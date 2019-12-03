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Fiyat artışları (4)

7 saat önce

Türkiye'de, kasım ayında yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge yüzde 12,03 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" olarak belirlendi.

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Türkiye'de, kasım ayında yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge yüzde 12,03 ile " Erzurum, Erzincan, Bayburt" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasımda yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 10,56 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 0,77 ile " Mardin, Batman, Şırnak, Siirt", 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 18,72 ile " Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 12,03 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" bölgesinde görülürken, bu bölgeyi yüzde 11,95 ile " Balıkesir, Çanakkale" izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 8,88 ile "Ankara" bölgesinde kaydedildi.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İstatistiki Bölgeler Aylık Değişim (Yüzde) Yıllık Değişim (Yüzde)
TR Türkiye0,3810,56
TR10 (İstanbul)0,4611,10
TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)0,4011,32
TR22 (Balıkesir, Çanakkale)0,5411,95
TR31 (İzmir)0,4911,34
TR32 ( Aydın, Denizli, Muğla)0,1611,43
TR33 ( Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)0,3810,54
TR41 ( Bursa, Eskişehir, Bilecik)0,6711,07
TR42 ( Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)0,329,99
TR51 (Ankara)0,478,88
TR52 ( Konya, Karaman)0,2710,73
TR61 ( Antalya, Isparta, Burdur)010,73
TR62 ( Adana, Mersin)

0,4511,38
TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)0,399,36
TR71 ( Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)0,4111,17
TR72 ( Kayseri, Sivas, Yozgat)0,2810,78
TR81 ( Zonguldak, Karabük, Bartın)0,169,91
TR82 ( Kastamonu, Çankırı, Sinop)0,399,83
TR83 ( Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)0,349,76
TR90 ( Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)0,1610,52
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)0,5112,03
TRA2 ( Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)0,2610,04
TRB1 ( Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)0,369,89
TRB2 ( Van, Muş, Bitlis, Hakkari)0,0811
TRC1 ( Gaziantep, Adıyaman, Kilis)0,259,08
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)0,3810,49
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)0,7710,21
(Bitti)

Erzincan, Türkiye, Erzurum, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:38 Kaynak: AA
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