Narkokapan-3 Operasyonunda 595 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Narkokapan-3 Operasyonunda 595 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Narkokapan-3' operasyonlarında 595 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

17.12.2024 08:54
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuya yönelik düzenlenen "Narkokapan-3" operasyonlarında uyuşturucu satıcısı 595 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüklerince 76 ilde düzenlenen "Narkokapan-3" operasyonları sonucu 2 ton 6 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 889 bin 171 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"76 ilde uyuşturucuya yönelik 10 gündür devam eden 'Narkokapan-3' operasyonlarında; 2 ton 6 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 889 bin 171 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir taciri 595 şüpheli yakalandı.

'Türkiye Yüzyılı'nda; en büyük hedeflerimizden biri de ülkemizi uyuşturucuya karşı ulaşılmaz ve yasaklı bir kale haline getirmektir. Hem uyuşturucunun arzıyla, hem de uyuşturucuya olan taleple mücadelemizi sürdürüyoruz.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 2 bin 850 ekip, 8 bin 340 personel, 27 hava aracı ve 77 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; İzmir, Gaziantep, Ankara, Konya, Adana, İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Bursa, Şanlıurfa, Samsun, Mersin, Muğla, Denizli, Balıkesir, Hatay, Van, Malatya, Rize, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Karaman, Sakarya, Aksaray, Osmaniye, Çanakkale, Düzce, Çorum, Sivas, Aydın, Eskişehir, Giresun, Trabzon, Niğde, Kırklareli, Uşak, Elazığ, Sinop, Adıyaman, Amasya, Isparta, Karabük, Kars, Kırıkkale, Afyonkarahisar, Batman, Mardin, Bartın, Kilis, Şırnak, Bingöl, Edirne, Kütahya, Nevşehir, Yalova, Zonguldak, Erzurum, Kastamonu, Tokat, Ağrı, Ordu, Bayburt, Bolu, Burdur, Iğdır, Muş, Siirt, Yozgat, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari ve Kırşehir'de düzenlenen 'Naqrkokapan-3' operasyonları sonrasında bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları;

Adana İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 825 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 218 kilogram skunk, 105 kilogram metamfetamin, 82 kilogram kokain, 6 kilogram esrar, 1 milyon 20 bin 636 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 30 şüpheli yakalandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 53 kilogram eroin, 22,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 7 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 80 kilogram skunk, 21 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 72,5 kilogram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 39 kilogram skunk, 9 kilogram esrar, 34 bin 730 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 7 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 39 kilogram esrar, 473 bin 191 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 14 şüpheli yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 29 kilogram esrar, 14,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 3 şüpheli yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 28 kilogram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Narkokapan-3 Operasyonunda 595 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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