutmanın herkesin ortak görevi olduğunu belirtti. Yerlikaya, uyuşturucu satışı ve kullanımıyla ilgili vatandaşların şüphelendiği durumlarda 112 acil çağrı hattını araması gerektiğini de aktardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkoçelik-48" operasyonların 73 ilde gerçekleştirildiğine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 4 bin 450 ekip, 11 bin 125 personel, 14 hava aracı ve 42 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İstanbul, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Samsun, Konya, Şanlıurfa, Mersin, Bursa, Manisa, Antalya, Kocaeli, Diyarbakır, Kayseri, Balıkesir, Elazığ, Muğla, Sakarya, Osmaniye, Denizli, Aydın, Sivas, Kastamonu, Malatya, Nevşehir, Van, Hatay, Niğde, Eskişehir, Adıyaman, Kilis, Tekirdağ, Trabzon, Batman, Giresun, Isparta, Zonguldak, Mardin, Afyonkarahisar, Çorum, Düzce, Şırnak, Uşak, Erzurum, Ordu, Çanakkale, Kırıkkale, Kırklareli, Rize, Sinop, Burdur, Erzincan, Hakkari, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Edirne, Yalova, Bingöl, Iğdır, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bolu, Karabük, Kütahya, Tokat, Yozgat, Artvin, Bilecik, Bitlis ve Siirt olmak üzere 73 ilde 'Narkoçelik-48' operasyonları düzenlendi."

Uyuşturucu Operasyonları: 9 Milyon Hap Ele Geçirildi
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu Operasyonları: 9 Milyon Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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