Marmaris'te yangın başlatan kundakçının babası konuştu: Keşke kendini öldürseydi - Son Dakika
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Marmaris'te yangın başlatan kundakçının babası konuştu: Keşke kendini öldürseydi

24.06.2022 13:37

Marmaris'te 3 gündür süren orman yangınını başlattığını itiraf eden ve bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.A.'nın babası ilk kez konuştu. Muhabirlerin sorularına gözyaşları içinde cevap veren ve oğluna tepki gösteren baba, "Biz geçimimizi ormandan sağlıyoruz, çok üzgünüm. Ben de perişanım. Keşke kendini öldürseydi. Kendimiz arıcıyız. Ormandan ekmek yiyoruz. Yapacağını hiç ummadığım birisiydi" ifadelerini kullandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gündür devam eden ve 3 bin hektar alanda etkili olan orman yangınını başlattığını itiraf eden ve bugün tutuklanan kundakçı S.A.'nın babası ilk kez konuştu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM, PERİŞANIM"

Gözyaşları içinde muhabirin yönelttiği sorulara yanıt veren baba, "Biz geçimimizi ormandan sağlıyoruz, çok üzgünüm. Ben de perişanım. Keşke kendini öldürseydi" sözleriyle oğluna tepki gösterdi.

İşte o açıklamalar:

"Çalışmaya gitmişti. Kıyafetlerini değiştirdi. Tıraş olup kıyafetlerini değiştirdi ve akşam üstü gelirim dedi. Yangın çıktı o da gelmeyince merak ettim. Ulaşamadım ve yangının arasında kaldığını düşündüm. Sonra motoru bulundu. Motordan sonra kendisinin yakalandığını duydum. Yapacak birisi değildi. Kendimiz arıcıyız. Ormandan ekmek yiyoruz. Yapacağını hiç ummadığım birisiydi. Keşke orman yanmasaydı da kendini öldürseydi."

OĞLU ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Ekipler tarafından yapılan sorgusunda ormanı yaktığını itiraf eden S.A. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ailevi sorunlar sebebi ile bölgede yangın çıkardığını belirten S.A savunmasında, "Ailem bana arsa verecekti. Arsayı vermekten vazgeçti. Bu konuda kendileriyle tartıştım. Alkolün etkisiyle 2 bidona benzin koyarak ormana gittim. Etrafa benzin dökerek yangın çıkardım. Alevlerin içerisine girip kendimi yakarak öldürmek istedim. Buna cesaret edemedim. Yangın bir anda büyüdü. Daha sonra oradan şişeleri alarak ayrıldım ve ağaçların içine saklandım" ifadelerini kullandı.

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