Haftanın tarihine bakış - Son Dakika

İzmir, 15 Mayıs 1919'da Yunanlar tarafından işgal edildi.

Birinci Dünya Savaşı'nda yenilenlerin safında yer alan Osmanlı İmparatorluğu'nun 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'nin ardından İngilizler, ilk iş olarak 3 Kasım'da Musul'u işgal etti. Fransızlar ve İtalyanlar da ülkenin çeşitli yerlerini işgale girişti. İtilaf Devletleri donanmaları ve Yunanistan savaş gemileri ise 13 Kasım'da İstanbul'a geldi.

18 Ocak 1919'da, yenik devletlerle anlaşmalar yapmak üzere Paris Barış Konferansı yapıldı. Yunanların çıkarma planı da bu konferans sırasında, 14 Mart'ta İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Clemenceau, İtalya Başbakanı Orlando, ABD Başkanı Wilson tarafından kabul edildi. Lloyd George'un 5 Mayıs'ta Yunanların İzmir'e çıkarma yapmasını istemesinin ardından 10 Mayıs'ta İzmir'in işgali, Paris'te İtilaf Devletlerince kararlaştırıldı.

İzmir'in işgali, 14 Mayıs'ta İzmir Limanı'nda bulunan İtilaf Devletleri donanması kumandanı Amiral Caltrop tarafından, Türk ordusuna bildirildi. İzmir'in işgal edileceğini duyan yurtseverler de gece Yahudi Maşatlığı'nda toplanarak "Reddi ilhak" ilkesini kabul etti.

Yunanistan'ın İzmir'i işgali, İzmir Limanı'na 15 Mayıs'ta saat 07.30'da giren nakliye gemilerinden inen ilk Yunan askerlerinin, 08.40'ta karaya çıkmalarıyla başladı. O sırada kıyıya çıkan askerlere tabancasıyla ateş eden gazeteci Hasan Tahsin (Osman Nevres) Bey ile Yunanlılara direnen Askerlik Şubesi Başkanı Albay Süleyman Fethi şehit edildi. Yunanlar hemen İzmir ve çevresinde işgale girişti.

O günlerde 3. Ordu Müfettişliğine getirilen Mustafa Kemal Paşa, kurtuluş mücadelesinin hazırlıklarını yapmaktaydı ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak, Milli Mücadele'yi başlattı.

Belli başlı öteki olaylar şöyle:

11 Mayıs

1920- Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'daki Divanı Harb tarafından idama mahkum edildi.

1938- Atatürk, çiftliklerini ve taşınmazlarını ulusa bağışladı.

1946- Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün CHP Tüzüğü'nde yer alan "Milli Şef" ve "Değişmez Genel Başkan" unvanları kaldırıldı.

1954- Öykü yazarı Sait Faik Abasıyanık 48 yaşında vefat etti.

1961- Yassıada'da "Anayasayı ihlal" davaları başladı.

1964- Yazar Sait Faik Abasıyanık'ın, ölümünden 10 yıl sonra Burgaz Adası'ndaki evi müzeye dönüştürüldü.

1985- Birmingham City ile Leeds United arasında Birmingham'da yapılan futbol maçı sırasında yangın çıktı; 40 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.

1997- IBM bilgisayar şirketinin süper bilgisayarı Deep Blue, gelmiş geçmiş en büyük satranç ustası kabul edilen Gari Kasparov'u yendi.

2005- "Ben Gamlı Hazan" ve "Civelek" gibi bestelere imza atan Melahat Pars 86 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2011- Suriye, BM İnsan Hakları Konseyi'ne adaylıktan vazgeçmeyi kabul etti.

2013- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye ve postane binası önünde bomba yüklü iki araç, 5 dakika arayla patlatıldı. Patlamada 53 kişi hayatını kaybetti.

2013- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 48. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye 4 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.

2015 - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis ara bölgede yemekte bir araya geldi. Kıbrıs sorununa çözüm aranan müzakerelerin, Türk ve Rum tarafı arasında 15 Mayıs'ta yeniden başlatılması kararı alındığı açıklandı.

2017- 12 Nisan'da evinin otoparkında baygın bulunarak beyin kanaması tanısıyla hastaneye kaldırılan şarkıcı ve söz yazarı İbrahim Erkal, 50 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

2018 - Dünya İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, çeşitli derecelerde toplam 12 madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

2018 - Tarihçi, yazar ve felsefeci Mehmet Niyazi Özdemir, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.

2019 - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar ile Rusya'nın 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib Mutabakatı'ndan bu yana "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenlediği saldırılarda en az 565 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

12 Mayıs

1820- Dünya Hemşireler Günü ve Hemşirelik Haftası: İngiliz hastane reformcusu ve Selimiye Kışlası'ndaki Kırım Savaşı yaralılarınca, "Lambalı kadın" olarak bilinen Florence Nightingale doğdu.

1947- Güzel Sanatlar Akademisinin Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinde yetişen on sanatçının oluşturduğu "Onlar Grubu" kuruldu.

1951- Yıkıcı gücü Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombaların 100 katı büyüklüğünde olan ilk hidrojen bombası denemesi, Pasifik Okyanusu'ndaki Eniwetok atolünde yapıldı.

1976- Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) Türkiye'de büro açma isteği kabul edildi.

1978- Liselerde okutulan ahlak dersi ve müfredat programları ile ders kitapları uygulamadan kaldırıldı.

1978- Ankara'nın Dışkapı semtindeki YIBA Çarşısı, tüp patlaması nedeniyle yandı: 49 kişi öldü.

1998- İstanbul'da, Hollanda ve Türk polisinin ortak çalışması sonucu, deniz yoluyla İtalya ve Hollanda'ya gönderilmek istenen, uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşin'in amcasının oğlu Nizamettin Baybaşin'e ait 10 trilyon lira değerinde eroin ve afyon sakızı ele geçirildi.

2005- Türk sinemasının usta yönetmeni Ömer Kavur, 61 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2008- Çin'in güneydoğusundaki Sichuan eyaletinde, Richter ölçeğine göre 8 büyüklüğündeki deprem, ardında 88 bin ölü ya da kayıp bıraktı. 375 bin kişinin yaralandığı deprem yüzünden 5 milyon insan evsiz kaldı.

2010- Libya Havayolları Afrikiyah'ın Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden gelen uçağının Trablusgarp Havalimanı'na inişinde düşmesi sonucu 104 kişi öldü, kazadan Hollandalı bir çocuk kurtuldu.

2012- Suriye'deki olayları takip etmek ve belgesel çekmek için gittikleri İdlib kentinde alıkonulan Gerçek Hayat dergisi Orta Doğu Temsilcisi Adem Özköse ile kameraman Hamit Coşkun, iki ay sonra özgürlüklerine kavuştu.

2013- Mısır'da Temyiz Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek liderliğindeki Ulusal Demokratik Partisi'nin organizasyondan sorumlu genel sekreteri Ahmed İz hakkında, "kara para aklama" suçlamasıyla açılan davada verilen 7 yıl hapis ve 2,5 milyar dolar para cezası kararını bozdu.

2013- İngiliz bilim adamları, verimliliği yüzde 30 artırabilen "Süper buğday" geliştirdi.

2013- Avrupa Birliği, Suriye'de kötüleşen insani kriz için 65 milyon avro ilave yardım kararı aldı.

2013- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 48. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye 4 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.

2015 - Ergenekon davası sanıklarından Sami Hoştan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2015 - Picasso'nun "Les Femmes d'Alger" (Cezayirli Kadınlar) adlı tablosu New York'ta 179 milyon 365 bin dolara satılarak müzayede rekoru kırdı.

2015 - Barcelona ile Bayern Münih arasında yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçının 75. dakikasında oyuna giren Xavi Hernandez, turnuva tarihinde 150 maça çıkan ilk futbolcu oldu.

2016- Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerin bomba yüklü aracı patlatması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

2017- Ilısu Baraj Gölü alanında bulunan 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi, Türkiye'de ilk defa uygulanan proje ile 2 kilometre taşınarak baraj göl alanından çıkarıldı.

2018- Eserleri pek çok ünlü sanatçı tarafından seslendirilen besteci, şair Ahmet Kaçar, Giresun'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat etti.

2018- Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.

2019 - Paralimpik Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı, Singapur'da düzenlenen Dünya Serisi'nde 50 metre sırtüstünde altın madalya kazandı.

13 Mayıs

1915- Çanakkale'de, Binbaşı Ahmet Bey'in komutasındaki "Muaveneti Milliye" muhribi, Golyak zırhlısını torpilleyerek batırdı.

1919- İzmir'in işgal edileceğine ilişkin Venizelos'un beyannamesi, Aya Fotini Kilisesi'nde Yunan Albayı Mavrudis tarafından yerli Rumlara okundu.

1950- Ereğli Kömür İşletmelerinde Türkiye'nin ilk siyasal grevi yapıldı.

1965- Batı Almanya İsrail'i tanıdı. Karar nedeniyle 9 Arap ülkesi Batı Almanya ile ilişkisini kesti.

1975- Başbakan Süleyman Demirel, Vural Önsel adlı bir kişinin saldırısına uğradı. Demirel'in burun kemiği kırıldı.

1981- Papa II. Jean Paul, Mehmet Ali Ağca tarafından Roma'da vurularak yaralandı.

2000- Ankara Sincan'da tarlaya bırakılmış halde fazla miktarda patlayıcı madde ve silah ele geçirildi. Patlayıcı ve silahların, yasa dışı Tevhid (Selam) örgütü mensubu Necdet Yüksel tarafından bırakıldığı belirlendi. Yüksel'in, Ahmet Taner Kışlalı'nın aracına bombayı koyduğunu "itiraf ettiği" bildirildi.

2011- Güneş enerjisiyle çalışan "Solar Impulse" adlı prototip uçak, 13 saatlik ilk uluslararası uçuşunun ardından Brüksel'e indi.

2013- Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Kanadalı Komutanı Chris Hadfield, uzayda müzik videosu çekerek tarihe geçti.

2015 - Vatikan, nihai şekli verilen ancak imzalanması gereken bir anlaşmada Filistin'i resmen devlet olarak tanıdı.

2016- Dünyanın en yaşlı insanı Amerikalı Susannah Mushatt Jones, 116 yaşında hayata veda etti.

2016- Hizbullah'ın en üst düzey komutanı ve Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastının zanlılarından Mustafa Bedreddin, Suriye'de Şam Havalimanı yakınında İsrail tarafından yapıldığı iddia edilen saldırıda öldü.

2016- Frida Kahlo'nun, New York'taki açık artırmada 8 milyon dolara alıcı bulan tablosu, sanatçının şimdiye kadar en yüksek fiyata satılan eseri oldu.

2017- Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, dünyadan 500 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Tavşan Takımyıldızı'nda birbirine yakın geçiş yapan iki galaksinin oluşturduğu "ikiz galaksi" görüntüsünü kayda geçirdi.

2017- "WannaCry" adı kullanılarak yapılan küresel siber saldırıdan farklı ülkelerden yüz binlerce bilgisayar etkilendi.

2017- İzmir Buca'dan Anneler Günü gezisi için Marmaris'e gitmek üzere yola çıkan kadınları taşıyan midibüsün Muğla-Marmaris kara yolunda şarampole yuvarlanması sonucu 24 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

2018- Avrupa Tekvando Şampiyonasında milli sporcu Nafia Kuş, kadınlar 73 kiloda altın madalya kazandı.

2019- MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2019- ABD'nin Connecticut eyaletinin New Haven kentinde kundaklanan Diyanet Camisi büyük hasar gördü.

14 Mayıs

1560- Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Cerbe Deniz Savaşı'nı kazandı.

1839- Askeri hekim yetiştiren Osmanlı öğretim kurumu Mektebi Şahane-i Tıbbiye açıldı. Tanzimat Fermanı'nın getirdiği reform düşüncesinden en çok etkilenen kurumlardan olan "Mektebi Şahane-i Tıbbiye", 1909'da, Haydarpaşa'daki binasına (bugünkü Marmara Üniversitesi) taşındı.

1919- İzmir Limanı'nda bulunan İtilaf Devletleri donanması kumandanı Amiral Caltrop, Türk ordusuna İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edileceğini bildirdi.

1919- İzmirli yurtseverler, gece Yahudi Maşatlığı'nda toplanarak "Reddi İlhak" ilkesini kabul etti.

1948- Filistin'de İngiliz egemenliği sona erdi, İsrail bağımsızlığını ilan etti.

1950- 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı son buldu. Demokrat Parti yüzde 53 oyla tek başına iktidara geldi.

1955- Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyetler Birliği, yeni bir askeri ittifak içeren "Varşova Paktı"nı imzaladı.

1972- Bülent Ecevit, Atatürk ve İnönü'den sonra CHP'nin üçüncü genel başkanı seçildi.

1987- TBMM, Anayasa değişikliğini kabul ederek siyasi yasaklar için referanduma gidilmesi, milletvekili sayısının 450'ye çıkarılması ve seçmen yaşının 20'ye indirilmesini benimsedi.

1997- Güneydoğu'da sürdürülen operasyonlarda 30'u ölü 32 terörist ele geçirildi.

1998- Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen törenle Prof. Dr. Bernard Lewis'e verildi.

1998- ABD'li şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Frank Sinatra 82 yaşında hayata veda etti.

2007- Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyeliği de yapan gazeteci yazar Turan Yavuz vefat etti.

2011- Anayasa Mahkemesi, kamuda bir süre çalışıp istifa ederek ayrılanların, çalıştıkları süreye ilişkin emekli ikramiyesi almalarını engelleyen yasa hükmünü iptal etti.

2013- Avrupa Yayın Birliğinin düzenlediği Eurovision Şarkı Yarışması'nın puanlama sistemine itiraz eden ve itirazı kabul edilmediği için finallere katılmayacağını açıklayan TRT, 2013 Eurovision Şarkı Yarışması'nın finallerini yayınlamama kararı aldı.

2013- Türkiye'nin IMF'ye olan kredi borcunun son taksidinin transferi yapıldı. Hazine, 412 milyon dolarlık son taksiti ödeyerek Türkiye'nin IMF'ye borcunu kapattı.

2015- Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Kudüs'ü ziyaret eden ilk Diyanet İşleri Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Görmez, Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman'a cuma hutbesi verdi.

2017- Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonasında VakıfBank ikinci kez şampiyon oldu.

2019- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'a verdi.

15 Mayıs

1718- Londralı avukat James Puckle, makineli tüfeği icat etti.

1873- Darüşşafaka Lisesi kuruldu.

1919- İtilaf Devletleri desteğindeki Yunanlar İzmir'i işgal etti.

1919- Yunan güçlerine ilk kurşunu atan Hukuku Beşer gazetesi başyazarı Hasan Tahsin (Osman Nevres) ile Askerlik Şube Başkanı Albay Süleyman Fethi şehit edildi.

1919- Mustafa Kemal Paşa, Bandırma Vapuru ile Samsun'a hareket etmeden önce Yıldız Sarayı Küçük Mabeyn Köşkü'nde Padişah Vahdettin ile görüştü.

1924- Sanayi-i Nefise Mektebi (MSÜ Güzel Sanatlar Akademisi) öğrencileri ilk resim sergilerini İstanbul'da açtı.

1933- Rus yazar Maksim Gorki, İtalya'dan Rusya'ya geçerken İstanbul'a geldi ve Süleymaniye Camisi ile bazı müzeleri gezdi.

1941- Samsun-Ankara arasında, 19 Mayıs dolayısıyla "İstiklalin Kurtarıcısı Ebedi Şeften, Koruyucusu Milli Şefe" adıyla bayrak yarışı yapılması kararlaştırıldı.

1963- ABD'li astronot L. Gordon Cooper, Mercury-Atlas 8 adlı kapsülle o güne kadar yapılmış en uzun uzay uçuşunu (34 saat 19 dakika) gerçekleştirmek üzere uzaya fırlatıldı.

1966- Washington'da Vietnam Savaşı'nı protesto eden 8 bin kişi, 2 saat boyunca Beyaz Saray çevresinde gösteri yaptı.

1969- Anayasa değişikliğinin Meclis'te kabul edilmesiyle eski DP'lilere siyasal haklarını iade etme imkanı tanındı.

1974- Şehit gazeteci Hasan Tahsin adına İzmir Konak Alanı'na dikilen İlk Kurşun Anıtı'nı, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk açtı.

1983- 12 Eylül döneminin ardından demokrasiye geçişte kurulan ilk parti, Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak açıklandı.

1990- Vincent Van Gogh'un yapıtı "Doktor Gachet'nin Portresi" adlı tablo, o güne kadar bir resim için ödenen en yüksek fiyatla 82,5 milyon dolara satıldı.

1992- Şırnak'ın Uludere ilçesi Taşdelen ve Işıkveren sınır jandarma karakollarına saldıran teröristler 27 eri şehit etti. Olaydan sonra düzenlenen operasyonda 100 terörist öldürüldü.

1995- Almanya'da, Türkiye ve Atatürk aleyhinde kampanyalar yürüten ve kendisini halife ilan eden "Kara Ses Cemalettin Kaplan" öldü.

1996- Gözcü gazetesi yayın hayatına başladı.

1997- Sınır ötesi operasyonunun ilk gününde Sarıkavaklar'da 30 terörist öldürüldü.

1998- Eski başbakanlardan Naim Talu, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesinde vefat etti.

2005- Emekli SAT komandosu Namık Ekin, ABD'li Jerry Hall'un 120 saat ile sahip olduğu su altında kalma rekorunu 121 saat 35 dakikayla geliştirerek yeni rekora imza attı.

2007- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Şemdinli davasıyla ilgili sanık astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz hakkındaki 39 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezası kararını "eksik soruşturma" gerekçesiyle bozdu. Daire, davanın askeri mahkemede görülmesi gerektiğine karar verdi.

2011- IMF Başkanı Dominique Strauss-Khan, New York'ta otel odasını temizliğe gelen hizmetçiye cinsel saldırıda bulunmaktan gözaltına alındı.

2012- Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Tevfik Yılmaz'ın yüzü, Akdeniz Üniversitesinde gerçekleştirilen ameliyatla 34 yaşındaki Turan Çolak'a nakledildi.

2013- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Hrant Dink cinayeti davasında, sanıkların "silahlı terör örgütü" değil "suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüt" üyesi olduklarına karar verdi. "Tasarlayarak öldürmeye azmettirmek" suçundan Yasin Hayal'e verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası onandı. Hayal'in "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan verilen beraat kararı ise "suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütü kurma ve yönetme suçundan" ceza verilmesi istemiyle bozuldu.

2015- "Blues müziğin kralı" olarak anılan Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve gitarist B.B. King, 89 yaşında hayatını kaybetti.

2015- Rusya'nın Chelyabinsk kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Servet Tazegül, erkekler 68 kiloda altın madalya kazanırken Nur Tatar kadınlar 67 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

2016- İsveç'in başkenti Stockholm'de 61. Eurovision Şarkı Yarışması'nı, Kırım Tatar sürgününü konu alan "1944" adlı şarkısıyla Kırımlı Tatar sanatçı Jamala kazandı. Jamala, kazandığı zaferle yıllarca saklanan Kırım tarihinin herkes tarafından öğrenildiğini söyledi.

2016- Sinema sanatçısı Oya Aydoğan tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

2017- ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed rejiminin Suriye'de Saydnaya Hapishanesinde binlerce insanı öldürdüğü ve öldürülen mahkumların cesetlerini hapishanenin bir bölümünde inşa ettiği fırında yaktığını açıkladı.

16 Mayıs

1717- "Voltaire" adıyla bilinen yazar François-Marie Arouet, din ve krallık karşıtı yazılarından ötürü Bastille hapishanesine gönderildi.

1888- Gramofonun mucidi Emile Berliner, ABD'nin Philadelphia kentinde geliştirdiği bu aleti tanıttı.

1919- Mustafa Kemal, Samsun'a gitmek üzere "Bandırma" vapuru ile İstanbul'dan yola çıktı.

1926- Son Osmanlı padişahı VI. Mehmet Vahdettin, İtalya'nın San Remo kentinde öldü.

1958- Londra'da besteci Ahmet Adnan Saygun'a "Jean Sibelius Ödülü" verildi.

1963- Ankara Devlet Tiyatrosunda ilk müzikal sergilendi. Müzikalin adı "Öp Beni Kate" idi.

1989- Türkçe tangoları seslendiren ilk sanatçı Seyhan Hanım (Oskay) öldü.

1992- Tarihi Galata Köprüsü, köprü altındaki bir lokantada çıkan yangın sonucunda çökerek kullanılamaz hale geldi.

1993- DYP Genel Başkanı, Başbakan Süleyman Demirel, 244 oyla Türkiye'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu.

2000- Onuncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM'de ant içerek görevine başladı.

2001- Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı Hava Grubu'na ait CASA tipi askeri uçak, Malatya'da düştü. Kazada, bir binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 16 astsubay, bir uzman çavuş ve 10 er şehit oldu.

2012- Ziraat Türkiye Kupası finalinde Bursaspor'u 4-0 yenerek 5. kez kupanın sahibi olan Fenerbahçe, 29 yıl aradan sonra kupa hasretine son verdi.

2015 - Türk hava sahasını 5 dakika süreyle ihlal eden bir Suriye helikopteri, hava muharebe devriye görevi yapan iki F-16 tarafından etkisiz hale getirildi. Helikopter, Suriye topraklarına düştü.

2017- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında gerçekleştirilen eylemlere ilişkin çatı davasına müdahillik talebinde bulundu.

2017- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında ilk yüz yüze görüşme gerçekleşti. ABD'yi ziyaret eden Erdoğan, Beyaz Saray'da tören kıtası tarafından karşılandı.

2018- ABD'nin ardından Orta Amerika ülkesi Guatemala da büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı.

17 Mayıs

1880- Şair, siyaset adamı Ziya Paşa 55 yaşında Adana Valisi iken öldü.

1928- Türkiye Cumhuriyeti Hıfzıssıhha Müessesesi kuruldu.

1952- Öykücü, romancı, siyaset adamı Memduh Şevket Esendal, Ankara'da vefat etti.

1957- Ünlü yazar, eleştirmen Nurullah Ataç, 59 yaşında üremi tedavisi gördüğü Ankara Numune Hastanesinde hayatını kaybetti.

1967- İmam hatip okullarını bitirenlere, üniversitelere girme hakkı tanındı.

1971- İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Efraim Elrom, 4 terörist tarafından kaçırıldı. Elrom'un cesedi, bir apartman dairesinde bulundu.

1983- Ankara Bahçelievler'de 8 Ekim 1978'de TİP üyesi 7 kişiyi öldürmekten yargılanan İbrahim Çiftçi ve 8 arkadaşı ile ilgili davada, Haluk Kırcı ve Ahmet Ercüment Gedikli ölüm cezasına çarptırıldı.

1989- Çin'de 1 milyondan fazla gösterici, Tiananmen Meydanı'nda açlık grevi yapan öğrencileri desteklemek amacıyla yürüdü.

1994- Türkiye ekonomisi, 14 yıl aradan sonra yeniden IMF denetimine girdi.

1995- Nasuh Mahruki, Everest'in zirvesine çıkan ilk Türk oldu.

2000- Futbolda 42. UEFA Kupası'nı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'taki finalde İngiltere'nin Arsenal takımını penaltılarla 4-1 yenen Galatasaray ilk kez kazandı.

2006- Danıştay 2. Dairesine düzenlenen silahlı saldırıda üye Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetti, Daire Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayfer Özdemir ve Ayla Gönenç ile Tetkik Hakimi Ahmet Çobanoğlu yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Alparslan Arslan, Danıştay binasından çıkamadan yakalandı.

2010- Zonguldak'taki Karadon maden ocağındaki patlamada göçük altında kalan 30 işçi öldü. 30 işçiden ikisinin cenazesi 18 Ocak 2011'de çıkarılabildi.

2012- Cannes Film Festivali'nde, Fransa'daki Sinema Yönetmen ve Yapımcıları Derneği, Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a 2012 "Carossee d'or" (Altın Fayton) sinema ödülünü verdi.

2013- TÜİK'ten, 2012 sonu itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 16,6'sını gençlerin oluşturduğu bildirildi.

2016- Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin girişine yerleştirilen büstü, törenle açıldı.

2017- Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile 2017, "Dilimiz Kimliğimizdir" başlığıyla "Türk Dili Yılı" ilan edildi.

2017- Sabancı suikastı davasında yargılanan tutuklu sanık İsmail Akkol, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2018- 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan 91 yaşındaki "Ahi Baba" lakaplı Mustafa Karagüllü yaşamını yitirdi.

2018- ABD Başkanı Donald Trump'ın CIA Direktörlüğüne aday gösterdiği, "işkenceci" geçmişiyle tartışılan Gina Haspel, Senatodan onay alarak CIA'in ilk kadın direktörü oldu.

2019- Avrupa'nın en genç ülkesi Türkiye, 13 milyona ulaşan genç nüfusuyla Avrupa Birliği üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.