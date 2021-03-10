Son dakika haber: Çanakkale Şehitliği'nde 18 Mart'ta 81 Türk bayrağı göndere çekilecek - Son Dakika

Son dakika haber: Çanakkale Şehitliği'nde 18 Mart'ta 81 Türk bayrağı göndere çekilecek

10.03.2021 11:31
Son dakika haber: Çanakkale Şehitliği'nde 18 Mart'ta 81 Türk bayrağı göndere çekilecek, System.String[]

Son dakika haberleri: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği, "Anadolu Gönül Yolu-81 Genç 81 Bayrak" etkinliğiyle 81 ilden 81 bayrak, Çanakkale Şehitliğinde buluşacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği, "Anadolu Gönül Yolu-81 Genç 81 Bayrak" etkinliğiyle 81 ilden 81 bayrak, Çanakkale Şehitliğinde buluşacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 18 Mart'ta tamamlanacak etkinlik kapsamında, Çanakkale Zaferi'ne katkıda bulunan şehitleri, gazileri temsilen 81 ilden 81 bayrak, Bakanlık bünyesindeki kuruluşlarda kalan gençler aracılığıyla Çanakkale Şehitliğinde getirilecek.

Bayraklar 7 noktada göndere çekilecek

Etkinlik çerçevesinde, 18 Mart 2021 tarihinde saat 15.15'te 7 bölgeden gelen bayraklar, tarihi alandaki 7 yerde göndere çekilecek.

Akdeniz Bölgesinde Hatay'dan yola çıkan ve sırasıyla Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Antalya, Burdur ve son olarak Isparta'ya götürülecek bayrak, oradan Çanakkale'ye doğru yola çıkacak.

Doğu Anadolu Bölgesinde ise Ardahan'dan yola çıkacak bayrak, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Malatya'dan sonra Çanakkale'ye ulaştırılacak.

Ege bölgesinde Afyonkarahisar'dan başlayacak etkinlik, Denizli, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya rotasında devam edecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Siirt'ten alınan bayrak Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Kilis'ten sonra Çanakkale'ye gönderilecek.

İç Anadolu Bölgesinde Ankara'da başlayan etkinlik, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Karaman, Konya güzergahından sonra Eskişehir'de son bulacak.

Karadeniz Bölgesinde ilk çıkış Artvin'den olacak. Sırasıyla Rize, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Çorum, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Karabük'ün ardından Zonguldak'ta teslim alınan bayrak oradan Çanakkale'ye ulaştırılacak.

Marmara Bölgesinde ise Edirne'den yolculuğa başlayacak gençlerin taşıdığı bayrak, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir güzergahını takip edecek ve buradan da son durak olan Çanakkale'ye getirilecek.

Başlangıç illerinde, daha önce kutu içerisinde valilik makamına verilen bayrak, başlangıç ilinin temsilcisi gence teslim edilecek ve gönderilen programa uygun olarak il müdürlüğünden bir refakatçi eşliğinde yola devam edecek.

Bayrağı teslim eden ve teslim alan gençler, önceden hazırlıklarını yapmış olarak belirlenen metni okuyacak ve devir teslim sağlanacak. Bölgedeki son törenin yapıldığı il müdürlüğü, bayrak kutusunu Çanakkale'deki törene getirmek üzere teslim alacak.

Son dakika haber: Çanakkale Şehitliği'nde 18 Mart'ta 81 Türk bayrağı göndere çekilecek
Son dakika haber: Çanakkale Şehitliği'nde 18 Mart'ta 81 Türk bayrağı göndere çekilecek
Son dakika haber: Çanakkale Şehitliği'nde 18 Mart'ta 81 Türk bayrağı göndere çekilecek
Son dakika haber: Çanakkale Şehitliği'nde 18 Mart'ta 81 Türk bayrağı göndere çekilecek
Son dakika haber: Çanakkale Şehitliği'nde 18 Mart'ta 81 Türk bayrağı göndere çekilecek

Çanakkale Şehitliği, Çanakkale, 18 mart, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Çanakkale Şehitliği'nde 18 Mart'ta 81 Türk bayrağı göndere çekilecek - Son Dakika


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